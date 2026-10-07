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Costel Fotea: O nouă centrală de alarmare pentru județul Galați, achiziționată de ISU

Crişan Andreescu Autor: Crişan Andreescu
alarma
Foto: Facebook Costel Fotea

În situații de urgență, fiecare secundă contează, iar sistemele de care depind salvatorii trebuie să funcționeze fără greșeală, precizează Costel Fotea, președintele PSD al Consiliului Județean Galați.

"De aceea, Consiliul Județean Galați a achiziționat, din bugetul propriu, o nouă centrală de înștiințare, avertizare și alarmare SONIA, care va fi pusă la dispoziția ISU Galați.

Este practic creierul sistemului de alarmare publică, de unde pot fi comandate sirenele din localitățile județului în cazul unor situații grave de urgență.

Vorbim despre sirene care pot avertiza populația în caz de inundații și viituri, accidente chimice sau radiologice, alunecări de teren, ruperea unor baraje, căderea unor obiecte din atmosferă sau chiar în cazul pericolului unui atac aerian.

Costel Fotea: O nouă centrală de alarmare pentru județul Galați, achiziționată de ISU

Noua centrală o înlocuiește pe cea aflată în funcțiune din 2014, care a depășit 25. 000 de ore de funcționare.  În plus, noul sistem va avea și o soluție de rezervă, care va prelua funcțiile centralei principale dacă aceasta se defectează.

Este încă o dovadă a colaborării foarte bune pe care o avem cu ISU Galați. De-a lungul anilor, am sprijinit salvatorii cu autospeciale, șenilate, snowmobil, camere de termoviziune  și alte echipamente necesare intervențiilor.

Dincolo de echipamente și cifre, vorbim despre oameni și despre vieți. Despre a-i aveertiza la timp pe gălățeni și a le oferi salvatorilor instrumentele de care au nevoie. Pentru că, într-o situație de urgență, fiecare secundă poate face diferența", a mai precizat președintele Consiliului Județean.

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