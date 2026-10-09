Calendar Creștin Ortodox. Sărbătoare 9 octombrie 2026 - "Sămânța dumnezeiască”

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Sfântul Apostol Iacob al lui Alfeu a fost fratele Sfântului Evanghelist Matei și a făcut parte din grupul celor 12 ucenici apropiați ai lui Iisus Hristos. Acesta a desfășurat o amplă activitate misionară în...

"Sămânță dumnezeiască”

Sfântul Apostol Iacob, fiul lui Alfeu și fratele Sfântului Apostol Matei, a făcut parte din cercul celor 12 ucenici ai Mântuitorului Iisus Hristos. El a răspândit mesajul Evangheliei în regiunile din Egipt și din sudul Palestinei. Conform tradiției creștine, viața sa pământească s-a încheiat prin răstignirea pe cruce.

Misiunea sa apostolică s-a desfășurat în sudul Palestinei și în Egipt. Prin eforturile sale, mulți păgâni au îmbrățișat credința în Hristos, s-au ctitorit biserici și au fost hirotoniți slujitori ai altarului, preoți și episcopi. Activitatea sa i-a adus și supranumele de „sămânță dumnezeiască”, datorită modului în care a semănat cuvântul sfânt în inimile oamenilor, scrie crestinortodox.ro.

Moartea martirică a Sfântului Iacob al lui Alfeu a survenit prin răstignirea sa pe cruce de către păgâni. Personalitatea sa nu trebuie confundată cu cea a Sfântului Apostol Iacob al lui Zevedeu (sărbătorit la data de 30 aprilie) și nici cu cea a Sfântului Iacob "Fratele Domnului” (cel dintâi episcop al Ierusalimului, pomenit pe 23 octombrie).

Icoana Maicii Domnului - Potoleşte întristările noastre

Tot astăzi, facem pomenirea: Icoanei Maicii Domnului - Potoleşte întristările noastre;

Icoana Maicii Domnului „Potolește întristările noastre” este o icoană făcătoare de minuni, adusă la Moscova de cazaci în timpul țarului Mihail Fiodorovici (1613-1645) și adăpostită în Biserica Sfântul Nicolae din cartierul Sadovniki Pupisevo.

Icoana este cinstită în mod deosebit pe 25 ianuarie, zi stabilită în amintirea unei vindecări miraculoase din anul 1760, când o femeie grav bolnavă s-a ridicat din pat după ce a văzut icoana adusă din clopotnița bisericii. Pentru a cinsti alte minuni mari, icoana mai este prăznuită și pe 25 septembrie și 9 octombrie, potrivit crestinortodox.ro.

Deși un incendiu din 1771 a distrus arhiva bisericii cu însemnările vechi, s-a păstrat amintirea ajutorului oferit de icoană în timpul epidemiei din acel an. Faima ei a dus la compunerea unui Acatist și la realizarea a numeroase copii în toată Rusia, doar în Moscova existând patru replici recunoscute pentru minunile lor.

Din punct de vedere iconografic, Maica Domnului este reprezentată ținându-L pe Pruncul Iisus cu mâna dreaptă, în timp ce mâna stângă este lipită de obraz, iar Mântuitorul ține un pergament desfășurat pe care scrie: „Potolește întristarea mea!”.

Rugăciune către Maica Domnului, pentru potolirea întristărilor

"Minunată izbăvire şi apărare ne-a dăruit nouă cinstitul tău chip, Preacuvantată Fecioară de Dumnezeu Născătoare, că izbăvindu-ne de rele, prin arătarea lui, şi căutând spre el, mulţumiri aducem ţie, noi, robii tăi, Născătoare de Dumnezeu: ci că ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăveşte-ne pe noi din toate nevoile, ca să strigăm ţie: Bucură-te, bucuria noastră, izbăveşte-ne pe noi de tot răul şi alina întristările noastre!

O, Maică prealaudată, cerească Împărăteasă şi Stăpâna, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, ceea ce ai născut pe Cuvântul mai Sfânt decât toţi sfinţii! Primind prinosul nostru de acum, potoleşte întristările noastre şi ne izbăveşte de toate necazurile, nevoile, tristeţele şi ne scapă de osânda cea veşnică şi chinul care va să fie, şi ne învredniceşte a ne sălăşlui în vesnicile corturi ale raiului pe noi, robii tăi, care strigăm: Aliluia!"