Programe turistice combinate România – Republica Moldova: ANAT și partenerii din Republica Moldova dezvoltă rute integrate pentru turiștii români și internaționali

O delegație formată din conducerea Asociației Naționale a Agențiilor de Turism din România, turoperatori membri și jurnaliști de specialitate a efectuat o vizită de lucru și documentare strategică în Republica Moldova

Proiectul, organizat de ANAT România cu sprijinul și la invitația ANAT Republica Moldova, în parteneriat cu Oficiul Național al Turismului (ONT) și Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării din Republica Moldova, a avut drept obiectiv principal crearea de noi circuite turistice regionale și pachete transfrontaliere combinate, destinate atât pieței din România, cât și vizitatorilor din țări terțe.

Sesiunile de lucru B2B și vizitele de pe teren au reconfirmat potențialul imens al destinației de a fi integrată în itinerarii transfrontaliere – de la turism balnear și de sănătate (Cahul), gastronomie și tradiții (Găgăuzia), patrimoniu istoric și cultural (Conacul Manuc Bey, Cetatea Soroca, Orheiul Vechi, Mănăstirea Curchi), până la experiențe vitivinicole de nivel mondial (Crama Cricova, Castel Mimi) și facilități moderne MICE și hoteliere în Chișinău.

Declarațiile liderilor din turism – Viziune, parteneriat și perspective:

Cristian BĂRHĂLESCU, Președintele Asociației Naționale a Agențiilor de Turism (ANAT România):

„Infotripul organizat în Republica Moldova, cu sprijinul colegilor de la ANAT Moldova și al Oficiului Național al Turismului, a fost o experiență excelentă și o ocazie valoroasă de a reconfirma potențialul, diversitatea și atractivitatea acestei destinații. Programul bine structurat și vizitele la principalele obiective turistice au oferit agenților de turism o imagine concretă asupra oportunităților de colaborare. Astfel de inițiative consolidează cooperarea instituțională și creează premisele unor noi proiecte comune care să apropie turiștii români de oferta din Republica Moldova. Știm că turismul este un factor multiplicator al activității economice, cu efecte directe în comunități. Asociațiile și autoritățile din ambele țări au datoria să valorifice pe deplin acest potențial printr-un parteneriat strategic durabil.”

Ion ALEXA, Președintele ANAT Republica Moldova:

„Vreau să mulțumesc tuturor partenerilor din România că au dat curs invitației noastre. Revenirea la organizarea infotripurilor bilaterale – după o pauză prea lungă – este un semnal clar de normalitate și o practică extrem de valoroasă. Pentru noi este de o importanță enormă ca agențiile de turism din România, în special cele din zona Ardealului care abia descoperă Basarabia, să redescopere această regiune din punct de vedere turistic, cultural și istoric. Ne dorim enorm ca turiștii români să regăsească aici nu doar o destinație fascinantă, ci și un spațiu al sufletului, al limbii și al tradițiilor noastre comune. În contextul colaborării, ne propunem să impulsionăm circuitele combinate.

Pentru turiștii «long-haul» din Asia sau America de Nord putem crea oferte integrate puternice. De asemenea, vizăm colaborarea cu Asociația Bucovina Turistică pentru a include și Cernăuțiul, închizând astfel cercul spațiului cultural românesc. Ne dorim o prezență comună și la marile expoziții internaționale (Tokyo, Singapore, Beijing) sub un stand de țară care să promoveze ambele maluri ale Prutului. Totodată, privim cu interes spre viitoare schimburi prin care agențiile din Republica Moldova să descopere mai amplu ofertele României – de la litoral la circuitele montane tradiționale.”

Ana SANDRA, Directoare Interimară a Oficiului Național al Turismului al Republicii Moldova:

”Turul informațional dedicat reprezentanților ANAT România a avut ca obiectiv prezentarea ofertei turistice a Republicii Moldova și dezvoltarea relațiilor directe dintre operatorii de turism din cele două țări.

Programul a inclus vizite la obiective și facilități turistice din mai multe regiuni ale țării, precum și o sesiune B2B cu participarea hotelurilor, pensiunilor, agențiilor de turism și turoperatorilor din Republica Moldova. În urma acestor întâlniri, a fost creat cadrul pentru dezvoltarea colaborărilor comerciale directe, contractarea serviciilor turistice locale și includerea produselor turistice din Republica Moldova în programele și circuitele promovate pe piața din România. România este o piață foarte importantă pentru turismul din Republica Moldova, iar colaborarea cu ANAT și cu profesioniștii din industrie ne oferă posibilitatea de a prezenta destinația direct celor care o pot transforma într-o ofertă accesibilă turistului final.”

Marius BERCA, Vicepreședinte ANAT România:

„Infotripul «Redescoperă Republica Moldova» reprezintă un pas concret în consolidarea parteneriatelor dintre agențiile de turism și furnizorii de servicii locale. Cunoașterea directă a unităților de cazare, a infrastructurii și a experiențelor gastronomice și vitivinicole le permite touroperatorilor să construiască pachete adaptate cererii actuale. Proximitatea geografică, limba și afinitățile culturale sunt atuuri puternice care, valorificate prin parteneriate comerciale solide, vor genera un flux crescut de turiști în ambele sensuri.”

Iosif Cristian VLAD, Membru în Consiliul Director ANAT, Președintele Comisiei de Comunicare:

„Republica Moldova este o destinație extrem de primitoare, de o bogăție culturală și vitivinicolă remarcabilă, cu un potențial uriaș de dezvoltare pe piața românească. Prin această acțiune ne-am propus nu doar să redescoperim atracțiile emblematice, ci mai ales să construim punți de colaborare și parteneriate solide între agențiile de turism membre ANAT și operatorii locali, oferind instrumente concrete pentru crearea unor itinerarii de calitate.”

Dan ANGHELESCU, Membru în Consiliul Director ANAT:

„Republica Moldova este o destinație care îi face pe români să se simtă acasă. Oferă o gastronomie tradițională savuroasă, crame renumite la nivel mondial și o ospitalitate autentică ce creează un sentiment cald de întoarcere la rădăcini. Este un loc uimitor, cu repere culturale și sufletești comune, în care îți dorești mereu să te reîntoarci și să redescoperi lucrurile autentice.”

Dumitru NĂNESCU, Președintele Consiliului Regional Est al ANAT:

„Reîntâlnirea cu colegii și partenerii din Republica Moldova mi-a mers direct la inimă. Ne leagă amintiri comune, dar mai ales responsabilitatea de a le oferi turiștilor experiențe memorabile. La nivelul Regiunii Est a ANAT ne propunem să susținem activ dezvoltarea pachetelor turistice transfrontaliere – precum rutele dedicate «Drumului Vinului» sub genericul «Două țări, aceeași poveste a vinului și a ospitalității», dar și itinerariile istorice «Pe urmele lui Ștefan cel Mare și Sfânt». Împreună suntem mai puternici și putem consolida legăturile dintre cele două maluri ale Prutului.”

Republica Moldova în cifre – O destinație în plină expansiune:

Dinamică pozitivă: Turismul intern a înregistrat o creștere de 11,1% în prima jumătate a anului 2026.

Chișinăul, hub regional: Capitala concentrează 68% din totalul turiștilor cazați la nivel național, oferind o bază hotelieră modernă, ideală pentru turismul de business și MICE.

Conectivitate internațională extinsă: Peste 80 de orașe europene sunt conectate prin zboruri directe cu Chișinăul, facilitând proiectarea unor circuite combinate eficiente de tip Open-Jaw (sosire în România, plecare din Republica Moldova sau invers).



Excelență vitivinicolă: Republica Moldova deține locul 1 în lume la densitatea podgoriilor raportată la suprafață, alături de obiective de renume mondial precum Crama Cricova, Castel Mimi și complexul Mileștii Mici.

ANAT își reafirmă angajamentul de a susține promovarea turismului transfrontalier și de a pune la dispoziția agențiilor membre toate instrumentele necesare pentru crearea unor pachete turistice atractive, competitive și durabile.