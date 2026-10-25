Într-un mesaj „care va fi șters în trei ore”, Tudorel Toader face un comentariu despre avocata studentelor care l-au acuzat pe fiul său

Imagine cu Tudorel Toader, fost ministru al Justiției. Sursa Foto: Agerpres

Tudorel Toader o atacă pe avocata studentelor care l-au acuzat pe fiul său.

Fostul ministru al Justiției, Tudorel Toader, a scris, într-o postare pe Facebook, că o avocată s-ar afla în spatele acuzațiilor formulate de mai multe studente împotriva fiului său. El afirmă că avocata ar avea probleme penale.

Tudorel Toader a reluat afirmațiile făcute la scurt timp după reținerea fiului său, când a susținut că el ar fi, de fapt, ținta: „Este un atac la adresa mea, lovindu-se în Alexandru”.

„Precizare,

În sala de judecată, cu nume și prenume, am făcut referire la avocata care a "motivat" cele doua studente sa dea declarații nefavorabile lui Alexandru, avocată care nu este din București!



PS:



Mesajul va fi șters în trei ore!”, a scris Tudorel Toader pe pagina sa de Facebook.

Anterior, Tudorel Toader notase că:

„Este un atac la adresa mea, lovindu-se în Alexandru! În precedent, de când este cadru didactic la Facultatea de Drept, au fost mai multe episoade de atac la adresa lui. De data aceasta, o avocată cu dosare penale, urmărind să îşi uşureze situaţia juridică, a „motivat” două studente să dea declaraţii nefavorabile lui, a trimis un jurnalist care să le înregistreze, a rezultat un subiect de presă la nivel naţional, ataşat de numele meu, iar în final, sesizarea din oficiu din prezentul dosar penal.



Fără probe şi prin intimidare, au lovit într-un tânăr pe care acasă îl aşteaptă doi copii, dintre care unul de doar câteva săptămâni. Până astăzi nu a cunoscut niciuna dintre acuzaţiile formulate, nu a avut nicio calitate în dosar, nu a avut posibilitatea propunerii probelor în apărare. Este în faţa unui dosar deja format, de care a fost total străin, iar la final i s-au prezentat acuzaţiile, considerat vinovat şi lipsit de libertate. Exprim încrederea că magistraţii vor constata acest abuz şi îl vor pune în libertate, dându-ne posibilitatea să formulăm apărări şi să îi demonstrăm nevinovăţia”.

Alexandru Toader a fost arestat preventiv sâmbătă, 24 octombrie, sub acuzația viol, agresiune sexuală și folosirea funcției în scop sexual.

Alexandru Toader este acuzat de procurori că ar fi început să abuzeze sexual studente la un an după ce a devenit lector în cadrul Facultății de Drept al Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași.