Explodează prețurile la energie. Cristian Bușoi, Ministerul Energiei: Să ne pregătim de o iarnă şi de o primăvară 2027 cu preţuri foarte mari la electricitate

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Un avertisment venit chiar din Ministerul Energiei dă fiori reci românilor, în contextul în care vin noile contacte pentru electricitate și gaz. Secretarul de stat din Ministerul Energiei anunță ”prețuri foarte mari”.

Trebuie să ne pregătim de o iarnă şi de o primăvară 2027 cu preţuri foarte mari la electricitate, a declarat, marţi, Cristian Buşoi, secretar de stat în Ministerul Energiei.

”Trebuie să ne pregătim de o iarnă şi de o primăvară 2027 cu preţuri foarte mari la electricitate”

”Încă avem Reactoarele 1 şi 2, de la Cernavodă închise şi nu avem o perspectivă clară de redeschidere. Cel puţin pe următoarele zece zile prognoza arată foarte îngrijorător, ceea ce prelungeşte o situaţie care, cu fiecare zi care rămâne în felul acesta, înseamnă un risc de a creşte preţul la electricitate în lunile următoare şi care, evident, se adaugă în situaţii generale din Europa, ce arată preţul foarte ridicat la gaze.

Săptămâna trecută când am fost la Reuniunea Informală a miniştrilor Energiei, am reprezentat România la Dublin, iar chestiunea discutată acolo a fost că trebuie să ne pregătim de o iarnă şi de o primăvară 2027 cu preţuri foarte mari la electricitate. Nu avem încă direcţia definitivă, dar, evident, unele lucruri le putem deja spune foarte clar. În primul rând, sistemul energetic din România s-a dovedit mai rezilient decât poate se aşteptau foarte mulţi" a declarat Cristian Buşoi, conform Agerpres.

În paralel cu prețurile mari la utilități, aflate în continuă creștere, românii se confruntă deja cu o monedă tot mai slabă, cu prețuri mari la pompă și o incertitudine politică de natură a genera dezechilibre financiare în toate sistemele. Astăzi, euro a ajuns la un nou record în raport cu leul românesc. Banca Națională a României (BNR) anunță un euro la o valoare de 5,3527 lei. La pompă, benzina standard a depășit 10 lei, fiind între 10,05 și 10,11 lei/litrul. Motorina a ajuns la 10,95 - 10,97 lei/litru. În tot acest peisaj, pensiile și salariile n-au mai crescut de doi ani în România. Se spune că ”au înghețat”. De fapt, și-au pierdut valoarea, printr-o monedă națională tot mai slabă și prin scumpirile repetate din ultimii ani în toate sectoarele, de la energie, la comerț.