Franța, lovită și de inundații, după protestele violente. Trei oameni au murit în sudul țării

Inundații/ rol ilustrativ. Sursa foto: Agerpres

Ploile abundente din sudul Franței au provocat inundații semnificative, ducând la moartea a cel puțin trei persoane. Alte mii de locuințe nu au curent electric.

Guvernul regional a transmis, miercuri, că furtuna a provocat creșterea nivelului apei la niveluri „fără precedent”.

Două femei și un bărbat au murit în urma inundațiilor din Franța

Trei persoane au fost ucise și o alta a fost rănită în urma inundațiilor severe, potrivit unui raport al Prefecturii Bouches-du-Rhône, conform Le Figaro.

„Numărul morților a crescut din păcate la trei, o persoană fiind rănită”, a declarat prefectura într-un comunicat de presă.

Oct 20_5⃣ Climate Awareness???? ???????? Heavy rainfall has hit the south of #France, causing widespread flooding in the Bouches-du-Rhône, Hérault, and Gard departments, as well as on the of Corsica island In some areas 200+ mm of rain fell in 24 hours #ClimateCrisis #ClimateEmergency https://t.co/eHa1FnX71e — Irene (@irene_makarenko) October 21, 2026

Pompierii francezi au raportat că „două femei, în vârstă de 86 și 26 de ani, au fost găsite înecate într-o pivniță din Lançon-Provence”. Marți, un bărbat în vârstă de 75 de ani, „luat de apele inundațiilor”, a fost găsit mort în Istres.

Franța, între proteste și ploi abundente

Pe de altă parte, nordul Franței se pregătește de noi proteste. „Vestele galbene” au anunţat oficial, miercuri, convocarea de manifestaţii pentru ziua de sâmbătă, 24 octombrie, în toată Franţa, la o săptămână după cele care s-au încheiat violent şi au provocat jafuri în magazine şi confruntări cu forţele de ordine, informează EFE.

Benjamin Ball, unul din purtătorii de cuvânt ai colectivului creat în 2019, a declarat la televiziunea publică France 2 că au depus cererea oficială pentru a putea manifesta la Paris sâmbătă, pe un traseu ce include cartiere care sâmbăta trecută au fost interzise de Prefectură.

Aşa cum s-a întâmplat pe 17 octombrie, apelul se bucură de sprijinul sindicatelor tradiţionale, precum şi al organizaţiilor studenţeşti, ale căror proteste de acum trei săptămâni au constituit terenul fertil pentru contextul în care s-au desfăşurat protestele violente de la sfârşitul săptămânii trecute.

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a informat cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Franța cu privire la aceste manifestaţii şi acţiuni de protest în mai multe oraşe de pe teritoriul Franţei. Autoritățile recomandă cetăţenilor români să evite zonele în care se desfăşoară protesteșe şi aglomerările de persoane, să respecte indicaţiile autorităţilor locale şi să urmărească informaţiile difuzate de mass-media, potrivit Agerpres.

Inundații soldate cu morți și în Spania

Inundațiile severe în urma ploilor abundente au făcut victime și în Spania. Cel puțin patru oameni au murit, după ce ploile torențiale au lovit coasta mediteraneană din estul țării.

Inundațiile au lăsat peste 450 de persoane blocate pe acoperișurile caselor, în clădiri sau în autovehicule.

Zonele cele mai afectate sunt regiunile Valencia și Alicante. Inundațiile se înregistrează la aproape doi ani după ce regiunea Valencia a fost lovită de un dezastru provocat de viiturile devastatoare, soldat cu moartea a peste 220 de persoane.