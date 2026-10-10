Situație fără precedent la Cernavodă. Dunărea, la doar trei centimetri de pragul critic

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Nivelul Dunării la Cernavodă a ajuns la -259 de centimetri, cu numai trei centimetri peste limita operațională de -262 de centimetri, relevantă pentru pomparea apei de răcire a centralei nucleare. Debitele fluviului la intrarea în România au coborât sub 1.200 de metri cubi pe secundă, iar autoritățile au decis suplimentarea temporară a aportului de apă pentru a limita scăderea nivelului.

Situația hidrologică de la Cernavodă a devenit critică, pe fondul debitelor extrem de scăzute ale Dunării. Pentru perioada 10-18 octombrie 2026, a fost dispusă suplimentarea cu 20 de metri cubi pe secundă a debitului evacuat din acumularea Iezer, de pe valea Mostiștei, potrivit unui comunicat al Administrației Naționale „Apele Române”.

Măsura vine în contextul în care nivelul apei în zona centralei nucleare se apropie de limita operațională necesară asigurării condițiilor de pompare a apei folosite la răcirea instalațiilor.

Dunărea, aproape de limita operațională la centrala nucleară

Pe 10 octombrie, cota Dunării la Cernavodă a fost de -259 de centimetri. Limita operațională menționată de autorități este de -262 de centimetri, ceea ce înseamnă că diferența dintre nivelul actual și acest prag este de numai trei centimetri.

În același timp, debitul Dunării la intrarea în țară a scăzut sub 1.200 de metri cubi pe secundă. Nivelurile reduse ale fluviului pun presiune asupra condițiilor hidrologice necesare funcționării centralei nucleare de la Cernavodă, unul dintre obiectivele strategice ale sistemului energetic național.

Pentru a limita scăderea nivelului apei, autoritățile au decis eliberarea unor cantități suplimentare din acumulările de apă disponibile. Pe lângă acumularea Iezer, intervențiile includ evacuări controlate de apă din acumulările Izbiceni, de pe râul Olt, și Mihăilești, de pe râul Argeș.

Se va interveni cu volume suplimentare de apă în perioada 10-18 octombrie

Manevrele sunt programate în funcție de volumele de apă disponibile, de timpul necesar pentru ca acestea să ajungă în Dunăre și de evoluția estimată a debitelor. Scopul este limitarea scăderii nivelului fluviului în sectorul Cernavodă.

Suplimentarea cu 20 de metri cubi pe secundă din acumularea Iezer este prevăzută pentru intervalul 10-18 octombrie, însă eficiența intervențiilor depinde de condițiile hidrologice și de evoluția debitelor în perioada următoare.

Potrivit informațiilor transmise de Administrația Națională „Apele Române”, măsura nu presupune golirea acumulării Iezer. După evacuările planificate, în lac ar urma să rămână disponibil un volum de apă de peste 40 de milioane de metri cubi. Cantitățile evacuate vor fi ajustate în funcție de nivelurile înregistrate și de condițiile de exploatare.

Deciziile sunt luate în cadrul măsurilor stabilite prin hotărârile Comitetului Național pentru Situații de Urgență.

Ambele reactoare de la Cernavodă sunt oprite de la sfârșitul lunii iulie

Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă nu mai produce energie electrică prin cele două reactoare din cauza nivelului scăzut al Dunării. Unitatea 1 a fost oprită controlat pe 28 iulie 2026, iar Unitatea 2 a fost oprită pe 13 august 2026, potrivit informațiilor publicate de Nuclearelectrica și Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare. La 8 octombrie, autoritățile anunțau că ambele reactoare vor rămâne oprite cel puțin până la 15 octombrie, fără să poată indica o dată sigură pentru repornire. Oprirea preventivă are ca scop menținerea securității nucleare în condițiile debitului redus al Dunării.