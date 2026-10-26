Corneliu Ștefan, prin târgurile de SF. Dumitru: Producătorii noștri merită aprecierea și susținerea

Ajunul sărbătorii de Sf. Dumitru a fost marcat de manifestări tradiționale în Județul Dâmbovița.

Târgul de Sfântul Dumitru de la Fieni

"Este cel mai mare târg din #Dâmbovița, care aduce împreună legumicultori, pomicultori, apicultori și meșteșugari din tot județul nostru.

Ca în fiecare an, am fost prezent alături de colegi și prieteni și m-am bucurat să văd târgul plin de oameni veniţi să cumpere produse tradiționale.

Producătorii noștri merită toată aprecierea și susținerea. Trebuie să le fim alături și să îi încurajăm în munca lor, iar produsele locale să ajungă pe mesele cât mai multor dâmbovițeni", a precizat Corneliu Ștefan, președintele PSD al Consiliului Județean Dâmbovița.

Festivalul Dovleacului la Vulcana Pandele

"Tradiții, meșteri populari și multă voie bună astăzi, la cea de-a XXIV-a ediție a Festivalului Dovleacului, în comuna #VulcanaPandele, unde am fost alături de prieteni și colegi.

Un eveniment frumos, care păstrează obiceiurile locului și promovează producătorii locali. Unul dintre momentele speciale ale zilei a fost tăierea unei plăcinte de dovleac de 24 de metri, pregătită special pentru această sărbătoare.

Toamna aduce culoare în comunitățile dâmbovițene, prin oameni harnici, obiceiuri păstrate cu drag și evenimente care ne aduc împreună.

Ne revedem anul viitor!", a anunțat liderul PSD Dâmbovița.