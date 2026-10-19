Inundațiile fac, și în acest an, victime în regiunea Valencia din Spania. Populația, îndemnată să rămână în case

Inundații în Valencia, Spania, 19 octombrie 2026. Sursa foto: Agerpres

Inundațiile cauzate de ploile torențiale au făcut, și în acest an, victime în Spania. Doi oameni au murit în estul țătii, populația fiind sfătuită să rămână în case în această perioadă.

Ploile torenţiale, urmate de inundaţii, au provocat cel puţin două decese în estul Spaniei, au anunţat luni autorităţile. Populația din regiunea Valencia a fost îndemnată să rămână în case şi să evite orice deplasare, transmite AFP.

Imaginile video difuzate de Agenţia de Meteorologie din Valencia arată străzi transformate în adevăraţi torenţi, apele măturând vehicule din mai multe localităţi din provinciile Valencia şi Alicante.

Spain: The beach at Oliva, in La Safor, Valencia, is underwater this morning. Cars are submerged, homes are flooded and helicopters are rescuing people, with around 200 people trapped across the town. Around 2,000 people were evacuated from campsites overnight. The mayor says some homes can now only be reached by air. https://t.co/OiQXO0lQiD — Volcaholic ???? (@volcaholic1) October 19, 2026

„Este imposibil să circulaţi, trebuie să rămâneţi acasă. Plouă intens şi continuu, ceea ce provoacă inundaţii majore”, a declarat luni dimineaţă Juan Carlos Valderrama, responsabilul pentru Situaţii de urgenţă din regiunea Valencia.

Doi oameni au murit în urma inundațiilor

O persoană a decedat la Sagunto, au anunţat autorităţile locale în noaptea de duminică spre luni, în timp ce spre nord, în Catalonia, pompierii au constatat decesul unei femei care a căzut într-un pârâu.

„De aseară până acum, au căzut peste 500 de litri pe metru pătrat (50 cm, n.r.) în anumite zone. Aşadar, vă rugăm (...) să respectaţi recomandările, deoarece avem multe persoane blocate”, care aşteaptă să fie salvate, a avertizat Juan Carlos Valderrama.

Serviciile de salvare şi soldaţii din unitatea armatei specializată în situaţii de urgenţă acţionau luni dimineaţă pentru evacuarea persoanelor ale căror case fuseseră inundate şi care se refugiaseră pe acoperişuri.

„Operaţiunile de salvare continuă în zone greu accesibile. Se solicită populaţiei să evite orice deplasare”, a subliniat, pe reţeaua socială X, prim-ministrul Pedro Sanchez, descriind situaţia din regiunea Valencia drept „foarte dificilă”.

Inundațiile, determinate pe fondul schimbărilor climatice. Spania a avut cea mai călduroasă vară din lume în 2026

Potrivit oamenilor de ştiinţă, schimbările climatice intensifică fenomenele meteorologice extreme care afectează de obicei estul Spaniei toamna, marea absorbind căldura în timpul verii, ceea ce sporeşte evaporarea şi duce la precipitaţii din ce în ce mai abundente.

Conform agenţiei spaniole de meteorologie, luna septembrie 2026 a fost cea mai caldă înregistrată vreodată în Spania peninsulară, care s-a confruntat între iunie şi august cu cea mai caldă vară din istoria sa, potrivit Agerpres.

Inundațiile sunt frecvente în Spania, mai ales în regiunea Valencia. În 2024, peste 200 de persoane au murit în urma unor inundații în această zonă a țării, cel mai grav episod de acest gen din Spania din ultimele decenii.