﻿ Explodează prețurile la energie. Cristian Bușoi, Ministerul Energiei: Să ne pregătim de o iarnă şi de o primăvară 2027 cu preţuri foarte mari la electricitate | DCNews
Ultimele Știri DCNews TV Vremea Rezultate sondaj
Cele mai citite
DCNews Politica Guvern Explodează prețurile la energie. Cristian Bușoi, Ministerul Energiei: Să ne pregătim de o iarnă şi de o primăvară 2027 cu preţuri foarte mari la electricitate

Explodează prețurile la energie. Cristian Bușoi, Ministerul Energiei: Să ne pregătim de o iarnă şi de o primăvară 2027 cu preţuri foarte mari la electricitate

Roxana Neagu Autor: Roxana Neagu
|
energie_82301200
Sursa foto: https://www.freepik.com/, @evening_tao

Un avertisment venit chiar din Ministerul Energiei dă fiori reci românilor, în contextul în care vin noile contacte pentru electricitate și gaz. Secretarul de stat din Ministerul Energiei anunță ”prețuri foarte mari”.

Trebuie să ne pregătim de o iarnă şi de o primăvară 2027 cu preţuri foarte mari la electricitate, a declarat, marţi, Cristian Buşoi, secretar de stat în Ministerul Energiei

 ”Trebuie să ne pregătim de o iarnă şi de o primăvară 2027 cu preţuri foarte mari la electricitate”

”Încă avem Reactoarele 1 şi 2, de la Cernavodă închise şi nu avem o perspectivă clară de redeschidere. Cel puţin pe următoarele zece zile prognoza arată foarte îngrijorător, ceea ce prelungeşte o situaţie care, cu fiecare zi care rămâne în felul acesta, înseamnă un risc de a creşte preţul la electricitate în lunile următoare şi care, evident, se adaugă în situaţii generale din Europa, ce arată preţul foarte ridicat la gaze.

Cristian Bușoi - Foto Agerpres

Săptămâna trecută când am fost la Reuniunea Informală a miniştrilor Energiei, am reprezentat România la Dublin, iar chestiunea discutată acolo a fost că trebuie să ne pregătim de o iarnă şi de o primăvară 2027 cu preţuri foarte mari la electricitate. Nu avem încă direcţia definitivă, dar, evident, unele lucruri le putem deja spune foarte clar. În primul rând, sistemul energetic din România s-a dovedit mai rezilient decât poate se aşteptau foarte mulţi" a declarat Cristian Buşoi, conform Agerpres. 

În paralel cu prețurile mari la utilități, aflate în continuă creștere, românii se confruntă deja cu o monedă tot mai slabă, cu prețuri mari la pompă și o incertitudine politică de natură a genera dezechilibre financiare în toate sistemele. Astăzi, euro a ajuns la un nou record în raport cu leul românesc. Banca Națională a României (BNR) anunță un euro la o valoare de 5,3527 lei. La pompă, benzina standard a depășit 10 lei, fiind între 10,05 și 10,11 lei/litrul. Motorina a ajuns la 10,95 - 10,97 lei/litru. În tot acest peisaj, pensiile și salariile n-au mai crescut de doi ani în România. Se spune că ”au înghețat”. De fapt, și-au pierdut valoarea, printr-o monedă națională tot mai slabă și prin scumpirile repetate din ultimii ani în toate sectoarele, de la energie, la comerț. 

Fiți la curent cu ultimele noutăți.

Urmăriți DCNews și pe Google News

pret energie
pret gaze
cristian busoi
ministerul energiei
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii (6)

Aristide   •   06 Octombrie 2026   •   19:45

Medicul priceput la toate, etern bugetar cu o avere impresionanta, manca rahat acum putine luni cum ca va fi bine. Acum s-a sucit. Adica a reevaluat, cum zicea basescu, tatucul PNL actual, vechiul PNL fiind devorat de PDL si mai nou de USR.

Petre   •   06 Octombrie 2026   •   16:53

Cresterile sunt suportabile pentru multi. Problema este in cazul celor cu venituri minime, ori cu probleme de sanatate.

Valter Cojman   •   06 Octombrie 2026   •   15:50

Multumim lui Mucusor insipid
Ca la iarna ne tine in frig.

Constantin   •   06 Octombrie 2026   •   14:30

Sa te pregătești tu Busoi să iei palme de la populație nu v-ar fi rușine nu ați făcut nimic pentru populație decât să jecmăniți de bani voi ăștia de dreapta un haos total!!!!

Mihai1   •   06 Octombrie 2026   •   13:39

Poporul român întreabă: de ce Ghinea care a făcut PNRR-ul noaptea ca hoții și a prevăzut închiderea capacităților de producție pe cărbune simultan cu intrarea în revizie a grupului 1 de la Cernavodă și blocarea finalizării hidrocentralelor NU ESTE ANCHETAT PENTRU TRĂDARE?
DIICOT - ce faceți?

Cati   •   06 Octombrie 2026   •   13:16

Să vă fie rușine! Tuturor ! Pentru tot ce faceți!

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

Citește mai multe din Guvern
Citește mai multe din Guvern
 
Cele mai citite știri

Incubatorul de conferinte

Impreuna pentru afacerea ta

x close