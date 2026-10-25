Republica Moldova, prin lăcașurile de cult ale ortodoxiei

Catedrala Naşterii Domnului din Chișinău. Foto: Crișan Andreescu

Mănăstirile din Republica Moldova reprezintă unele dintre atracţiile turistice. Chiar dacă au avut de suferit în perioada sovietică, multe din ele au fost renovate şi acum își etalează frumusețea.

În Republica Moldova, la începutul perioade staliniste erau 40 de mănăstiri, dintre care a rămas una singură, respectiv o mănăstire de maici. După independența țării, fostele mănăstiri au fost renovate, iar în prezent numărul acestora se ridică la 44, deschise pentru frumusețea lor, dar și pentru linişte sufletească.

Catedrala Naşterii Domnului din Chișinău reprezintă o amintire a ocupaţiei ţariste şi a expansiunii ruse în Basarabia.

La începutul anilor 60 ai secolului trecut, clădirea catedralei a fost transformată în galerie de artă, iar clopotniţa din faţa lăcaşului a fost aruncată de comunişti în aer. Fiind reconstruită de autorităţile de la Chişinău după declararea independenţei Republicii Moldova.

După anexarea Basarabiei la 1812, Chişinăului, pe atunci un târg, i sa acordat statut de oraş principal al guberniei. Mitropolit a fost numit Gavriil Bănulescu-Bodoni (1812-1821), un român născut în Bistriţa. În planul de dezvoltare, episcopul G. Bănulescu-Bodoni a înaintat propunerea de a construi o catedrală în centrul orașului. În 1817 a fost prezentat primul proiect al bisericii, dar n-a fost acceptat.

În 1826, eneralul-guvernator al Basarabiei, Mihail Voronţov, a comandat proiectul catedralei arhitectului Alexei Melnicov , profesor al Academiei de Arte din Sankt-Petersburg.

Timp de un an a fost elaborat planul ansamblului catedralei, alcătuit la începutul din biserică și clopotniță. Lucrările de construcție au început abia în anul 1830, construcția durând timp de 6 ani. La 13 octombrie 1836 a fost sfinţită Catedrala şi clopotniţa. Mai apoi, la 1840, după proiectul arhitectului Lika Zauşkevici a fost construit un turn, prin care se face intrarea în scuarul catedralei, numit Porţile Sfinte .

Atunci, când a fost ridicată clopotnița, s-a descoperit că cel mai mare clopot, nu poate trece prin ferestre. Clopotul gigant, turnat din puștile turcești, cântărea circa 400 puduri (aproximativ 6,5 t). Pentru a găzdui clopotul cel mare s-a luat decizia de a construi Arcul de Triumf. Oficial se menționa, că Arcul a fost ridicată pentru a comemora victoria armatelor rusești asupra turcilor.

Între 1989-1991, edificiul a fost retrocedat Bisericii și s-au început lucrările de restaurare. Ele au durat până la 25 august 1996 , când au fost finisate lucrările în exterior și a fost instalată și sfințită crucea catedralei.

Mănăstirea Curchi

Una din cele mai însemnate monumente ale arhitecturii basarabene este Mănăstirea Curchi. Situată în Codrii Orheiului, pe teritoriul satului Curchi, raionul Orhei, aceasta s-a constituit în secolele XVIII – XIX.

Mănăstirea Curchi a fost întemeiată în anul 1773 de către frații Iordache și Mihail Curchi, care la început au construit un modest schit din lemn, iar mai târziu au zidit primele biserici din piatră.

Despre cei doi frați se știe că au îmbrățișat viața monahicească, purtând numele de monah Ioan și, respectiv, Manasie.

Ansamblul este compus din cinci biserici, două clădiri cu chilii, stăreție, mai multe încăperi auxiliare, o livadă, un schit cu arhondaric aflat la 500 m de mănăstire și un bazin de piatră. Biserica „Nașterea Maicii Domnului”, construită în 1775 de către Iordache Curchi, este un exemplu de stil baroc cu elemente clasiciste, iar biserica „Sfântul Nicolae” (1808 - 1810) este construită în stilul clasicismului cu o turlă în stil neobizantin. Tot ansamblul e înconjurat de un zid înalt de piatră. În perioada sovietică mănăstirea a fost transformată în spital de psihiatrie.

Pe teritoriul Mănăstirii viețuiesc circa 30 de călugări. De prin anul 2002 la mănăstire au avut loc lucrări de reparație și renovare, care s-au finalizat abia spre 2015 .

Complexul istorico – muzeal Orheiul Vechi

Aflată la o distanță de doar o oră de Chișinău, Orheiul Vechi este o destinație obligatorie de vizitat pentru cei care caută istorie, arhitectură autentică, peisaje și tradiții culinare locale.

Rezervația cultural – naturală Orheiul Vechi reprezintă cel mai important sit cultural din Republica Moldova și cuprinde zeci de hectare ale orașului din sec. XIII- XVI, redenumit Orheiul Vechi.

Acest tur de o zi vă duce la Complexul Mănăstirilor Vechi din Orhei, unde veți vedea distinctiva Mănăstire Peșteră Orhei, veți parcurge satul Butuceni și veți admira peisajele din jurul Orheiului Vechi.

În cadrul rezervației este amplasat „Muzeul de Arheologie și Antropologie” care găzduiește 2 expoziții permanente , iar satul Butuceni are ușile deschise pentru . „Muzeul de Etnografie” unde vizitatorii vor cunoaște arhitectura vernaculară în inima căruia este casa tradițională de la țară acoperită cu stuf.

Nu evitați să vizitați Schitul rupestru Peștera, (foto), aflat la nordul satului Butuceni, având hramul Nașterii Maicii Domnului, fiind compus din altar, naos, pronaus și pridvor. Vechime nu se cunoaște cu exactitate, existând opinii că ar data din secolul al XII

Schitul este locuit permanent de către călugărul Efim.

În apropierea schitului se află, construită din anul 1906, Biserica Sfânta Maria, iar când am ajuns se oficia o cununie în limba rusă.

Deplasarea în Republica Moldova a fost facilitată cu ocazia unui infotrip al reprezentanților ANAT și ai agențiilor de turism membre ANAT România în parteneriat cu ANAT Republica Moldova, Oficiul Național al Turismului al Republicii Moldova și partenerii locali. (Foto: Crișan Andreescu)