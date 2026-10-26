Corneliu Ștefan, replică dură la adresa USR, privind DN 71 și drumul expres București–Târgoviște

Corneliu Ștefan: USR Dâmbovița, mult zgomot, puține rezultate!

Corneliu Ștefan, președintele CJ Dâmbovița, reacționează la criticile USR Dâmbovița privind proiectele de infrastructură din județ, respectiv la modernizarea DN 71 și construirea drumului expres București–Târgoviște.

"USR DÂMBOVIȚA: MULT ZGOMOT, PUȚINE REZULTATE!

Când nu ai realizări concrete pentru Dâmbovița, încerci să acoperi lipsa lor prin atacuri politice și acuzații!

Reprezentanții USR Dâmbovița critică astăzi proiecte importante de infrastructură, dar par să uite propriile decizii și responsabilități.

Să ne amintim câteva lucruri!

DN 71 BÂLDANA–TÂRGOVIȘTE: CINE A ÎNTÂRZIAT PROIECTUL?

Pe 30 decembrie 2020, după ani de pregătiri, avize și licitații, era semnat contractul pentru lărgirea DN 71 la patru benzi", spune liderul PSD Dâmbovița.

"La numai două săptămâni, în perioada în care Ministerul Transporturilor era condus de Cătălin Drulă, CNAIR anunța rezilierea contractului.

Consecința? O nouă întârziere pentru un proiect așteptat de zeci de ani de dâmbovițeni!

Abia în ianuarie 2023 a fost semnat un nou contract.

Iar astăzi, reprezentanții USR vin să dea lecții despre ritmul lucrărilor!

Înainte să arătați cu degetul, explicați ce s-a întâmplat în ianuarie 2021!

În ceea ce privește stadiul lucrărilor, datele validate de supervizor indică un progres fizic de 42%. La Bâldana lucrările sunt încheiate, iar la nord de Conțești se circulă deja pe porțiuni noi de drum.

DRUMUL EXPRES BUCUREȘTI–TÂRGOVIȘTE: UN PROIECT PE CARE EU L-AM SUSȚINUT DE LA ÎNCEPUT!

Aici vreau să fie foarte clar un lucru:

EU AM LANSAT ȘI AM SUSȚINUT IDEEA DRUMULUI EXPRES BUCUREȘTI–TÂRGOVIȘTE ÎNCĂ DIN AUGUST 2020!

Nu am descoperit acest proiect ieri și nu am început să vorbesc despre el din oportunism politic!

Am lansat și promovat ideea încă din august 2020.

Am inclus proiectul în Masterplanul de Dezvoltare al Județului Dâmbovița.

Am solicitat oficial introducerea lui în Planul Investițional 2020–2030.

Am susținut permanent necesitatea unei legături rapide între Târgoviște, București și Autostrada A0.

ȘI VREAU SĂ SUBLINIEZ CEVA ESENȚIAL: NU AM PUS NICIODATĂ DRUMUL EXPRES ÎN COMPETIȚIE CU MODERNIZAREA DN 71!

Am susținut ambele investiții și voi continua să le susțin!

Dâmbovița are nevoie de un DN 71 modernizat, sigur și adaptat traficului actual, dar și de un drum expres care să asigure o conexiune rapidă cu Bucureștiul și A0.

NU UNUL SAU ALTUL. CI AMÂNDOUĂ!

Aceste proiecte nu se exclud. Se completează și sunt esențiale pentru dezvoltarea județului!

Cât despre acuzațiile că PSD ar fi blocat drumul expres, le cer celor de la USR să prezinte dovezi concrete, nu simple declarații politice.

Proiectul se află în procedura pentru obținerea acordului de mediu, iar lipsa unor comunicări recente din partea CNAIR trebuie clarificată.

ȘI ACUM, O ÎNTREBARE PENTRU USR DÂMBOVIȚA:

NUMIȚI UN SINGUR PROIECT MAJOR DE INFRASTRUCTURĂ PE CARE L-AȚI ADUS ÎN JUDEȚ!

Un proiect cu finanțare, lucrări și rezultate concrete pentru dâmbovițeni!

Nu postări pe Facebook. Nu atacuri politice. Nu declarații!

UN PROIECT CONCRET!

Dâmbovițenii au nevoie de investiții, nu de scandaluri politice!

Eu am susținut modernizarea DN 71 și am promovat Drumul Expres București–Târgoviște încă din 2020.

Nu îmi schimb poziția în funcție de interesele politice ale momentului!

Voi continua să susțin ambele investiții, pentru că dezvoltarea județului Dâmbovița este mai importantă decât orice dispută politică.

EU VORBESC DESPRE PROIECTE PE CARE LE-AM SUSȚINUT ȘI PENTRU CARE AM FĂCUT DEMERSURI CONCRETE!

USR SĂ NE SPUNĂ CE A FĂCUT PENTRU DÂMBOVIȚA!

DÂMBOVIȚA ARE NEVOIE DE FAPTE, NU DE VORBE", a precizat Corneliu Ștefan într-o postare pe Facebook.