Pericolul ascuns al telemedicinei! Prof. univ. dr. Olga Simionescu: Monitorizam un pacient online pentru psoriazis, dar în cabinet i-am descoperit altceva / video

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Telemedicina le permite pacienților să fie monitorizați de un medic chiar dacă locuiesc la sute de kilometri distanță, dar nu trebuie să înlocuiască consultația în cabinet, avertizează prof. univ. dr. Olga Simionescu.

În cazul pacienților cu afecțiuni dermatologice, prof. univ. dr. Olga Simionescu, medic primar dermatovenerolog, este de părere că prima consultație trebuie făcută în cabinet pentru ca medicul să poată examina pielea și să poată depista probleme pe care pacientul nu le observă.

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„Să ne întoarcem puțin la AI și la telemedicină... Ce măsură se folosește astăzi, în România, în afecțiunile dermatologice și ce planuri de dezvoltare aveți în viitor? Mă gândesc, de exemplu, la avantajul ca cineva de la sute de kilometri să poată consulta un specialist de vârf, într-o situație în care respectivul nu se poate deplasa atât de ușor. Fiind o specialitate bazată nu numai pe imagini, faceți foarte frecvent și dermatoscopie și biopsii, dar acolo unde se poate, în ce măsură credeți că poate fi folosită telemedicina?”, a întrebat acad. prof. univ. dr. Irinel Popescu, realizatorul emisiunii Academia de Sănătate.

„Folosesc mult, în practica de zi cu zi, telemedicina. Prefer să văd pacientul la prima consultație, la prima vizită, să-l dezbrac, să-l văd în 3D cu lămpile, cu luminile, cu dermatoscopul, pentru că noi căutăm și alunițele, orice ar spune pacientul că are, mai ales dacă este un tip de piele deschisă. Însă, există pacienți cu boli cronice care locuiesc în nordul țării sau în altă parte, pacienți care nu locuiesc în România, pacienți cu acnee și le fac această monitorizare prin telemedicină fără niciun fel de problemă.

Nu prefer să fac prima vizită prin telemedicină. Cum decurge? Ei îmi trimit poze, un istoric și apoi facem o întâlnire prin video și văd despre ce este vorba”, a spus prof. univ. dr. Olga Simionescu.

De ce prima consultație la dermatolog trebuie făcută în cabinet

Prof. univ. dr. Olga Simionescu a povestit cum a descoperit un melanom la o pacientă pe care o monitoriza online pentru psoriazis. Potrivit medicului, acest caz arată de ce e important ca prima consultație să aibă loc în cabinet, iar telemedicina să fie folosită ulterior pentru monitorizare.

„Vreau să vă relatez un episod din 2015. O pacientă, căreia îi făceam telemedicină, era localizată în Italia și făcea un tratament cu raze ultraviolete, palmoplantar, pentru un psoriazis. Îi mergea foarte bine, venea cu sora la consultație, eu vorbeam cu sora dumneaei și o vedeam prin poze, prin telemedicină, totul ok.

Înainte de Crăciun, doamna a venit să-mi dea un cadou, cozonaci de Anul Nou. Și când am văzut-o, avea o piele extrem de deschisă la culoare, tipul 1, și am spus: „Îmi pare rău, trebuie să vă examinez”. Și a spus: „Eu nu doresc o consultație. Eu sunt cu psoriazis, sunt în remisiune. Merge totul foarte bine”.

De gura mea s-a dezbrăcat și am găsit un melanom pe coapsă, un melanom subțire, care a fost excizat de către o colegă, pentru că eu plecam în vacanță, și dacă nu aș fi văzut-o, dacă nu se prezenta, care era riscul ca acest melanom să devină unul invaziv?

Deci aș fi preferat să o văd de la prima consultație, să-mi dau seama de tipul de piele, să văd despre ce este vorba și apoi să-i fac follow-up-ul pe telemedicină”, a spus prof. univ. dr. Olga Simionescu.

Telemedicina, utilă pentru monitorizarea pacienților cu boli cronice

Medicul este de părere că telemedicina este utilă pentru monitorizarea pacienților cu boli cronice, dar nu e potrivită pentru orice situație.

„Dar, da, o mare parte a activității noastre este prin telemedicină. Nu pe telefonul personal, nu la persoane necunoscute care dau imaginile lor sau ale unei vecine, cu părerea lor că este o urticarie și nici vorbă, că sunt niște vezicule și așa mai departe.

Nu este etic, nici nu știi ce tratament să-i dai, nu cunoști dacă pacientul e anticoagulat, nu știi nimic despre persoana respectivă, nu știi dacă are diabet, dacă are o adicție. Sunt mai mulți factori care concură.

Dar pentru bolile cronice, pentru bolile autoimune, pentru pemfigus... Am mulți pacienți care nu stau în București, sunt cu pemfigus și le scad dozele, îi monitorizez - dacă nu sunt internați în spital pe noile terapii imunologice - prin telemedicină”, a spus prof. univ. dr. Olga Simionescu la emisiunea Academia de Sănătate de pe DC News și DC Medical.