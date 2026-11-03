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Circulaţie feroviară închisă între staţiile Eforie Nord şi Eforie Sud din cauza surpării terasamentului

Autor: Claudia Calotă
Eforie Nord

CFR a anunțat închiderea circulației feroviare între staţiile Eforie Nord şi Eforie Sud.

”Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” S.A. informează că, începând cu ora 07:00, circulaţia feroviară a fost închisă temporar între staţiile Eforie Nord şi Eforie Sud, pe raza Sucursalei Regionale de Căi Ferate Constanţa, ca urmare a surpării terasamentului căii ferate,  la km feroviar 241+590. 
 
Măsura a fost dispusă din motive de siguranţă , pentru a permite evaluarea situaţiei şi stabilirea lucrărilor necesare remedierii”, informează CFR SA.
 
 Trenul Regio 8381, operat de CFR Călători , aflat pe sectorul respectiv la momentul închiderii circulaţiei, urmează să fie retras în staţia Eforie Nord .
 
”Pentru asigurarea continuităţii transportului de călători, CFR S.A. organizează transbordarea călătorilor între staţiile CF Constanţa şi Mangalia”, precizează compania.
 
Personalul de specialitate al SRCF Constanţa monitorizează situaţia şi evaluează starea infrastructurii, în vederea stabilirii măsurilor necesare pentru remedierea terasamentului afectat.
 
Reluarea circulaţiei feroviare va avea loc după finalizarea intervenţiilor şi verificarea condiţiilor de siguranţă.

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