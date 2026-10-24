Fiul lui Tudorel Toader, arestat preventiv pentru 30 de zile. "Justiția se caută și se face în sala de judecată, nu la televiziune"

Tudorel Toader și fiul său, Alexandru Toader. Sursa foto: Facebook via Digi24

Alexandru Toader, fiul lui Tudorel Toader, fost rector al Universității "Alexandru Ioan Cuza" din Iași și fost ministru al Justiției, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.

UPDATE: Reacția lui Tudorel Toader

Întrebat sâmbătă dimineața, la Iași, cum comentează decizia magistraţilor Curţii de Apel privind arestarea preventivă a fiului său, Tudorel Toader a declarat: "Justiția se caută și se face în sala de judecată, nu la televiziune".

Tudorel Toader a fost întrebat și despre declarațiile pe care le-a făcut cu o zi înainte, potrivit cărora fiul său este victima unui atac care îl vizează, de fapt, pe el.

"Voi avea momentul când voi explica pe larg și voi argumenta, dar nu acum și nu aici", a spus Tudorel Toader.

Știrea inițială:

Alexandru Toader, lector la Facultatea de Drept din Iaşi, fiul fostului ministru al Justiţiei Tudorel Toader, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Decizia a fost luată, sâmbătă dimineaţă, 24 octombrie, de către magistraţii Curţii de Apel Iaşi.

Ce acuzații i se aduc lui Alexandru Toader

Fiul fostului rector al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași este cercetat pentru viol, agresiune sexuală, tentativă la agresiune sexuală şi folosirea funcţiei în scop sexual, fapte presupus a fi fost comise în raporturile inculpatului cu mai multe studente ale instituției de învățământ superior.

Hotărârea nu este definitivă

Judecătorii Curții de Apel Iași au admis propunerea formulată de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iași și au dispus arestarea preventivă a lui Alexandru Toader pentru o perioadă de 30 de zile, începând cu 24 octombrie și până pe 22 noiembrie 2026, inclusiv, scrie Ziarul de Iași. Hotărârea nu este definitivă. Ea poate fi contestată în termen de 48 de ore.

Alexandru Toader a fost reținut vineri, 23 octombrie

Decizia Curţii de Apel Iaşi privind arestarea preventivă vine după ce, vineri, 23 octombrie, procurorii au dispus reținerea lui Alexandru Toader pentru 24 de ore și l-au prezentat judecătorilor cu propunerea de arestare preventivă. Instanța a amânat vineri pronunțarea până sâmbătă dimineață.

"Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iași aduce la cunoștința opiniei publice faptul că, în cadrul unui dosar penal având ca obiect săvârșirea unor infracțiuni contra libertății și integrității sexuale, procurorul de caz a dispus măsura reținerii pentru o durată de 24 de ore față de un inculpat, cadru didactic universitar în cadrul Facultății de Drept a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, iar la data de 23 octombrie 2026 a formulat propunere de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile. (...) Din probatoriul administrat până în prezent a rezultat suspiciunea rezonabilă că inculpatul, profitând de autoritatea conferită de funcția didactică și de poziția de superioritate în raport cu studentele ar fi comis faptele care alcătuiesc obiectul prezentei cauze", a transmis, vineri, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iași, într-un comunicat de presă.

Dispunerea măsurii reținerii și formularea propunerii de arestare preventivă reprezintă etape ale procesului penal, care nu înfrâng principiul prezumției de nevinovăție, subliniase Parchetul.

Tudorel Toader: Este un atac la adresa mea, lovindu-se în Alexandru!

Ieri, Tudorel Toader a reacționat după ce Alexandru a fost reținut. Fostul ministru al Justiției a susținut că este vorba despre un atac la adresa sa, prin fiul său.

"Este un atac la adresa mea, lovindu-se în Alexandru! În precedent, de când este cadru didactic la Facultatea de Drept, au fost mai multe episoade de atac la adresa lui.

De data aceasta, o avocată cu dosare penale, urmărind să îşi uşureze situaţia juridică, a „motivat” două studente să dea declaraţii nefavorabile lui, a trimis un jurnalist care să le înregistreze, a rezultat un subiect de presă la nivel naţional, ataşat de numele meu, iar în final, sesizarea din oficiu din prezentul dosar penal. Fără probe şi prin intimidare, au lovit într-un tânăr pe care acasă îl aşteaptă doi copii, dintre care unul de doar câteva săptămâni.

Până astăzi nu a cunoscut niciuna dintre acuzaţiile formulate, nu a avut nicio calitate în dosar, nu a avut posibilitatea propunerii probelor în apărare. Este în faţa unui dosar deja format, de care a fost total străin, iar la final i s-au prezentat acuzaţiile, considerat vinovat şi lipsit de libertate.

Exprim încrederea că magistraţii vor constata acest abuz şi îl vor pune în libertate, dându-ne posibilitatea să formulăm apărări şi să îi demonstrăm nevinovăţia", a scris Tudorel Toader într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Ancheta poliţiştilor în privința lui Alexandru Toader ar fi pornit toamna trecută în urma unui articol publicat de presa locală din Iași. Toader preda Drept Civil studenţilor din anul I la Facultatea de Drept a Universității "Alexandru Ioan Cuza" din Iași.