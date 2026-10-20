Republica Moldova, prin țara vinului: Ispită, savoare sau poate un mod de viață

Castelul Mimi

Dacă iubești vinul și ai ajuns în Republica Moldova nu poți evita o deplasare la cele mai renumite crame ale Republicii, pentru o degustare a licorii, alături de unele dintre cele mai bune mâncăruri tradiționale.

Moto: „O sticlă de vin conţine mai multă filozofie în ea decât orice alta carte din lume” – Louis Pasteur

O descriere a vinului s-ar opri la: Ispită, savoare, sângele Domnului, leac, speranță sau poate un mod de viață

Te întrebi câte vinării se află pe teritoriul Republicii Moldova, cert fiind că nu le poți cuprinde a le vizita nici în câteva zile. Dar cîteva sunt reprezentative, definându-se ca un tezaur pentru Republică. Cu o suprafață de peste 112.000 de hectare cultivate cu vie și peste 50 de soiuri de struguri, Republica Moldova se află în topul marilor producători de vinuri.

Castelul Mimi, printre cele mai vizitate vinării din Moldova

Aflat la 45 de kilometri de Chișinău, acesta a fost construit în 1893 de Constantin Mimi, fostul guvernator al Basarabiei.

După zeci de ani în care s-a aflat în paragină, castelul a fost restaurat și reprezintă astăzi una dintre cele mai rafinate destinații din Moldova, cu o vinărie care și-a păstrat istoria și tradițiile. Turiștii care aleg să viziteze Castelul Mimi pot face un tur al Castelului, pot lua prânzul sau cina la , sau pot rămâne peste noapte la hotelul vinăriei.

Pentru renovarea castelului au muncit circa 1.500 de muncitori. Fațada castelului a fost dată cu tencuială și var în perioada sovietica. În anul 2010 s-a început procesul de restaurare, unde s-a scos tot stratul de tencuială, fiecare piatră fiind scoasă curățată și uscată, acesta fiind inaugurat, după restaurare, în 2016.

Astazi, Castelul Mimi este inclus în top 15 capodopere arhitecturale din lume în lumea vinului, dar și în clasamentul Wine Travel Award cu titlul de “carte de vizită a Moldovei”.

Castelul dispune în prezent și de o clădire pentru SPA, mai bine zis o vinoterapie, cu masaj cu ulei din sîmbure de strugure, chiar și o baie cu vin, pentru cine dorește. Mimi mai dispune și șapte căsute de hotel, plus un hotel cu 21 de camere.

Mimi a construit castelul după modelele castelelor din Franța, acesta fiind realizat în pantă, pentru prelucrarea strugurilor care folosea forța gravitațional în procesul de prelucrare al strugurilor pentru producerea vinului.

Vizazi de Castel se află gara Bulboaca, ce-i permitea lui Mimi să exporte vinul. În periaoda sovietică, aici a fost construit două lini de cale ferată pentru a se încărca vinul, cîte 9 vagoane pe zi.

Cine a fost Mimi?

Constantin Mimi s-a născut la Chișinău, la 2 februarie 1868, într-o familie refugiată în Basarabia din Albania.

Mergând în Franța pentru a studia producerea vinului, a revenit în Moldova unde construiește un castel în stil franțuzesc în satul Bulboaca. În 1919, Mimi a fost numit guvernator al Basarabiei, în care a stat în funcție doar șapte luni. În anul 1926, autoritățile de la București, l-au numit director al Centralei de la Bucureşti a Băncii Naţionale Române, funcția în care a stat cinci ani. A fost și inspector general la controlul minelor de aur din România. S-a stins din viață ăn anul 1935, la vârsta de 68 de ani.

În 1914, castelul a fost vizitate de țarul Nicolae al II-lea, dar și de prințul moștenitor, Carol al II-lea.

În beciurile castelului, fiecare butoi are propriul pașaport, specialitatea cramei fiind vinul roșu, vinul fiind maturisat în butoaie de stejar, până la 40 de luni. Cel mai bătrân stejar din care s-au făcut butoaiele are vârsta de 220 de ani.

În crama castelului, cel mai vechi vin datează din 1727, când au fost realizate 100 de sticle. Valoarea unei sticle din acest vin se ridică la circa 100 de mii de euro, specialiștii declarând că vinul este bun de consumat și acum. Dar mai există și un vin din producția anului 1994, care are o tărie de 16 procente, fiind și foarte dulce.

În prezent, Castelul Mimi este proprietatea familiei Trofim, proprietar din 1998, acesta fiind cumpărat, după prăbușirea Uniunii Sovietice, iar în 2010 s-a început procesul de restaurare.

La Cricova, fiecare picătură de vin moldovenesc povestește o legendă

Cricova reprezintă o destinație turistică de top, oferind vizitatorilor oportunitatea de a explora galeriile subterane și de a degusta vinuri de calitate, fiind una ditre cele mai mari și luxoase crame din lume.. Excursiile includ vizite la Crama Națională, unde sunt expuse vinuri rare și colecții istorice, și degustări ghidate de vinuri.

Situat la 11 kilometri de Chișinău, Cricova reprezintă un adevărat oraș subteran. Galeriile, săpate la o adâncime de până la 100 de metri, se întind pe o distanță de peste 64 de kilometri, cu posibilitatea de amenajare a încă 120 de kilometri. În prezent se vizitează circa t6 km. de galerii. Cu o temperatura între 12 și 14 grade Celsius și o umiditate între 96 și 98 la sută, galeriile au un climat propice pentru păstrarea vinului.

Întocmai unui oraș, galeriile au nume de străzi şi bulevarde ce poartă numele vinurilor care se păstrează aici, cum ar fi Merlot, Cabernet, Riesling, Fetească, Aligote, Sauvignon sau Dionis. Nu este un scenariu dintr-un film, ci realitatea de zi cu zi a Cramei de la Cricova.

Cricova este, de asemenea, cea mai mare companie de vin spumant din Republica Moldova. Aceasta produce vin spumant după metoda franceză champenoise, ce îi aparţine celebrului călugăr Dom Pérignon.

Drumurile subterane sunt atât de extinse încât vizitatorii sunt conduși cu mașinuțe electrice.

Cea mai mare cantitate de vin păstrată aici a fost de 3,5 milioane de hectolitri.

Anul nașterii cramelor de la Cricova este 1952, când Petru Ungureanu și Nicolae Sobolev au propus utilizarea în calitate de depozite de vin stolnele din care se extrăgea piatra de construcție.

Ce a spus Gagarin despre Cricova

O legendă legată de vizita lui Gagarin, care s-a întins pe parcursul a două zile în 1966, rătăcindu-se prin labirintul subteran ar fi glumit ulterior: „Mi-a fost mai ușor să depășesc imponderabilitatea decât să fie unul singur din Cricova”.

Personalitățile care au trecut pragul Cramei Cricova

Comoara de la Cricova

Cricova găzduiește o colecție impresionantă de vinuri, inclusiv vinuri rare și de colecție, dintre care unele datează din 1902.

“Adevărată comoară de la Cricova o reprezintă vinoteca națională, înființată în 1954, care adăpostește o adevărată colecție de vinuri cu calități excepționale. Aici se află cele mai reprezentative vinuri, fiind colectate cele mai bune vinuri create în diferite timpuri și țări. Exemplarele rare dau oenotecii o valoare unică, reprezentând tezaurul combinatului, dar și al Republicii. Patria nu se vinde are o conotație directă.

Perla colecțiilor o reprezintă vinul “Ierusalim de Paști”, (Foto), produs într-un singur lot în 1902. Prezintă interes colecțiile de vinuri ale marilor personalități”, se arată într-un documentar prezentat vizitatorilor.

Nu înâtâmplător, circa 20.000 de sticle cu vin nu sunt pasibile spre vânzare.

Un alt miracol de la Cricova este complexul de degustări, care cuprinde cinci săli: Sala Europeană, Sala Maritimă, Sala Mică, Sala Prezindenţială (Foto) şi Casa Mare.

Capela Cramei Cricova

Deplasarea în Republica Moldova a fost facilitată cu ocazia unui infotrip al reprezentanților ANAT și ai agențiilor de turism membre ANAT România în parteneriat cu ANAT Republica Moldova, Oficiul Național al Turismului al Republicii Moldova și partenerii locali. (Foto: Crișan Andreescu)