Pericolul care pândește după colț Guvernul Niculescu. Bogdan Chirieac vede o situație fără ieșire: De asta cere Sorin Grindeanu audit

Ilie Bolojan - Inquam Photos/ Octav Ganea

Analistul politic DCNews Bogdan Chirieac spune că "situația este fără ieșire", vorbind despre posibilitatea ca PSD să își respecte promisiunile odată cu intrarea la guvernare. Analistul politic avertizează cu privire la cine se află ”după colț”.

Va reuși PSD să își respecte promisiunile?

Având în vedere situația economică actuală a României, analistul politic DCNews Bogdan Chirieac a vorbit despre posibilitatea ca PSD să își respecte promisiunile făcute odată cu intrarea la guvernare, descriind situația "fără ieșire".

"Aceasta este întrebarea fără răspuns deocamdată. Acesta este și motivul pentru care Sorin Grindeanu spune că trebuie făcut un audit pentru a ști exact situația finanțelor țării. Deocamdată, au descoperit 35 de miliarde de lei care lipsesc. Adică nu lipsesc că i-a furat neapărat cineva, ci fiindcă nu s-au plătit facturile către firmele private care au lucrat pentru stat. Se adaugă și miliardul de euro - așadar, 5 miliarde de lei pentru magistrați - cu sentință executorie și dobândă de 10 milioane de euro pe zi, dacă nu se plătește și cine știe ce o mai fi acolo.

De asta, ei încearcă să majoreze pensiile, dar probabil că nu au bani. Situația este fără ieșire. Până acum n-a găsit nimeni o soluție miraculoasă în care să crești cheltuielile și să scazi veniturile, dar, în același timp, să fii echilibrat financiar. Nu s-a găsit și nici nu se va găsi. Dacă se va găsi, cel care va găsi soluția va lua Premiul Nobel și toate premiile din lume. Nu cred că suntem în pericolul ăsta în România (n.r. notă ironică)", a spus Bogdan Chirieac, la Realitatea Plus.

"Cine a spus că absurdul nu face voturi în politică?"

Plecând de la această realitate, Bogdan Chirieac a pus lupa și pe jocurile politice care ar putea avea loc dacă PSD ar ajunge să spună că nu există bani și ar anunța inclusiv că iese de la guvernare. Vorbind despre aceste scenarii, analistul politic a precizat că "după colț, așteaptă Ilie Bolojan".

"Așteaptă să dea toată vina pe PSD, pe Guvernul Niculescu. O să spuneți: "Bine, dar e absurd." Sunt de acord cu dumneavoastră, dar cine a spus că absurdul nu face voturi în politică? Să fim serioși! Și, așteptând cu parul după colț, Ilie Bolojan dorește să se întoarcă, să fie alegeri anticipate, parlamentare - în alianță cu USR-ul - USR-ul obține un scor foarte bun -, PSD-ul să se prăbușească.

El vrea toate lucrurile acestea, fiindcă suntem în situația în care, deși s-a promis, indexarea pensiilor, care nu s-a făcut conform legii în ultimii doi ani, e în pericol și al treilea an. Ceva, ceva probabil că vor încerca să facă - un 3%. Dar se pare că și acei 3% sunt greu de găsit, fiindcă situația este mult mai rea decât s-a anticipat. Ilie Bolojan a băgat tot gunoiul sub preș", a continuat Bogdan Chirieac.

"O să dea vina pe PSD"

Întrebat dacă vom afla ce s-a întâmplat cu cele 35 de miliarde la care făcea referire și unde s-a dus această diferență de bani, analistul politic a punctat că este vorba despre "facturi neachitate, sunt cofinanțări care nu sunt pe fonduri europene, care nu sunt achitate de Guvernul Bolojan. De ce s-a făcut asta? Pentru a cosmetiza deficitul, pentru a anunța că are un deficit - când a plecat, avea deficit sub 3% - și să arate că ceilalți, vezi doamne, nu au putut să îl țină sub control.

Și, într-adevăr, am văzut estimări ale specialiștilor care vorbesc de 8,5%, anul acesta. Păi, așa ne-a fost vorba? Anul trecut a fost 7,7 și anul acesta crește din nou cu un punct? O să dea vina pe PSD.

Dar adevărul este că Bolojan a lăsat și în privința deficitului o situație dezastruoasă. La asta se referă lucrurile. Dar o să avem cifrele oficiale și o să le discutăm atunci. Înțeleg că destul de repede le vom avea, deși nu vor fi toate, să știți. Să nu credem că se face România auditul în două săptămâni, când vrea Sorin Grindenu", a conchis analistul politic.