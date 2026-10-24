Copil pe trotinetă, cu telefonul în mână. Cele două metode prin care poate fi oprit comportamentul

Unul dintre clipurile prezentare în emisiunea DC Conducem arată un copil pe trotinetă care, în loc să fie atent la drum, stă cu ochii în telefon.

Titi Aur, instructor de conducere defensivă, a analizat imaginile şi a tras concluziile.

"Dacă tot are trotinetă, de ce n-ar avea şi telefon?", a spus Titi Aur, mâhnit.

Ulterior, acesta a explicat că evoluţia nu poate fi oprită. Titi Aur a subliniat şi diferenţele dintre generaţii, dar şi metodele prin care astfel de comportamente pot fi oprite.

"Nu ai ce să faci, asta este evoluţia. Asta este direcţia. Tinerii s-au născut cu telefonul în mână. Din fericire pentru ei, pentru că există şi o parte pozitivă, au atâta îndemânare încât fac foarte relaxat chestia asta. Pentru generaţia mea, cel puţin, telefonul e un efort. Nu ne-am născut cu el în mână, ne-am obişnuit cu el la diferite vârste. Şi asta am observat-o la simulatorul de reflexe de la noi, de la Academie. Cei din generaţia mea, sau mai mari ca mine, când îi pun să stingă acele becuri şi mai aplic anumite distrageri, sting mai puţine becuri. În 45 de secunde ar trebui să stingi cam 45 de becuri. Oamenii normali sting cam atâtea, dar când le distragi atenţia, sting mai puţine.

Cei din generaţia asta tânără sunt mai capabili să lucreze cu distrageri. Dar asta nu înseamnă că acest tânăr, prezentat în video, nu e distras. Face cu uşurinţă chestia asta, dar tot e distras. Copilul are cască în cap, arată a avea 14 ani, deci din punctul ăsta de vedere e legal. Dar faptul că e cu telefonul în mână înseamnă că el nu înţelege, nu ştie, nu crede că e periculos. Şi asta o poţi opri doar prin cele două metode: educaţie şi coerciţie.

Adică, dacă ar şti că în spate poate fi maşina de poliţie, care îl poate opri şi să reţină trotineta pentru 3 luni, ar fi mult mai atent. Pentru că l-ar certa şi părinţii. Şi ar exista o şansă în plus să nu se mai întâmple astfel de lucruri", a declarat Titi Aur.

Trotinetele electrice, interzise în Capitală? Ciprian Ciucu ia în calcul o decizie drastică

"Evaluăm acest lucru. Momentan, am dat un regulament ca să fie foarte clar că nu mai au voie în parcuri. Nu mai e voie cu trotineta electrică în parc. În acest moment, evaluez la modul serios să le interzicem. Acum, doar le taxăm, pentru că ele nu erau nici taxate. Să foloseşti domeniul public fără să fii taxat nu mi se pare ok. Le reglementăm mai bine, nu mai au voie în parcuri şi le taxăm. Astea sunt măsurile de acum. Dar scopul nu e neapărat taxarea, ea trebuia doar să se întâmple, nu înţeleg de ce nu s-a întâmplat până acum.

Scopul este să vedem ce se întâmplă cu aceste trotinete. Pentru că sunt unii care sunt teribilişti, care le folosesc şi merg foarte mult cu ele, cu multă viteză, iresponsabil. Acum sunt cele care aparţin unor firme de închiriat, dar mai sunt şi cele private. Să vedem dacă pot fi interzise printr-o hotărâre de Consiliu Local. Pentru că, de foarte multe ori, în România subsidiaritatea nu există, iar Parlamentul îşi arogă drepturi pe care nu ar trebui să şi le aroge. Şi atunci, e posibil ca, dacă nu există o lege naţională, să nu ai voie să le interzici la nivel local. Aici va trebui să evaluăm dacă putem face asta", a declarat Ciprian Ciucu, în exclusivitate pentru DC News.