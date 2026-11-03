Alertă de călătorie în Grecia: Furtuna Agneta provoacă inundații extinse. Zeci de mașini luate de ape

captură video, inundații Grecia

A fost emisă alertă de călătorie pentru Grecia, unde furtuna face prăpăd încă de duminică.

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis alertă de călătorie pentru românii care tranzitează sau intenționează să călătorească în Grecia.

”Serviciul Național de Meteorologie - EMY a emis o atenționare de cod roșu de precipitații abundente, însoțite de descărcări electrice frecvente și căderi locale de grindină pentru data de 3 noiembrie 2026.

Condițiile meteorologice nefavorabile vor afecta regiunile Epir, Tracia, Macedonia (zonele de Vest, Centrală, de Est, în special zonele de coastă), insulele Corfu, Paxos, Thassos, Samothraki și cele din nord-estul Mării Egee.

MAE recomandă cetățenilor români să se informeze asupra evoluţiei fenomenelor meteorologice consultând pagina de Internet a EMY (https://www.emy.gr/en?area=forecast) și să acceseze aplicația digitală „mAIGreece”, realizată de către Ministerul elen al Turismului, disponibilă și în limba română (https://www.gov.gr/en/upourgeia/upourgeio-tourismou/tourismou/maigreece).

Cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Atena: +30 210 6728875;+30 210 6728879 și al Consulatului General al României de la Salonic: +30 2310 340088, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) și preluate de către operatorii Call Center în regim de permanență.

Totodată, cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu un caracter de urgență, au la dispoziție telefonul de urgență al Ambasadei României la Atena (+306978996222) și al Consulatului General al României de la Salonic (+306946049076)” anunță MAE.

Furtuna deja a făcut prăpăd în Grecia

Πλημμυρικά ⛔️???? φαινόμενα από την ισχυρή καταιγίδα και στο νησί της #Ικαρίας. Βίντεο : Voula voulgari https://t.co/nM4K3G3z6l — Forecast Weather Greece (@ForecastGreece) November 2, 2026

Furtuna Agneta a provocat inundații extinse și pagube în întreaga Grecie, insula Rodos fiind cea mai grav afectată de condițiile meteorologice severe; ploile torențiale căzute în timpul nopții au transformat drumurile în șuvoaie violente, au luat cu ele zeci de vehicule și au inundat locuințe și spații comerciale, scrie GreekCityTimes.

Insula din estul arhipelagului Dodecanez a fost lovită de fenomene de o intensitate deosebită în primele ore ale zilei de luni, 2 noiembrie, satul Archangelos numărându-se printre zonele cele mai grav afectate. Un râu ieșit din matcă a revărsat cantități uriașe de apă în zonă, inundând străzile, deteriorând spații comerciale și luând vehicule.

Zeci de apeluri la 112 din cauza furtunii

Serviciul de Pompieri a raportat un număr semnificativ de apeluri de urgență din mai multe regiuni ale Greciei. În insula Samos, pompierii au primit 28 de solicitări de asistență și au efectuat 10 operațiuni de evacuare a apei. În arhipelagul Dodecanez, echipajele au primit 18 apeluri. În Rodos, pompierii au evacuat apa din trei locații, au tăiat un copac și au ajutat două persoane să ajungă într-un loc sigur.

În insula Kalymnos, pompierii au intervenit pentru a evacua apa și a îndepărta un copac căzut. În orașul-port Volos, din centrul Greciei, echipele de intervenție au primit 12 apeluri, desfășurând șapte operațiuni de pompare a apei și două operațiuni de tăiere a unor arbori.

Un bolovan uriaș s-a prăbușit peste un garaj în Kalymnos

Fenomenele meteorologice severe au creat o situație periculoasă și în Kalymnos, unde un bolovan masiv s-a desprins de pe un versant, în zona Agios Vasilios, și s-a prăbușit peste un garaj.

Stânca a lovit construcția, provocând avarii atât acesteia, cât și unui vehicul parcat în interior. Primarul din Kalymnos, Giannis Mastrokoukos, a declarat pentru agenția de știri Atena-Macedonia că bolovanul s-a oprit în garaj, fapt care a prevenit, probabil, un incident mult mai grav.

Chiar sub această construcție se află un complex rezidențial. Primarul a avertizat că urmările ar fi putut fi mult mai grave dacă garajul nu ar fi oprit stânca în cădere, având în vedere locuințele situate mai jos pe versant.

Avertizarea de vreme severă a fost prelungită până marți

Serviciul Național de Meteorologie din Grecia (EMY) a actualizat buletinul meteorologic, avertizând asupra unor ploi abundente și furtuni care vor persista până marți, 3 noiembrie.

Se preconizează că zonele cele mai afectate vor fi vestul și nordul Greciei, precum și insulele din estul Mării Egee și arhipelagul Dodecanez. De asemenea, sunt posibile căderi locale de grindină.

Marți, furtunile vor continua în insulele Ionice până la prânz, iar în Epir, vestul Greciei Centrale și vestul și sudul Peloponezului, până după-amiaza. De asemenea, în Macedonia Centrală și de Est, în Tracia, în insulele din nordul și estul Mării Egee, precum și în Dodecanez, sunt așteptate ploi abundente și furtuni, de la primele ore ale dimineții până târziu după-amiaza.

Autoritățile îndeamnă locuitorii și vizitatorii să evite drumurile inundate, să stea la distanță de cursurile de apă care au ieșit din matcă și să respecte instrucțiunile oficiale ale Protecției Civile, în timp ce furtuna Agneta continuă să afecteze Grecia.

În paralel, MAE a emis alertă de călătorie și pentru Belgia. Recent, inundațiile au afectat și Spania.