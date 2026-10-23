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DCNews Stiri Ce vrea Rusia de la România. S-a aflat de la un expert militar independent, dar apropiat de Statul Major al Armatei Ruse

Ce vrea Rusia de la România. S-a aflat de la un expert militar independent, dar apropiat de Statul Major al Armatei Ruse

Anca Murgoci Autor: Anca Murgoci
Vladimir Putin
Vladimir Putin

Ce vrea Rusia de la România? 

Finlandizarea.

Invitat la podcastul „Obiectiv EuroAtlantic” de la DefenseRomania, realizat de jurnalistul Tudor Curtifan, Iulian Fota a explicat ce ar însemna „finlandizarea” Europei Centrale, mai precis un drept de veto al Moscovei asupra deciziilor importante de securitate ale unor țări precum România, Ungaria și Polonia. El a relatat o discuție cu un expert militar rus care i-ar fi spus că ambițiile Rusiei depășesc teritoriul fostei Uniuni Sovietice.

Iulian Fota a povestit că, în urmă cu mai mulți ani, a discutat la București cu un expert militar independent, apropiat de Statul Major al Armatei Ruse. Potrivit relatării sale, interlocutorul i-a prezentat o viziune asupra influenței pe care Moscova și-ar dori să o exercite în Europa.

Iulian Fota a făcut referire la relația istorică dintre Finlanda și Uniunea Sovietică. Finlandezii au acceptat limitări în politica de securitate pentru a-și păstra autonomia în organizarea internă, democrația și economia de piață.

„Acum mulți ani, a venit la București un expert militar independent, dar apropiat de Statul Major al Armatei Ruse. Am stat vreo trei ore la taclale cu el. O discuție fascinantă.  În mintea mea era că, OK, vor fosta URSS. Deci pretențiile lor includ și Republica Moldova. În discuția cu omul respectiv, când l-am întrebat ce vrea Rusia, mi-a zis: „Nu, noi vrem și finlandizarea Europei Centrale. Nu ne oprim numai la fosta URSS. Adică vrem înapoi să avem veto pe tot ce înseamnă fosta URSS, dar, în egală măsură, vrem finlandizarea Europei Centrale”.

Ce înseamnă finlandizarea? Asta înseamnă că, pentru orice decizie importantă de securitate în Europa Centrală - România, Ungaria, Polonia -, Rusia are drept de veto. Asta e finlandizarea. Finlandezii au acceptat să-și îngrădească suveranitatea în politica de securitate și, pentru orice ar fi gândit, Moscova trebuia să fie de acord, URSS-ul trebuia să fie de acord. Dar, în contrapartidă, ce au obținut? Au obținut suveranitate și independență depline în organizarea politică internă și și-au salvat democrația și capitalismul. Și-au salvat economia capitalistă, care le-a adus prosperitatea de mai târziu, că de 30 de ani încoace trăiește bine Finlanda. Asta a fost finlandizarea: Securitatea o punem în mâna Moscovei”, a zis Iulian Fota în cadrul podcastului „Obiectiv EuroAtlantic” de la DefenseRomania.

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iulian fota
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Comentarii (9)

digital   •   24 Octombrie 2026   •   15:43

Cenzura la apogeu!Tot ce nu le convine despre actorii pe care-i promovează, out!

ma-ta ( cu cratima )   •   24 Octombrie 2026   •   11:53

Sincer, nu inteleg si pace de ce unul ca Fota ajunge sa fie invitatul lui Curtifan, iar Murgoci sa relateze despre asta.
Lasand la o parte apropierea lui Fota de cercuri pro ruse, personajul in sine nu inspira nici o incredere.
Si totusi, in ultima vreme, Fota este promovat si prezent pe te miri unde, fiind expus ca o persoana de incredere, ale carui idei au o valoare intrinseca.
totul poate fi redus la un singur cuvant, acela fiind : " bizar ".

ionel   •   24 Octombrie 2026   •   11:31

,,foarte bun articolul,, numai ca ma intreb in ce limba a vorbit tembelache de fota,oare stie ruseste? ca engleza sigur nu stie nici cit un copil de gradinita!! pe ce miini a fost politica externa!!!!jigodia de fota trebuie sa mearga la pandaimos,este un incapabilsi furacios

Marius   •   24 Octombrie 2026   •   06:27

Dinozaurul asta spune numai timpenii,se crede un important .Sufera dupa anii cind ii lingea clantele Petrovului si nu-si da seama ca vremurile alea nu se vor mai intoarce in veci .Unii nu stiu sa imbatrineasca frumos .

Părere   •   24 Octombrie 2026   •   06:07

In urma cu mai mulți ani, înseamnă că sunt ori minciuni jegoase, ori e publicitate mascată pentru UE cu federalizarea Europei! Mint ăștia cum respiră, pe YouTube eu ii plasez la Nu mă interesează sau blocare cu raportare.

Nae Catavencu   •   23 Octombrie 2026   •   21:31

Cine a scris acest articol ca si Dl. Fota au facut-o numai din lacomia pt. bani fara asi da seama de impresia lasata cititorului fata de calitatea mizerabila a celor declarate de ei in articol.

Mihai1   •   23 Octombrie 2026   •   20:27

Și eu o vreau pe Sydney Sweeney. Rușii încă trăiesc într-o poveste! Cetățenii altor imperii (englezii, francezii, portughezii) mai normali la cap decât rușii au înțeles chestia cu istoria, cu trecerea timpului.
Rușii stau ei și caută în istorie 2 ani în ultimii 3.000 în care au ocupat o bucățică de pământ și spun: "gata! E a noastră pe vecie!"

Vlad Tepes   •   23 Octombrie 2026   •   20:06

Articol de strers la cur !
Ati si gasit omul in gaura caruia sa va uitati !
Rusine CHIRIAC !

Aaa.aa...   •   23 Octombrie 2026   •   20:04

Hai dom' injiner, ne lesi?

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