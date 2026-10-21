Republica Moldova, printre bijuteriile arhitecturale: Conacul Manuc Bey și Cetatea Soroca

Hanul Manuc Bey. Foto: Crișan Andreescu

Conacul Manuc Bey, recent renovat și deschis vizitatorilor, este unul dintre cele mai frumoase obiective istorice nu doar din Hâncești, ci din întreaga Republică, obiectivul fiind înscris în Registrul...

Conacul Manuc Bey, recent renovat și deschis vizitatorilor, este unul dintre cele mai frumoase obiective istorice nu doar din Hâncești, ci din întreaga Republică, obiectivul fiind înscris în Registrul monumentelor de cultură al Republicii Moldova.

Complexul include clădiri precum Palatul lui Manuc, Casa Executorului Județean, Clădirea Contesei, Castelul de Vânătoare, Turnul de Veghe, legate între ele prin tuneluri.

Legat de acest aspect este un eveniment tragic, când în 1937, 38 de elevi de la Școala Nr. 1 din Hîncești, intră într-un tunel pentru a căuta averea lui Manuc Bey, fără ca aceștia să se mai întoarcă niciodată.

Dormitorul palatului

Palatul este realizat după proiectul arhitectului Alexander Bernardazzi, cel care a proiectat și Palatul Kremlin de la Moscova. Conacul a fost decorat în interior în patru stiluri: armean, turcesc, moldovenesc și european, iar podurile unor camere au fost pictate de pictorul Ivan Aivazovski.

Cine a fost Manuc Bey

Istoria Conacului Manuc Bey începe cu negustorul și diplomatul Manuc-Emanuel Mârzaian, numele de Manuc Bey fiind rezultatul unei dezmierdări. De naționalitate armeană, Manuc s-a născut la Rusciuc în Bulgaria, astăzi Ruse. La 25 de ani era cel mai bogat om din Balcani, valoarea averii fiind estimată estim la circa două milioane de monede aur rusești, aceasta fiind rezultatul comețului dintre Tuircia și toată Europa. Cunoștea 10 limbi.

Locul a schimbat destinul a multor generații.

Anul 1812 este anul care începe ascensiunea lui Manuc, fiind anul plin de războaie și schimbări geopolitice.

Napoleon pleacă cu o armată de peste 300.000 de ostași în Rusia, cu scopul de a o cuceri în câteva săptămâni. Napoleon îi transmite sultanului de la Constantinopol o scrisoare prin Manuc Bei în care se specifică să nu facă tratat cu rușii că acesta va veni să îl ajute. Napoleon se întoarce în decembrie cu ce a mai rămas din armată, respectiv câteva zeci de mi de ostași..

Manuc Bei păstrează scrisoarea lui Napoleon, și turcii fac pact cu rușii, pact semnat în Hanul lui Manuc din București, în 1812.

Imperiul Rus își mută hotarele de le Nistru pe Prut, iar Basarabia a fost ruptă de la țara mamă.

Aceasta se întâmplă sub orchestarția lui Manuc Bey, astfel că își cumpăra aceesul în policică cu ajutorul banilor.

După o scurtă perioadăp în care a stat la Sibiu, Manuc Bey vine la Chișinău, unde cumpără o casă construită în 1780 și ulterior moșia Hâncești, alături de 12 hectare de pământ și douiă sate alăturate, cu 300.000 lei-aur.

Unii spun că Manuc Bei ar fi fost dublu spion, pentru ruși și turci, acesta găsindu-și sfârșitul din câte se pare otrăvit, în 1817.

Biroul lui Manuc Bey

Manuc Bey a avut șase copii. Chiar dacă conacul a fost construit de fiul lui Manuc, Murat, care a demarat construcția vilei boierești, și nepotul, Grigore, care a încheiat lucrările respective, acesta îi poartă numele lui Manuc. Cei doi au construit un castel în stil francez uimitor de frumos, cu o grădină de iarnă, turnuri de pază și un parc imens.

Palatul a fost renovat în stil renascentist, păstrând luxul și eleganța în care a trăit familia lui Manuc Bey. În palat au fost restaurate dormitoarele, sălile pentru petreceri, sufrageriile și birourile, costul mobilierului ajungând la circa 500.000 de euro.

Cetatea Soroca, perla Moldovei medievale

Soroca reprezintă, poate cel mai valoroas monument medieval din Republica Moldova. Aflată pe malul Nistrului, în orașul Soroca, cetatea fiind construită inițial din lemn de Ștefan cel Mare în secolul al XV-lea și reconstruită din piatră de Petru Rareș în secolul al XVI-lea.

Cetatea impresionează prin arhitectura sa circulară perfectă și prin cele cinci turnuri de apărare. Cu ziduri groase de peste 3 metri și o înălțime de 21 de metri, fortăreața a jucat un rol strategic important în apărarea Moldovei. Este caracterizată drept perla Moldovei medievale.

Soroca a reprezentat unul dintre punctele comerciale ale Moldovei. Două treimi din timpul anului, vântul sufla dinspre sud spre nord, împotriva direcției sensului de curgere a Nistrului, fapt ce permitea deplasarea corăbiilor cu mărfuri cu ajutorul pânzelor.

Felul în care este construită Cetatea Soroca este nemaiîntâlnit în toată lumea. Arhitectura cetății se aseamănă foarte tare cu arhitectura Castelul Del Monte din Italia, din secolul al XIII-lea. Dimensiunea cetății Soroca este echivalentă cu o sută de pași, ceea ce este prezent cel mai des în arhitectura din Italia. Pentru apărarea cetății ar fi fost nevoie de circa 250 de străjeri, potrivit istoricilor.

Actul de naștere a cetății

La 12 iulie 1499, la Curtea Domnească de la Hârlău, în sala de tron, boierii din Sfatul Domnesc adeveresc biruinţa lui Ştefan cel Mare asupra regelui polon Ioan Albert. Printre boierii Ţării Româneşti Moldova se aflau Toader şi Negrilă, starostii de Hotin, Ieremia şi Dragoş, pârcalabii de Neamţ, Luca Arbore, portarul de Suceava, Ivanco şi Alexa, pârcălabii de Orhei, Coste, pârcălab de Soroca.

Copie a sabiei lui Ștefan cel Mare

Printre cei mai importanți pârcălabi, care au administrat cetatea se numără Pan Coste Păosadnic, care nu a fost altul decât străbunicul cronicarului Grigore Ureche.

Între 2021 și 2023 a avut loc o etapă de restaurare în cadrul proiectului „Ștefan cel Mare-istorie comună, patrimoniu comun, Soroca- Vaslui”, unde obiectivul principal a restaurării a fost axat pe zidăria cetății. În cadrul proiectului au foost restaurate două „Cazimate” sau beciuri, camere de păstrare, precum și scoasă la iveală o capcană medievală cu numele „Gura de lup” la intrare în turnul dreptunghiular. Un astfel tip de capcană era prezent în multe cetăți medievale moldovenești precum Hotin, Suceava. În aceeași etapă de restaurare au fost instalate două ascensoare pentru persoanele cu grad de dizabilitate.

Nistrul, la Soroca

Restaurarea a fost executată cu sprijin european, iar pe 19 mai 2015, de Ziua internațională a Muzeelor, Cetatea Soroca și-a redeschis ușile pentru vizitatori, devenind o atracție turistică de prim rang.

Deplasarea în Republica Moldova a fost facilitată cu ocazia unui infotrip al reprezentanților ANAT și ai agențiilor de turism membre ANAT România în parteneriat cu ANAT Republica Moldova, Oficiul Național al Turismului al Republicii Moldova și partenerii locali. (Foto: Crișan Andreescu)