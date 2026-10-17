Republica Moldova: De la turismul balnear, la tradițiile găgăuze

Foto: Crișan Andreescu

Din articol Tradiții și masterclass gastronomic

Republica Moldova spune o poveste, de la cramele istorice până la zonele liniștite, care trebuie descoperite, de cum treci granița cu România.

Cum ai intrat în Republica Moldova, prin Vama Oancea din Galați, la mai puțin de 15 minute ajungi în Cahul, unul dintre orașele importante ale Republicii.

Cahul este recunoscut, printre altele, pentru una dintre stațiunile balneare de top, prin Complexul “Nufărul Alb”. Infrastuctura acestuia se caracterizează prin potențialul zonei pentru turismul de sănătate și spațiile de cazare. De la fondarea acestuia, în 1984, complexul a fost vizitate de peste 200 de mii de pacienți, după cum declara directorul stațiunii.

Cu o capacitate de peste 500 locuri de cazare, „Nufărul Alb” este o oază de sănătate datorită apei minerale unice, bogată în minerale esențiale pentru revitalizarea corpului. “Nufărul Alb” este unicul sanatoriu din Moldova cu apă minerală unică, care se deosebește prin componența sa chimică variată oferind tratamente de excepție, de la băi minerale și terapii spa la fizioterapie, toate adaptate nevoilor fiecărui vizitator.

Sunt două surse de apă minerală: una externă, iar cealaltă de uz internă. Apa din sursă internă este bună pentru aparatul digestiv și aparatul urinar.

Apa minerală externă conține iod și brom, apă sulfidă și cu sare. Apa are culoarea neagră, pacienții întrebând la început că se lucrează cu nămol, ulterior pacienții convingându-se de ce apa este neagră.

Toți pacienții veniți în stațiune vin cu recomasndarea de la medicul de familie. Se face excepție pentru persoanele care vin din străinătate. Potrivit directorului stațiunii, sunt și pacienți români care beneficiază de tratamentele stațiunii, din cauza apropierii de România și a faptului că nu sunt dificultăți de comunicare în ceea ce privește limba română. Despre prețuri, acestea sunt pentru toate buzunarele, pacienții din exteriorul Republicii având prețuri mai mari.

Sanatoriul lucrează cu 6 medici, dar necesarul este mai mare. Pentru DC News, directorul ne-a destăinuit că salariul unui medic se ridică la circa 900 de euro, pe când al unei asistente la circa 400 de euro.

Salina a fost realizată cu sare adusă de la Târgu Ocna, pereții având o grosime de 60 de centimetri, durata sederii unei ședințe fiind de circa 30 de minute.

Tradiții și masterclass gastronomic

De la Cahul, programul a inclus Găgăuzia, cunoscută sub numele de Unitatea Teritorială Autonomă Găgăuzia, din 1995, aflată la sud-estul Republicii Moldova.

Regiunea, cu o suprafață de 1.830 km², și o populație puțin peste 100 de mii de locuitori, fiind locuită preponderent de găgăuzi, vorbitori apropiați de limba turcă, dar de confesiune creștin ortodoxă, având capitala la Comrat.

Am trăit o experiență culinară autentică la Găgăuz Sofrası, unde am descoperit ospitalitatea găgăuză și am participat la un masterclass gastronomic tradițional de pregătire a paziilor gözleme.

Bucătăria din Găgăuzia are peste o sută de feluri de mâncare, având la bază trecutul nomad al acestui popor, secretul bucatelor fiind condimentele și tehnica de preparare a acestora.

Bucatele găgăuze sunt recunoscute pentru abundența de carne, aluaturi și sosuri intens condimentate.

Pe mesele de sărbătoare la găgăuzi se regăsește kaurma, bulgurul, sarma, gozleme, kîvîrma, sau gustări din ardei dulce, roșii, vinete și brânză.

De asemenea, pâinea are un rol central, iar mesele sunt adesea completate cu plăcinte (inclusiv kıvırma, o plăcintă în straturi cu brânză), supe și sosuri picante (mandja).

Se folosește frecvent ardeiul roșu iute, alături de numeroase mirodenii locale. În fiecare gospodărie se pregătesc pudre și paste aromate (dumati) din ardei dulci și iuți, care sunt folosite drept condimente pentru supe și feluri principale. Murăturile sunt nelipsite de pe masă.

În privința băuturilor, alături de compoturile din fructele locale, în gospodăriile găgăuze este popular și vinul fiert condimentat. De altfel Găgăuzia este recunoscută pentru vinul de bună calitate, zona deținând suprafețe întinse de vii.

Deplasarea în Republica Moldova este facilitată cu ocazia unui infotrip facilitat de reprezentanți ai ANAT și ai agențiilor de turism membre ANAT România în parteneriat cu ANAT Republica Moldova, Oficiul Național al Turismului al Republicii Moldova și partenerii locali. (Foto: Crișan Andreescu)