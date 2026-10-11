Reactoarele de la Cernavodă rămân oprite. Nuclearelectrica explică măsurile luate pentru asigurarea răcirii

Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă. Foto: Agerpres

Ambele reactoare de la Cernavodă rămân în continuare oprite din cauza nivelului extrem de scăzut al Dunării. Nuclearelectrica anunţă că au fost activate alte sisteme de răcire.

Unităţile 1 şi 2 ale Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă rămân în continuare oprite, fiind menținute în stare sigură, anunță Societatea Națională Nuclearelectrica S.A. (SNN) într-un comunicat de presă, precizând că această situație nu prezintă niciun risc pentru securitatea nucleară.

Totodată, SNN precizează că au fost luate măsuri suplimentare de protecție, iar sistemele de răcire sunt utilizate în funcție de parametrii tehnici specifici.

Precizările Nuclearelectrica

"Prin proiect, CNE Cernavodă dispune de mai multe sisteme de răcire, concepute să funcționeze la niveluri diferite ale apei de răcire. Aceste sisteme sunt activate și utilizate în funcție de parametri tehnici specifici. Astfel, funcțiile de securitate nucleară sunt asigurate integral în orice moment.

Măsurile adoptate de autoritățile române contribuie la menținerea nivelului de redundanță a sistemelor de răcire ale centralei, în special pentru protecția pompelor. Aceste măsuri completează sistemele proprii ale CNE Cernavodă și reflectă buna colaborare cu toate instituțiile implicate.

Cum este asigurată securitatea nucleară

Pe întreagă perioadă în care Unitățile 1 și 2 rămân oprite, securitatea nucleară este asigurată prin sisteme redundante, proceduri specifice și echipe de specialiști alocate permanent. Situația afectează exclusiv producția de energie electrică.

Cât timp va rămâne oprită centrala de la Cernavodă

Având în vedere prognozele hidrologice pentru perioada următoare, unitățile vor rămâne în stare oprită sigură până când nivelul Dunării va permite reluarea funcționării în condiții de siguranță", transmite Nuclearelectrica în comunicatul de presă citat.

Directorul Nuclearelectrica: Folosim această perioadă de oprire controlată pentru activități de mentenanță și de creștere a rezilienței

Mihai Laurențiu Gioară, directorul general al Societății Naționale Nuclearelectrica, a precizat că această perioadă de oprire controlată este folosită pentru lucrări de mentenanță și pentru identificarea unor soluții care să reducă impactul unor situații similare în viitor.

"Securitatea nucleară este, în permanență prioritatea absolută pentru un operator nuclear. Centrala de la Cernavodă este proiectată să facă față unei game largi de scenarii, iar funcțiile de securitate nucleară sunt asigurate constant, fie că reactoarele sunt în operare, fie în stare oprită. Situația actuală este dificilă din perspectiva producției de energie, însă este pe deplin gestionată din punct de vedere al securității nucleare, prin tehnologie, proiect și expertiza echipelor noastre.

Folosim această perioadă de oprire controlată pentru activități de mentenanță și de creștere a rezilienței, până când nivelul Dunării va permite repornirea în siguranță a unităților. În paralel, am inițiat consultări cu experți pentru a identifica cele mai bune soluții pe termen mediu și lung, astfel încât impactul unor situații similare să fie redus cât mai mult în viitor", a declarat Mihai Laurențiu Gioară, director general SN Nuclearelectrica SA.

Cristian Bușoi: Traversăm o situație excepțională

Și secretarul de stat în Ministerul Energiei Cristian Bușoi a transmis că securitatea nucleară de la Cernavodă este pe deplin respectată.

"Prioritatea noastră este gestionarea responsabilă a situației și reluarea producției de energie electrică în condiții de maximă siguranță. Traversăm o situație excepțională. Nivelul extrem de scăzut al Dunării a impus menținerea în stare oprită a ambelor unități ale Centralei.

În ciuda acestei provocări, NU există niciun risc pentru securitatea nucleară. Echipa de conducere și specialiștii Nuclearelectrica au situația sub control. Sistemele de siguranță funcționează, echipamentele sunt protejate, iar măsurile necesare sunt aplicate permanent.

Le mulțumesc conducerii și specialiștilor Nuclearelectrica, reprezentanților Administrației Naționale „Apele Române” și tuturor instituțiilor implicate în gestionarea acestei situații.

Reluarea funcționării celor două unități se va face numai atunci când condițiile hidrologice vor permite acest lucru în deplină siguranță. România are nevoie de energie sigură, stabilă și predictibilă. Protejarea infrastructurii strategice de la Cernavodă rămâne o prioritate absolută", a scris Cristian Bușoi într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Dunărea, la doar trei centimetri de pragul critic

Nuclearelectrica a precizat că va informa acționarii și publicul printr-un nou comunicat la momentul reconectării unităților la Sistemul Energetic Național. Când se va întâmpla asta, rămâne de văzut. Deocamdată, nivelul Dunării la Cernavodă a ajuns la -259 de centimetri, cu numai trei centimetri peste limita operațională de -262 de centimetri, relevantă pentru pomparea apei de răcire a centralei nucleare, potrivit precizărilor venite de la Administrația Națională "Apele Române". Debitele fluviului la intrarea în România au coborât sub 1.200 de metri cubi pe secundă, iar autoritățile au decis suplimentarea temporară a aportului de apă pentru a limita scăderea nivelului.

Cu cele două unități în operare, centrala nucleară acoperea aproximativ 20% din totalul producției cu unități dispecerizabile din România. Unitatea 1 a fost oprită controlat pe 28 iulie 2026, iar Unitatea 2 a fost oprită pe 13 august 2026. De când centrala a fost oprită complet, țara noastră își acoperă deficitul de energie din importuri, la preț mai mare.