Bronzul la solar este cancerigen. Prof. univ. dr. Olga Simionescu, avertisment pentru cei care stau la soare până se ard / video

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Bronzul obținut la solar este cancerigen, iar arsurile solare cresc riscul de cancer de piele. Prof. univ. dr. Olga Simionescu a atras atenția asupra pericolelor la care se expun cei care își doresc o piele bronzată.

Prof. univ. dr. Olga Simionescu, medic primar dermatovenerolog, a explicat că melanomul se tratează mult mai bine astăzi decât se trata în urmă cu 20 de ani, datorită progreselor care s-au făcut în ultimii ani. Astăzi, pacienții beneficiază de tratamente mai coerente, iar abordarea s-a îmbunătățit chiar dacă incidența melanomului rămâne constantă la nivel mondial.

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„Melanomul acum e tratabil”, a spus jurnalistul Val Vâlcu.

„S-au făcut pași uriași față de acum peste 20 de ani. S-au făcut pași uriași în stadializare, tratament, tehnici și pacienții cu melanom, în primul rând și în țara noastră, sunt mai bine tratați și dacă nu se află într-un centru universitar.

Înainte, dacă aveai norocul să fii într-un centru universitar, pacientul era mai rigoros stadializat și tratat mai coerent. Acum sunt rambursate terapiile astea inovatoare imunologice, există echipe de tumor board meeting, pot să spun că astăzi îl abordăm mult mai bine, chiar dacă incidența sa rămâne constantă în toată omenirea, față de acum 20 de ani”, a spus prof. dr. Olga Simionescu.

Pacienții români vin mai repede la medic

Referitor la incidența melanomului, medicul a explicat că România nu are date corecte, dar grosimea tumorilor depistate a scăzut față de acum 25-30 de ani, ceea ce înseamnă că pacienții ajung mai devreme la medic.

„Incidența e mai mare în România sau mai mică?”, a întrebat Val Vâlcu.

„Noi nu avem raportări corecte de melanom. S-au făcut niște studii de extrapolări pe AI, în care s-au luat niște regiuni, însă pot să spun că indicele Breslow, adică indicele de grosime tumorală care îți arată grosimea formațiunii, față de acum 25-30 de ani, când raportam indici, am raportat în literatură un indice de 33 mm, în condițiile în care Germania azi are 0,22 de grosime de tumoră. Astăzi au mai scăzut grosimile și la noi. Adică vine mai repede la medic, nu vine în faze avansate”, a spus prof. dr. Olga Simionescu.

Bronzul la solar este cancerigen

Cei care obișnuiesc să se bronzeze la solar ar trebui să știe că, în urmă cu mai mulți ani, OMS a declarat că bronzul la solar este cancerigen.

Prof. dr. Olga Simionescu a explicat că nu toate formele de melanom sunt cauzate de expunerea la soare și că este important să fie evitate arsurile solare pentru că ele cresc riscul de cancer de piele.

„Activitățile în aer liber sunt valorizate, mers la mare, la munte, bronzul la solar...”, a completat Val Vâlcu.

„OMS a declarat că bronzul la solar e cancerigen din anul 2008 sau 2009, dacă nu mă înșel. Nu le interzicem pacienților o viață și nu toate formele de melanom sunt legate de expunerea la soare. S-a văzut foarte clar că sunt mutații spontane, mutații pentru lucrătorii de interior cu expuneri intermitente”, a spus prof. dr. Olga Simionescu.

„Ăsta e un avertisment bun. Sunt unii care spun: 'Eu nu ies la soare'”, a spus Val Vâlcu.

„Nu, deci oricine poate să iasă la soare, dar să nu se ardă. Arsura solară e factorul cancerigen, că e carcinom, că e melanom. Să nu se ardă la soare”, a spus prof. dr. Olga Simionescu la emisiunea Academia de Sănătate de pe DC News și DC Medical.