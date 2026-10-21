Foto - Cine e Mihaela-Ilincuța Ștefan-Simion, numită director de cabinet al premierului Luca Niculescu

Luca Niculescu, la Palatul Cotroceni

Mihaela-Ilincuţa Ştefan-Simion a fost numită miercuri în funcţia de director de cabinet al prim-ministrului Luca Niculescu.

Mihaela-Ilincuța Ștefan-Simion este o diplomată de carieră din cadrul Ministerului Afacerilor Externe (MAE). Ea are experiență în administrația publică, precum și în aparatul diplomatic al României.

Astăzi, 21 octombrie 2026, a fost numită director de cabinet al prim-ministrului Luca Niculescu, cu rang de secretar de stat, în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului.

Numirea publicată în Monitorul Oficial

Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Mihaela-Ilincuţa Ştefan-Simion se numeşte în funcţia de director de cabinet al prim-ministrului, cu rang de secretar de stat, în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului, conform deciziei publicate în Monitorul Oficial.

În funcția de director de cabinet al premierului, Mihaela-Ilincuța Ștefan-Simion face parte din echipa apropiată a prim-ministrului Luca Niculescu. Ea se ocupă de coordonarea activității cabinetului și de sprijinirea activității acestuia.

Foto arhivă Facebook

Scurt istoric - Cine e Mihaela-Ilincuța Ștefan-Simion



În anul 2011 ea a intrat în Ministerul Afacerilor Externe și a lucrat la Reprezentanța României pe lângă Uniunea Europeană de la Bruxelles.

În anul 2018 a devenit consilier diplomatic, iar în anul 2022 a ajuns director general în MAE, ulterior director de cabinet al ministrului de Externe Luminița Odobescu.

De menționat faptul că în anul 2024 președintele Klaus Iohannis i-a acordat gradul diplomatic de ambasador, iar acum, în 2026, a fost numită în funcția de director de cabinet al premierului.

În declarația de avere din luna mai 2024, Mihaela-Ilincuța Ștefan-Simion a raportat venituri de aproximativ 127.000 de lei. Soțul său este Constantin Adrian Simion, angajat al MAE. El a declarat venituri de peste 116.000 de lei.