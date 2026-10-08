Centrala Cernavodă rămâne închisă. Cristian Bușoi: "Nu putem risca să se deterioreze pompele"

Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă. Foto: Agerpres

La aproape două luni de când reactorul doi de la Cernavodă a fost oprit, centrala nucleară rămâne în continuare închisă, a anunțat secretarul de stat în Ministerul Energiei Cristian Buşoi.

Secretarul de stat în Ministerul Energiei Cristian Buşoi spune că nu știe când va putea fi repornită Centrala Nucleară de la Cernavodă deoarece prognozele indică în continuare un debit scăzut al Dunării.

Astfel, la aproape două luni de când Unitatea 2 de la Cernavodă a fost oprită, după ce la fel se întâmplase și cu reactorul doi, momentul repornirii acestora rămâne în continuare incert. Cristian Bușoi a precizat că decizia de repornire a centralei "va fi a specialiştilor", după ce aceasta va fi pusă în siguranță.

Debitul Dunării, scăzut și în următoarele 10 zile

"Prognozele cele mai aproape de realitate sunt pe următoarele zece zile şi ele arată că nu vorbim de o creştere susţinută (a nivelului Dunării - n.r.), ba chiar de scăderi, ceea ce este extrem de îngrijorător. De asemenea, prognoze care sunt mai puţin aproape de realitate, dar care trebuie luate în calcul, indică că abia spre sfârşitul lunii octombrie şi începutul lunii noiembrie putem vorbi de debite în creştere şi de o creştere a nivelului Dunării, care să ne permită să luăm în calcul (repornirea centralei - n.r.).

"Nu ne putem juca cu redeschiderea centralei"

Decizia finală sigur că va fi a specialiştilor, pentru că trebuie să punem în siguranţă Centrala de la Cernavodă, să o repornim în siguranţă şi nu putem risca să se deterioreze pompele, ar dura luni, poate un an de zile să le înlocuim.

Deci nu ne putem juca cu redeschiderea, trebuie să fie toţi parametrii şi oameni de acolo, cu multă experienţă, urmând manualele, vor respecta", a declarat Cristian Bușoi, miercuri seară, la Digi24.

Cristian Bușoi: Vom avea grijă cum facem acest anunţ

Cristian Bușoi a mai spus că anunțul redeschiderii centralei va fi făcut "cu grijă" deoarece ar genera "comportamente în piaţă".

"Vom avea grijă cum facem acest anunţ, pentru că orice fel de anunţ generează comportamente în piaţă, decizii de a cumpăra sau nu pe piaţa zilei următoare, de a face contracte bilaterale pentru următoarele luni. Deci din acest punct de vedere trebuie să ţinem cont şi de acest lucru", a mai spus Cristian Bușoi.

Cernavodă asigură 20% din producția totală de energie a României

Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă operează Unităţile 1 şi 2, care au fiecare o capacitate de 700 MWe şi utilizează uraniu natural drept combustibil şi apa grea ca moderator şi agent de răcire. Cu cele două unităţi în operare, SNN acoperă aproximativ 20% din totalul producţiei cu unităţi dispecerizabile din România.

Unitatea 1 a CNE Cernavodă a fost oprită controlat şi deconectată de la Sistemul Energetic Naţional în data de 28 iulie, pe fondul debitului scăzut al Dunării. De când centrala a fost oprită complet, România își acoperă deficitul de energie din importuri, la preț mai mare.

În data de 3 octombrie, seara, România s-a apropiat de limita de 4.000 MW din import și a cumpărat energie peste cât producea. La orele la care s-a importat, prețul PZU depășea 1.900 lei/MWh. Producția de energie verde în România a scăzut semnificativ față de lunile de vară.

Trebuie să ne pregătim de o iarnă şi de o primăvară 2027 cu preţuri foarte mari la electricitate, a declarat, marţi, 6 octombrie, Cristian Buşoi, secretar de stat în Ministerul Energiei.