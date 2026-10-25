Vârstnic, reținut după ce ar fi furat o conservă de 7 lei. Elena Cristian: „Clasa politică a eșuat!”

Elena Cristian, analist DC Business

Din articol Oamenii au ajuns să caute în gunoaie

Elena Cristian, analist DC Business, a făcut a deplâns situația prin care trec milioane de pensionari din România, cărora abia le mai ajung banii de la o lună la alta și au ajuns să strângă PET-uri sau să caute prin gunoaie.

Un vârstnic a fost reținut de Poliție pentru că a furat o conservă cu mâncare, conservă ce costa numai 7 lei, în Sectorul 5 al Capitalei, a transmis România TV. Elena Cristian a precizat, într-o intervenție telefonică la postul de televiziune că îi e „foarte greu să comenteze imaginile”.

„Cu toții avem părinți în vârstă, bunici. Mama mea are pensie de 2.000 de lei, după foarte mulți ani de muncă și, probabil că, dacă ar trebui să trăiască din această sumă, nu ar reuși să o facă nici măcar cinci zile.

Două milioane de pensionari au pensie sub 3.000 de lei. 1,6 milioane au pensie sub 2.000 de lei. De asemenea, sunt foarte puțini pensionarii cu pensii de peste 3.000 de lei. Această clasă politică a eșuat și nu a reușit în 37 de ani să facă ceva pentru cetățenii acestei țări.

Am mai văzut situații, cu vârstnica aceea care a fost dusă la DNA pentru niște ouă și a și murit între timp. Mica corupție pare a fi mult mai ușor de învins decât marea corupție, care este bine-mersi, sau recuperarea banilor de la marii datornici. La fel și cu politicienii care au propriile afaceri și servesc doar camarila de partid și doar pe cei apropiați”, a spus Elena Cristian.

Oamenii au ajuns să caute în gunoaie

Dincolo de faptul că fură din magazine, mulți vârstnici au ajuns în situația de a căuta prin gunaoie ori a căuta PET-uri pe care să le ducă la reciclat.

„Este trist și sper că cineva vede aceste imagini și se gândește dacă poate face ceva pentru acești oameni care au muncit o viață întreagă iar acum nu doar caută prin gunoaie sau fură o conservă.

Eu îi văd zilnic, în drumul meu spre locul de muncă, în timp ce caută PET-uri pentru a le duce la reciclat. Este extrem de trist și este ceva ce nu ar trebui să vedem vreodată undeva”, a mai spus Elena Cristian.