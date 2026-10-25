Ce salariu avea Nicușor Dan când lucra la Institutul de Matematică. Iată cât câștigă acum, comparativ cu președinta Bulgariei, și cât câștiga ca primar

Președintele Nicușor Dan. Sursa foto: Agerpres

Din articol Cât câștigă acum Nicușor Dan

Ce salariu avea Nicușor Dan pe vremea când lucra la Institutul de Matematică?

Nicușor Dan a vorbit despre perioada în care avea un salariu de 100 de dolari la Institutul de Matematică, într-o declarație despre schimbările prin care a trecut România. El a folosit exemplul propriului venit de atunci pentru a arăta diferențele dintre situația economică din trecut și cea de astăzi.

Nicușor Dan a zis că tendința românilor de a se autocritica trebuie însoțită de o comparație între România de atunci și cea de acum. Președintele a amintit apartenența țării la Uniunea Europeană și NATO, precum și creșterea economiei.

„Primul lucru pe care vreau să-l spun este că s-au schimbat multe de atunci, pentru că nouă ne place mult să ne autocriticăm, numai că, dacă facem o comparație între ce era România atunci și ce este România acum, o să vedem schimbări esențiale”, a declarat Nicușor Dan.

Pentru a exemplifica aceste schimbări, el a făcut referire și la salariul pe care îl primea în perioada în care lucra la Institutul de Matematică.

„Faptul că suntem în Uniunea Europeană și în NATO, faptul că PIB-ul nu mai este 100 de miliarde, este 400 de miliarde, faptul că - dacă îmi permiteți, eu aveam un salariu de 100 de dolari la Institutul de Matematică, nu mai suntem acolo”, a spus Nicușor Dan în alocuțiunea susținută cu prilejul participării la Forumul Tinerilor Români de Pretutindeni.

Nicușor Dan a fost angajat la Institutul de Matematică al Academiei Române prin concurs, în 1994, ca asistent de cercetare stagiar, în timp ce se afla în perioada de studiu pentru obținerea doctoratului. La încadrare a depus diploma de studii aprofundate (masterat) obținută la Universitatea Paris 11. Odată cu obținerea titlului de doctor la Universitatea Paris 13 și întoarcerea în țară, a promovat în funcția de cercetător, în 1998. În 2000 a câștigat concursul pentru ocuparea unui post de cercetător principal III, poziție în care a rămas până la suspendarea de drept a contractului de muncă începând cu 2017, ca urmare a alegerii în funcția de deputat în Parlamentul României.

„Am absolvit Facultatea de Matematică – Universitatea București, iar în 1992, am plecat în Franța să studiez matematica la Ecole Normale Superieure din Paris. Au urmat studiile pentru doctorat, pe care l-am obținut în 1998, la Universite Sorbonne Paris Nord. În acea perioadă, am început să organizez întâlniri cu studenții români de la Paris în care discutam ce am putea face noi pentru ca România să ia parcursul corect ca țară.

În 1998, m-am întors în țară, convins că în România e mai multă nevoie de mine. M-am angajat la Institutul de Matematică asociat Academiei Române. Alături de alți colaboratori am înființat Școala Normală Superioară București care să răspundă nevoilor de studiu ale studenților români la nivelul celor internaționale.

Tot în acea perioadă, am început să mă implic în mișcările civice care se opuneau ilegalităților privind patrimoniul”, spunea Nicușor Dan.

Cât câștigă acum Nicușor Dan

Pe măsură ce a avansat în carieră, salariul lui Nicușor Dan a scăzut. Ce salariu încasează lunar președintele Nicușor Dan acum? Suma este mai mică decât cea pe care o avea atunci când ocupa funcția de primar general al Capitalei, în timp ce președinta Bulgariei câștigă de peste două ori mai mult.

Nicușor Dan câștigă, ca președinte, aproximativ 15.500 de lei pe lună, circa 3.000 de euro. Când era primar general al Bucureștiului, Nicușor Dan câștiga 21.000 de lei pe lună în mână, aproximativ 4.100 de euro, potrivit propriei declarații din iulie 2025.

Iliana Yotova câștigă dublu. Salariul de bază a președintei Bulgariei este de aproximativ 8.115 euro. Comparativ cu venitul declarat de Nicușor Dan, rezultă că liderul bulgar câștigă de aproape două ori și jumătate mai mult decât președintele nostru.