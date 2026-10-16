Bugetul Complexului Energetic Oltenia, aprobat de Guvern. Pierderi de 569 de milioane de lei. Jan Popescu explică motivul

Foto: Facebook CE Oltenia

Guvernul a aprobat bugetul Complexului Energetic Oltenia pentru 2026, care prevede pierderi estimate de 569 de milioane de lei. Jan Popescu, liderul Sindicatului Mine Energie Oltenia, a fost contactat de DC NEWS.

Guvernul a aprobat, vineri, 16 august, bugetul de venituri şi cheltuieli al Societăţii Complexul Energetic Oltenia S.A, la elaborarea căruia au fost avute în vedere condiţiile actuale de piaţă legate de evoluţia consumului de energie electrică, a preţurilor pe diferite segmente ale pieţei, precum şi retragerea definitivă din exploatare a grupului 4 SE Turceni începând cu data de 27 martie, în contextul asigurării caracterului ireversibil al jalonului J 114.

Potrivit unui comunicat al Guvernului, principalii indicatori fizici de producţie care au stat la baza construcţiei bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2026 sunt: energie electrică produsă - 4.800.000 MWH; energie electrică livrată - 4.346.169 MWH ; producţie de cărbune - 9.620.999 tone.

CE Oltenia, pierderi de 569 de milioane de lei

"Potrivit hotărârii adoptate de Guvern, în anul 2026 nu sunt prevăzute majorări, indexări sau alte mecanisme de creştere salarială. Numărul mediu de personal în anul 2026 este de 6.509 persoane ( faţă de 7.854 la 31.12.2025). Veniturile totale sunt în sumă 3,3 miliarde de lei, iar cheltuielile totale de 3,8 miliarde lei, pierderile fiind estimate la 569 de milioane de lei. Investiţiile prevăzute sunt în sumă de peste 357 de milioane de lei", se arată în comunicat, transmite Agerpres.

Nivelul indemnizaţiilor membrilor consiliului de supraveghere, respectiv directoratului, incluse în bugetul de venituri şi cheltuieli, stabilite în corelaţie cu indicatorii cheie de performanţă conform art. 6 alin.(12) din Ordonanţa nr. 26/2013, a fost avizat de AMEPIP, precizează sursa citată.

De asemenea, proiectul de buget a fost prezentat spre consultare organizaţiilor sindicale din cadrul societăţii.

Jan Popescu, liderul Sindicatului Mine Energie Oltenia: Pierderea companiei este dată de taxa certificatului de CO2

DC NEWS l-a contactat pe Jan Popescu, liderul Sindicatului Mine Energie Oltenia, pentru a discuta despre cauzele pierderilor înregistrate de Complexul Energetic Oltenia. Potrivit acestuia, motivul principal este taxa certificatului de CO2 care reprezintă 60% din cifra de afaceri.

"Pe noi ne interesează numărul de personal, pe noi ne interesează veniturile colegilor noștri mineri și electricieni pe care îi reprezentăm. Pierderea companiei este dată de taxa certificatului de CO2. Indiferent de cât am munci noi, indiferent de cât am produce noi, și dacă prin absurd 6.000 de salariați ne-am hotărî să lucrăm un an de zile fără niciun leu, această companie ar ieși tot pe minus pentru că acea taxă de CO2 este 60% din cifra de afaceri a companiei. Dacă nu se rezolvă cu această taxă de CO2, indiferent de ce nu am face noi, această companie tot pe minus va ieși, că nu are cum altfel. Nicio companie din lume nu poate rezista dacă de mâine i se pune o taxă care înseamnă 60% din cifra de afaceri. E clar că nu se poate. Deci faptul că suntem pe pierdere și în anul 2026 o știm cu toții, nu avem ce să-i facem la această pierdere", ne-a spus Jan Popescu, liderul Sindicatului Mine Energie Oltenia.

Jan Popescu: Până la urmă, ne bucură că s-a aprobat bugetul

Totuși, Jan Popescu spune că angajații de la Complexul Energetic Oltenia se bucură că bugetul a fost aprobat deoarece asta dă posibilitatea negocierii unui contract colectiv de muncă la nivel de companie, lucru imposibil până acum.

"Până la urmă, pe mine și pe colegii mei ne bucură că s-a aprobat bugetul de venituri și cheltuieli pentru că asta ne dă posibilitatea negocierii unui contract coletiv de muncă la nivel de companie pentru că, astăzi, când vorbim, noi suntem sub incidența unui contract colectiv de muncă care a expirat în martie 2026, dar l-am prelungit pentru că neavând bugetul aprobat nu puteam să-l negociem. Acum, odată ce bugetul s-a aprobat e clar că e posibilă declanșarea acelor contracte colective de muncă și aici sper să găsim înțelegere la Ministerul Energiei, sper ca noul ministru să înțeleagă că oricât am vrea noi să strângem cureaua, compania are nevoie de profit și indiferent de cât ar vrea unii sau alții, România s-a bazat pe energia produsă de noi, de minerii și energiticienii Complexul Energetic Oltenia. Asta o știe toată lumea.

"Energie pe cărbune, singura predictibilă"

Am văzut-o, dacă CNE Cernavodă, din cauza lipsei apei, e oprită de o lună de zile, dacă se prelungește perioada asta, sunt probleme și pentru hidro, că e cu apa, singura energie care e predictibilă, e stabilă, dă siguranță, este energia produsă pe bază de cărbune. Nu depinde de condiții atmosferice, climaterice, de nimic. Depindem doar de efortul și munca colegilor mei mineri și energeticieni, iar acest efort trebuie răsplătit la justa lui valoare", ne-a mai spus Jan Popescu.

Reamintim că grupul energetic Rovinari 4, o unitate pe cărbune de aproximativ 330 MW din cadrul Sucursalei Electrocentrale Rovinari, parte a Complexului Energetic Oltenia, a fost pus în funcțiune în funcțiunea în luna august și a fost conectat la Sistemul Energetic Național pentru a acoperi o parte din deficitul lăsat de oprirea controlată a reactorului 2 de la centrala nucleară de la Cernavodă, cauzată de nivelul foarte scăzut al Dunării. Unităţile 1 şi 2 ale Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă rămân în continuare oprite, iar reluarea funcționării se va face numai atunci când condițiile hidrologice vor permite acest lucru în deplină siguranță.