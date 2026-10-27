Luca Niculescu, nou mesaj despre creşterea taxelor şi impozitelor. Anunţ pentru Guvernul de la Chişinău

Luca Niculescu / Foto: Agerpres

Din articol Guvernul nu vrea mărirea taxelor, spune Luca Niculescu

Prim-ministrul Luca Niculescu a dat un nou mesaj despre creşterea taxelor şi impozitelor în 2027 şi a făcut şi un anunţ pentru Guvernul de la Chişinău.

Premierul Luca Niculescu i-a asigurat, marţi, pe investitorii români din Republica Moldova de sprijinul Guvernului de la Bucureşti în dezvoltarea proiectelor de investiţii.

El a declarat, în timpul unei întrevederi avute la Chişinău cu reprezentanţii companiilor româneşti care derulează proiecte în Republica Moldova, că unul dintre obiectivele noului Executiv este acela de a sprijini investiţiile româneşti în străinătate.

"Prezenţa dumneavoastră aici nu înseamnă numai cifre, deşi cifrele sunt foarte importante. Am aflat că avem schimburi comerciale de aproape patru miliarde şi jumătate de euro. Este o cifră pe care nu o avem cu foarte multe state. Felicitări! Am aflat că aţi creat 12.000 de locuri de muncă. Felicitări încă o dată! Acestea sunt investiţii care sigur trebuie să aducă profit, dar sunt şi investiţii care înseamnă elemente strategice pentru relaţia bilaterală", a afirmat Luca Niculescu.

Guvernul nu vrea mărirea taxelor, spune Luca Niculescu

El a dat asigurări că actualul Guvern nu îşi propune majorarea taxelor şi impozitelor, ci o mai bună colectare a banilor la bugetul de stat şi o mai bună cheltuire a banului public.

"Nu dorim să creştem taxele şi impozitele. Analizele noastre sunt în curs, însă acesta este obiectivul Guvernului. Consolidarea fiscală, pentru noi, nu înseamnă neapărat creşterea taxelor, înseamnă să oprim risipa, să cheltuim mai bine banul public, înseamnă o mai bună colectare - pentru că ştiţi că România, din păcate, este printre ţările care colectează cel mai puţin, dar vom lucra la asta atât cu ministrul de Finanţe, cât şi cu restul colegilor; înseamnă condiţii pentru dezvoltarea capitalului şi înseamnă şi alte chestiuni foarte importante, chiar dacă uneori vorbim mai puţin despre ele, dar înseamnă predictibilitate, extrem de importantă atunci când vrei să atragi un investitor, înseamnă stabilitate, şi este bine că după aproape şase luni de criză politică avem un Guvern cu puteri depline, şi înseamnă pârghii de dezvoltare pentru sectoare care sunt strategice pentru stimularea inovării, pentru protejarea capitalului românesc", a fost mesajul şefului Executivului.