Titi Aur, schimb de replici cu un copil cu trotinetă: "Am fugit de poliție, nu mă interesează"

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Titi Aur, expert în conducere defensivă, a expus problema trotinetelor electrice care ajung pe mâna copiilor. Expertul a explicat câteva măsuri prin care aceștia ar putea fi convinși, educați să meargă regulamentar, fără viteză, pentru reducerea accidentelor nefericite.

Plecând de la posiblitatea ca cei care conduc trotinete electrice să urmeze un curs de legislație, Titi Aur a explicat cum vede problema, punând accentul pe educația rutieră timpurie, încă din grădiniță, mulți copii conducându-le haotic.



"Eu nu pot să spun că nu este util, este util. Problema e așa... De ce să nu o iei de la grădiniță? Dacă, începând din primii ani de de școală de grădiniță, de școală, de clasă pregătitoare, începi să faci educație rutieră, îți va fi mult mai ușor să-l conștientizezi pe copilul ăla să înțeleagă mult mai multe lucruri.

Ba chiar, s-ar putea ca, la 12, 13, 14 ani, când se apropie de vârsta la care are voie cu trotineta, adică la 14 ani, să nu mai fie nevoie de acel curs, să poți să să duci acel curs în sistemul de educație strop cu strop. O dată îl înveți că trebuie să mergi pe dreapta, o dată cu trotineta, pe jos, o dată cu semaforul.

"Ministerul Educației spune: "N-avem, domnule, unde să punem ore"

Ministerul Educației spune "n-avem, domnule, unde să punem ore, nu mai avem unde". Orele de siguranță rutieră nu trebuie să fie ca orele de matematică. Trebuie să faci un proiect și să spui așa: "La grădiniță avem cele două, trei, patru acțiuni pe an, cinci, câte faci, una pe lună pentru siguranță rutieră, care o dată înseamnă o plimbare prin oraș - îi înveți cum să meargă în coloană, o dată îi duci undeva într-o zonă de circuit. Altădată, vine un polițist și le spune ceva, altădată le prezinți un filmuleț de câteva minute de siguranță rutieră.

Adică faci un program și urmezi acel program și știi, după o organigramă, ce urmează să se întâmple, dar obiectivul fiind ca, la finalul acelei perioade de grădiniță, de cele patru clase, să treci prin mai multe puncte și s-ar putea să nu mai ai nevoie de acel curs.

Mai mult, să îl conștientizez la ce pericole este predispus și atunci s-ar putea să nu mai vezi atât de mulți copii, la 12, 14 sau 15 ani, care merg fără cască, merg cu viteză", a explicat Titi Aur, în emisiunea DC Conducem, de la DCNews TV.

"Eu am fugit de poliție. Vreți să vă arăt?"

"În paralel, pentru cei care nu au permis, vii cu acest proiect de lege, pe urmă vii cu măsuri de sancțiuni pe care să le simtă. Adică se confiscă trotineta - poate fi o confiscare totală sau parțială.

"Îți rețin trotineta trei luni, două luni", habar n-am, un fel de suspendare. Ca acel copil să zică: "Dacă mă prinde că am făcut asta, nu mai am trotinetă." Adică poți să vii cu cu niște reguli pe care le și comunici prin școală, în presă și atunci îi faci să fie cât mai puțin predispuși.

Noi am avut, zilele trecute, la salon, o zi cu copiii și am avut un copil foarte agresiv și foarte arogant. "Eu merg cu trotineta." - "Câți ani ai?" - "12 ani?" - "Păi și dacă te prinde poliția?" - "Eu am fugit de poliție. Vreți să vă arăt? Eu fug, nu mă interesează." - "Dar cine ți-a luat trotineta?" - "Păi, mama a cumpărat-o."

Și atunci i-am spus și eu: "Spune-le părinților că nu te iubesc" - "Cum să nu mă iubească?" - "Păi nu, dacă fac asta, ți-au luat și trotinetă înseamnă că nu te iubesc". Am încercat să-i transmit mesajul ăsta puternic într-un fel. "Cum adică nu mă iubesc părinții?" - "Păi nu, nu te iubesc, dacă te expun la riscul ăsta", a povestit expertul în conducere defensivă.

"Copiii au au ajuns să fie agresivi"

"Copiii au au ajuns să fie agresivi în zona asta. Ar trebui să intervină pihologul școlii. Ar trebui să intre în zona asta pedagogico-psihologică, pentru că, dacă mă duc eu să vorbesc cu un copil de 12 ani, nu știu să abordez subiectul psihologic, s-ar putea să fac greșeli. Și, atunci, de asta spun că programele astea trebuie bine gândite și trebuie să ai specialiști acolo.

Ar trebui, cu un astfel de copil, să vorbească un psiholog, pedagog în prezența sau neprezența părinților. Eu m-am oprit, la un moment dat, când mi-am dat seama că am luat-o pe o cale...

Nu eram eu agresiv neapărat, dar nu găseam comunicarea. El avea obiectivul lui, să demonstreze clasei că el e eroul negativ sau, în fine, pozitiv, din punctul lui de vedere, că el face ce vrea. Acolo se simțea clar o lipsă de control asupra acelui copil, că nu era toată clasa așa", a mai povestit Titi Aur.

"Foarte mulți nu vor să înțeleagă că accidentul este vârful"

Titi Aur este de părere că interzicerea trotinetelor nu este o soluție pentru evitarea accidentelor.

"Eu cred că trebuie mers cu educație și coerciție și să ajungi la interdicție doar în cazuri extreme și poate să începi doar în anumite zone, doar în anumite locuri, pentru că totuși trotineta rămâne un mijloc de transport eficient, rapid, ecologic sau, în fine, cât o fi nu știu cu reciclările și cu toate, sigur practicat și mai ales când ai zone aglomerate.

Hai să încercăm să controlăm în primul rând prin educație și prin tot felul de măsuri. Cum spuneam, acele două lucruri - educație și coerciție bine gândite, că, dacă vii cu o restricție radicală, nu mai circulă nimeni. Nu știu dacă e neapărat foarte bine. Pe de altă parte, dacă ar fi la liber, va crește acest fenomen, va duce la accidente și la acel stres.

Foarte mulți nu vor să înțeleagă că accidentul este vârful, vârful periculos văzut. Aproape nimeni nu poate să calculeze ce înseamnă, până la accident, tot stresul ăsta din circulație, toți suntem niște stresați", a conchis expertul în conducere defensivă.

După cum spune Titi Aur, "trotineta este un fenomen în creștere și anul acesta a crescut numărul de accidente cu trotinete, numărul de morți, de răniți grav".