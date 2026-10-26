Uniunea Europeană introduce o nouă taxă pentru coletele din afara UE, de la 1 noiembrie

Colet - Freepik./ rol ilustrativ

Uniunea Europeană introduce o nouă taxă de la începutul lunii noiembrie pentru coletele care provin din afara spațiului comunitar, indiferent de valoarea acestora.

Pentru a limita avalanşa de produse chinezeşti achiziţionate online şi pentru a consolida controalele, o „taxă de procesare” de doi euro va fi aplicată coletelor importate în Uniunea Europeană, începând de duminică, informează AFP.

Cum se calculează noua taxă

Această taxă de procesare UE, care se adaugă la taxei de trei euro pentru coletele importate cu o valoare mai mică de 150 euro, se aplică începând cu 1 noiembrie tuturor coletelor care sosesc în Uniunea Europeană dintr-o ţară terţă, efectuate prin vânzări la distanţă, indiferent de valoarea articolelor comandate.

La fel ca şi taxa care se aplică „coletelor mici”, taxa de procesare se percepe pentru fiecare categorie de articole conţinute în acelaşi colet. De exemplu, dacă o livrare conţine douăzeci de şepci (indiferent de marcă sau model), taxa este de doi euro. În schimb, dacă un colet conţine trei şepci, patru tricouri şi două curele, taxa totală este de şase euro.

Modul de calcul al taxelor de procesare este legat de modul în care mărfurile sunt declarate la vamă. Legislaţia europeană specifică faptul că platformele, vânzătorii sau intermediarii acestora sunt cei care trebuie să plătească aceste taxe, chiar dacă acestea pot fi percepute consumatorilor atunci când aceştia îşi plătesc comanda.

De ce introduce UE o nouă taxă

Taxa de procesare îşi propune să finanţeze consolidarea controalelor vamale ca răspuns la afluxul de produse chinezeşti în Uniunea Europeană, achiziţionate prin intermediul platformelor online cu sediul în Asia.

Aproape 5,9 miliarde de colete mici au intrat în UE în 2025, ceea ce reprezintă peste 180 în fiecare secundă. Asta înseamnă de patru ori mai mult decât în 2022. Din acest total, 93% proveneau din China, în general prin intermediul unor site-uri precum Shein, Temu şi AliExpress.

Taxa de trei euro care se aplică „coletelor mici” a avut deja un impact semnificativ. Începând din luna iulie, fluxul de colete mici a scăzut cu aproximativ 64%, deşi Bruxelles-ul avertizează ca este prea devreme pentru a fi trase concluzii, potrivit Agerpres.

Noua taxă va afecta probabil retailerii online care trimit mărfuri din China, în condițiile în care 91% din toate comenzile online de sub 150 de euro au venit din China în 2024.