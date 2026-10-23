Ce vrea Rusia de la România. S-a aflat de la un expert militar independent, dar apropiat de Statul Major al Armatei Ruse

Vladimir Putin

Ce vrea Rusia de la România?

Finlandizarea.

Invitat la podcastul „Obiectiv EuroAtlantic” de la DefenseRomania, realizat de jurnalistul Tudor Curtifan, Iulian Fota a explicat ce ar însemna „finlandizarea” Europei Centrale, mai precis un drept de veto al Moscovei asupra deciziilor importante de securitate ale unor țări precum România, Ungaria și Polonia. El a relatat o discuție cu un expert militar rus care i-ar fi spus că ambițiile Rusiei depășesc teritoriul fostei Uniuni Sovietice.

Iulian Fota a povestit că, în urmă cu mai mulți ani, a discutat la București cu un expert militar independent, apropiat de Statul Major al Armatei Ruse. Potrivit relatării sale, interlocutorul i-a prezentat o viziune asupra influenței pe care Moscova și-ar dori să o exercite în Europa.

Iulian Fota a făcut referire la relația istorică dintre Finlanda și Uniunea Sovietică. Finlandezii au acceptat limitări în politica de securitate pentru a-și păstra autonomia în organizarea internă, democrația și economia de piață.

„Acum mulți ani, a venit la București un expert militar independent, dar apropiat de Statul Major al Armatei Ruse. Am stat vreo trei ore la taclale cu el. O discuție fascinantă. În mintea mea era că, OK, vor fosta URSS. Deci pretențiile lor includ și Republica Moldova. În discuția cu omul respectiv, când l-am întrebat ce vrea Rusia, mi-a zis: „Nu, noi vrem și finlandizarea Europei Centrale. Nu ne oprim numai la fosta URSS. Adică vrem înapoi să avem veto pe tot ce înseamnă fosta URSS, dar, în egală măsură, vrem finlandizarea Europei Centrale”.

Ce înseamnă finlandizarea? Asta înseamnă că, pentru orice decizie importantă de securitate în Europa Centrală - România, Ungaria, Polonia -, Rusia are drept de veto. Asta e finlandizarea. Finlandezii au acceptat să-și îngrădească suveranitatea în politica de securitate și, pentru orice ar fi gândit, Moscova trebuia să fie de acord, URSS-ul trebuia să fie de acord. Dar, în contrapartidă, ce au obținut? Au obținut suveranitate și independență depline în organizarea politică internă și și-au salvat democrația și capitalismul. Și-au salvat economia capitalistă, care le-a adus prosperitatea de mai târziu, că de 30 de ani încoace trăiește bine Finlanda. Asta a fost finlandizarea: Securitatea o punem în mâna Moscovei”, a zis Iulian Fota în cadrul podcastului „Obiectiv EuroAtlantic” de la DefenseRomania.