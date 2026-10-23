Muzeul Satului: Târgul de Sfântul Dumitru - de vineri până duminică

Foto: Basilica.ro

Cu acest prilej, la târgul organizat în Muzeul Național al Satului vor avea loc recitaluri de marcă ale soliștilor de muzică populară românească din toate zonele țării, cum ar fi: Ion Crețeanu (Voineasa,...

Cu acest prilej, la târgul organizat în Muzeul Național al Satului vor avea loc recitaluri de marcă ale soliștilor de muzică populară românească din toate zonele țării, cum ar fi: Ion Crețeanu (Voineasa, județul Olt), Gheorghița Nicolae, Iulian Băluțel, Sergiu Băluțel, Adina Roșca și Cătălin Doinaș (Brașov), laureații Festivalului 'Victoria Darvai' - ediția I - Ștefania Ilici (Prahova), Antonio Brașoveanu (Constanța), Nicolae Daniel (București), Maria Moroianu (Brăila), Mihai Iulian Florea (București), Maria Tănase Marin, Polina Gheorghe (Argeș), Florin Pârlan (Teleorman), Alexia Gemene (Botoșani), Bianca Gheorghe (Afumați, Ilfov), spectacol de dansuri și cântece susținut de Ansamblul folcloric Cununa Carpaților al Centrului Național de Artă Tinerimea Română, Ansamblul folcloric Kymata al Uniunii Elenilor (Ploiești), Ansamblul Tama Daleko al Uniunii Sârbilor din România, Taraful lui Enache de la Morunglav (Olt), Ansamblul de dansuri Doina Bucureștiului, Ansamblul folcloric Doina Ilfovului, Buftea.

De asemenea, duminică, de la ora 11:00, la Scena Dumitra, copiii, părinții, bunicii sunt invitați la teatru: regizoarea Magdalena Condurache propune piesa 'Un pedagog de școală nouă', un spectacol cu răspunsuri de nota 10 pentru cei prezenți.

Tot duminică, de la ora 12:00, la Cantonul de Drum din Satul Nou, va avea loc vernisajul expoziției 'Pavel Caba. O viață dedicată lemnului', cu participarea meșterilor Tudorița și Pavel Lupașc (Nereju, Vrancea).

De la ora 15:00, la Scena Dumitra, este programată lansarea CD-ului 'De dor din acordeon' al interpretului Florin Pană, laureat a numeroase concursuri și festivaluri naționale și internaționale, culminând cu Trofeul Mondial la Acordeon 2025.

Meșteri din întreaga țară așteaptă vizitatorii la binecunoscutul târg cu produse tradiționale românești: cozonaci, plăcinte, produse din carne, brânzeturi, turtă dulce, produse bio - miere, fructe și legume, zacuscă și dulcețuri de sezon.

Accesul la evenimente se face pe baza biletului de intrare în muzeu.

Prăznuirea Sfântului Dumitru marchează ultima și cea mai însemnată sărbătoare a toamnei, care, conform calendarului pastoral, reprezintă începutul iernii. În tradiția populară, Sfântul Dumitru usucă plantele și desfrunzește codrul, fiind cel care descuie iarna. Este momentul în care căldura intră în pământ și gerul începe să își arate colții. (Agerpres)