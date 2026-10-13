Ce vedea Băsescu încă din 2010 privind războiul cu Rusia. Iulian Fota dezvăluie indicațiile primite la Cotroceni

Traian Băsescu

Vulnerabilitățile interne ale României amplifică amenințările la adresa securității naționale.

Iulian Fota avertizează că vulnerabilitățile interne ale României amplifică amenințările la adresa securității naționale. Fostul consilier prezidențial a explicat de ce a pus această temă în centrul Strategiei Naționale de Apărare a Țării pe care a pregătit-o în 2010, în administrația lui Traian Băsescu.

Traian Băsescu a cerut încă de atunci ca documentul să cuprindă capitole consistente dedicate securității energetice și securității cibernetice.

Invitat la podcastul „Obiectiv EuroAtlantic” de la DefenseRomania, realizat de jurnalistul Tudor Curtifan, Iulian Fota a explicat că strategia din 2010 a urmărit să clarifice conceptele folosite în domeniul securității naționale și să acorde o importanță mai mare vulnerabilităților.

„Problema vulnerabilităților este esențială pentru România. Aici aș face un pic de istorie personală. În 2010, fiind consilier prezidențial în administrația lui Traian Băsescu, a fost responsabilitatea mea să pregătesc noua Strategie Națională de Apărare a Țării, așa cum prevede legea. Președintele era la al doilea mandat. În ianuarie chiar am fost la președintele Traian Băsescu și i-am zis: „Domnule președinte, mă apuc de treabă. Asta este legea. Bun, ce am de făcut?”.

Mi-a dat atunci câteva indicații foarte importante și este bine să se știe. Mi-a zis de la început: „Capitole clare, puternice: Securitate energetică, securitate cibernetică”. Vorbeam despre 2010, când lucrurile încă de-abia se conturau. Deci aici a fost vizionar președintele Traian Băsescu. Și cu Crimeea a fost vizionar. El a vorbit despre Marea Neagră ca despre un „lac rusesc”. Acum, ca să trecem puțin de la una la alta, în cei șase ani la Cotroceni, chiar dacă mă duceam de trei-patru ori în Statele Unite și mergeam des în Occidentul european, cel puțin o dată pe an m-am dus și în Rusia. Până când au luat Crimeea, mi se părea că încă se putea discuta în termeni rezonabili cu Moscova.

Și să nu uităm că americanii, în 2009, au apăsat acel buton de resetare a relației bilaterale. Dacă ei puteau discuta cu Moscova, nu văd de ce n-o puteam face și noi”, a zis Iulian Fota.

Relația cu Rusia și discuțiile „de la egal la egal”

Fostul consilier prezidențial a vorbit și despre contactele cu Moscova din perioada în care lucra la Cotroceni. Mergea în Rusia cel puțin o dată pe an, în paralel cu deplasările în Statele Unite și în Europa Occidentală. Mesajul transmis interlocutorilor ruși era dorința României de a avea o relație pragmatică, pe care o descrie drept o relație „de la egal la egal”.

„În general, Traian Băsescu a imprimat această atitudine: Să ne considerăm egalii celorlalți. Cel puțin în cei șase ani în care am stat la Cotroceni cu el, am discutat cu Franța, cu Germania și cu Statele Unite întotdeauna în termeni de egalitate. Nu ne simțeam inferiori, nu ne simțeam datori față de ei. Făcuseră lucruri pentru noi, lucruri importante, dar și noi pentru ei. Ca atare, această atitudine a existat inclusiv în relația cu Rusia.

Mesajul meu pentru Rusia, în fiecare an, era: „Vrem o relație pragmatică”. Asta, în termeni diplomatici, însemna că vrem o relație de la egal la egal. Rușii și astăzi, când este vorba despre foștii sateliți și despre statele mai mici, au tendința să fie aroganți, să ne privească de sus”, a mai zis Iulian Fota la podcastul „Obiectiv EuroAtlantic” de la DefenseRomania, realizat de jurnalistul Tudor Curtifan.

„Revenim la 2010. Strategia aceea a fost concentrată pe vulnerabilități. Inițial am mers instinctiv în această direcție, după care mi-am dat seama că sunt pe linia corectă. Aici trebuie să mă laud, pentru că acesta este meritul meu. Strategia a avut și elemente doctrinare, pentru că mi s-a părut că era nevoie de ele, ca să uniformizăm puțin gândirea în România în această zonă. Eu am introdus conceptul de vulnerabilitate. Strategiile de până în 2010 nu aveau ideea de vulnerabilitate atât de bine definită. Riscurile și amenințările erau incluse drept categorii conceptuale, dar ideea de vulnerabilitate era mai puțin conturată.

Eu am introdus un capitol puternic și această sintagmă, RAV: riscuri, amenințări, vulnerabilități. Aceasta se păstrează și astăzi. Este creația mea de atunci, iar această gândire a fost considerată corectă și păstrată în celelalte strategii care au urmat. Abordarea axată pe vulnerabilități este corectă pentru o țară ca România, pentru că vulnerabilitățile sunt acele cauze interne care te predispun la amenințări și le amplifică. Întotdeauna, o țară vulnerabilă este mai predispusă la amenințări, iar acestea reprezintă un pericol mai mare, pentru că vulnerabilitatea amplifică amenințarea”, a zis Iulian Fota.

„Uite, orașul ăla frumos, Iași, ați fi gata să-l distrugeți ca să vă apărați țara?”



Iulian Fota, fost consilier prezidențial, a relatat o discuție cu Zbigniew Brzezinski, fost consilier pe probleme de securitate națională al Statelor Unite pentru România pe vremea lui Jimmy Carter, despre prețul apărării unei țări în fața unei invazii. Zbigniew Brzezinski l-a întrebat dacă România ar fi pregătită să riște distrugerea propriilor orașe pentru a rezista unui atac rusesc. Vedeți detalii aici.