Inundațiile fac prăpăd în Spania: Cel puțin patru morți, sute de oameni blocați. MAE, atenționare de călătorie

Inundații în Spania. Sursa foto: Agerpres

Cel puțin patru persoane au murit în Spania, în urma inundațiilor care au lovit estul țării, alte sute de persoane fiind blocate în locuințe sau autovehicule.

Cel puțin patru persoane au murit în Spania, după ce ploile torențiale au lovit coasta mediteraneană din estul țării. Inundațiile grave au lăsat peste 450 de persoane blocate pe acoperișurile caselor, în clădiri sau în autovehicule.

Zonele cele mai afectate sunt regiunile Valencia și Alicante, de pe coasta mediteraneană a Spaniei.

Patru morți în urma inundațiilor

În localitatea Oliva, două trupuri neînsuflețite au fost recuperate luni. Una dintre victime este o femeie în vârstă de 79 de ani, găsită în locuința sa, iar cealaltă este un bărbat care a suferit un atac de cord într-un camping.

În Sagunto, un bărbat s-a înecat în timp ce se afla în apă, pe plajă, iar în Catalonia, o femeie a murit după ce a căzut într-un pârâu ieși din matcă din cauza ploilor.

Serviciile de urgență au salvat sute de persoane rămase blocate din cauza creșterii nivelului apelor. Unele persoane au fost evacuate pe calea aerului de pe acoperișuri, din clădiri inundate sau din vehicule, în timp ce altele au fost transportate în siguranță cu ajutorul bărcilor, potrivit dw.com.

Școli închise și zboruri anulate sau întârziate

Autoritățile au impus restricții de urgență în mai multe localități, solicitând populației să rămână în locuințe. Majoritatea acestor restricții au fost, între timp, ridicate.

Și Insulele Baleare, din Marea Mediterană, inclusiv Mallorca și Ibiza, au fost afectate. Școlile au fost închise, iar unele zboruri au fost anulate sau au înregistrat întârzieri.

Premierul Pedro Sanchez a declarat că echipe militare de intervenție în situații de urgență participă la operațiunile de salvare și a promis sprijin guvernamental deplin.

MAE, atenționare de călătorie în Spania

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a transmis o atenționare pentru românii care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Spania - Insulele Baleare asupra faptului că Agenția Națională de Meteorologie din Spania (AEMET) a emis, luni, 19 octombrie, o avertizare de cod roșu de precipitații intense în Insulele Baleare, în special Mallorca, Ibiza și Formentera.

În acest context, cetățenii români sunt sfătuiți să urmărească informările și recomandările autorităților locale, să manifeste prudență, în special în zonele expuse riscului de inundații, și să evite deplasările care nu sunt necesare în zonele afectate de fenomene meteorologice intense.

Cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Consulatului General al României la Barcelona: +34 934 344 223 și +34 934 340 2200, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) și preluate de către operatorii Call Center în regim de permanență.

De asemenea, cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă sau specială, cu un caracter de urgență, au la dispoziție telefonul de urgență al Consulatului General al României la Barcelona: +34 661 547 853.

MAE recomandă consultarea paginilor de internet http://barcelona.mae.ro, www.mae.ro și reamintește faptul că cetăţenii români care se deplasează în străinătate au la dispoziție aplicaţia „Călătoreşte informat” (https://play.google.com/store/apps/detailsid=com.mae.alerte&hl=ro, https://apps.apple.com/ro/app/c%C4%83l%C4%83tore%C8%99te-informat/id6452016795), care oferă informaţii şi sfaturi de călătorie.

Valencia, lovită de inundații

Inundații survin la aproape doi ani după ce regiunea Valencia a fost lovită de un dezastru provocat de inundații devastatoare, soldat cu moartea a peste 220 de persoane.

Conform oamenilor de ştiinţă, schimbările climatice intensifică fenomenele meteorologice extreme care afectează de obicei estul Spaniei toamna, marea absorbind căldura în timpul verii, ceea ce sporeşte evaporarea şi duce la precipitaţii din ce în ce mai abundente.

Potrivit agenţiei spaniole de meteorologie, luna septembrie 2026 a fost cea mai caldă înregistrată vreodată în Spania peninsulară, care s-a confruntat între iunie şi august cu cea mai caldă vară din istoria sa.