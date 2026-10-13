Sute de mii de firme riscă amenzi de la 1 noiembrie din cauza blocajului privind codul QR de pe bonurile fiscale

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Sute de mii de operatori economici riscă să fie sancționați contravențional, începând cu 1 noiembrie 2026, deoarece distribuitorii de aparatele de marcat electronice fiscale (AMEF) nu cunosc cerințele tehnice impuse pentru implementarea codului QR pe bonurile fiscale.

Mai exact, este vorba de structura și formatul datelor, codificarea, dimensiunea și poziția pe bon, eventuala adresă de verificare.

Solicitare trimisă Ministerului Finanțelor

”Camera Consultanților Fiscali a transmis Ministerului Finanțelor o adresă în acest sens.

„ICI București nu poate emite supliment de aviz tehnic favorabil pentru o implementare a cărei referențial tehnic nu a fost încă stabilit prin actul normativ secundar. În consecință, niciun AMEF aflat în prezent pe piață — indiferent de marcă, producător sau distribuitor autorizat — nu emite bonuri fiscale care să includă, sub formă de cod QR, datele prevăzute”, a declarat Doru Dudaș, fost vicepreședinte ANAF și director general în Ministerul Finanțelor, actual președinte al Comitetului fiscal CCF.

Consultanții fiscali solicită intervenția urgentă a Finanțelor pentru a evita sancțiunile

Camera Consultanților Fiscali cere Ministerului Finanțelor, de urgență, analiza situației create și identificarea unei soluții legislative sau a unei măsuri administrative imediate, care să calmeze temerile operatorilor economici și profesioniștilor din domeniul contabilității și fiscalității, având în vedere că se apropie termenul de încetare a suspendării.

Conform OUG nr. 28/1999, “controlul funcţionării şi utilizării aparatelor de marcat electronice fiscale, constatarea contravenţiilor, precum şi aplicarea sancţiunilor se fac de către structurile din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi organele sale subordonate, stabilite prin ordin al ministrului finanţelor publice, respectiv al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, de către structurile competente din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române şi organele sale subordonate, precum şi de către Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier”.

CCF recomandă verificarea stadiului actual și calendarul actului normativ necesar implementării emiterii bonurilor fiscale cu cod QR, adică a modificărilor Normelor metodologice aprobate prin HG nr. 479/2003, și estimarea unui termen realist pentru derularea procesului legislativ în privința aprobării în Guvernul României și publicarea în Monitorul Oficial al României”, potrivit unui comunicat remis DCNews.

CCF cere prelungirea termenului pentru a proteja firmele de amenzi

Autoritățile ar trebui să ia în considerare identificarea posibilității de adoptare urgentă a unei măsuri legislative de tip tranzitoriu, care să vizeze prelungirea termenului, înlăturând riscul sancționării operatorilor economici pentru o neconformitate care nu le este imputabilă”, mai arată sursa citată.

Proiectul privind introducerea codului QR pe bonurile fiscale a pornit de la modificarea legislației cu privire la aparatele de marcat electronice fiscale. Scopul este ca anumite informații de pe bon să poată fi citite și verificate și în format digital. Problema actuală este că obligația a fost introdusă în lege, dar regulile tehnice necesare aplicării ei nu au fost încă stabilite complet.

Ce trebuie să conțină codul QR

Potrivit legislației, codul QR trebuie să includă data și ora emiterii bonului, numărul său de identificare și seria fiscală a aparatului de marcat. Însă, potrivit declarației lui Doru Dudaș, fost vicepreședinte ANAF, ICI București nu poate acorda suplimentul de aviz tehnic fără un referențial stabilit prin normele secundare. Astfel, distribuitorii nu au încă toate specificațiile necesare pentru implementarea soluției.

Termene amânate de mai multe ori

Termenul de sancționare a fost amânat succesiv. În octombrie 2024, aplicarea sancțiunilor pentru lipsa codului QR a fost suspendată până pentru 1 septembrie 2025. Ulterior, în decembrie 2025 termenul a fost prelungit până la 1 noiembrie 2026.