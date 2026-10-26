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Pericolul care pândește după colț Guvernul Niculescu. Bogdan Chirieac vede o situație fără ieșire: De asta cere Sorin Grindeanu audit

Autor: Florentina Constantin
imagine cu Ilie Bolojan sigla PNL
Ilie Bolojan - Inquam Photos/ Octav Ganea

Analistul politic DCNews Bogdan Chirieac spune că "situația este fără ieșire", vorbind despre posibilitatea ca PSD să își respecte promisiunile odată cu intrarea la guvernare. Analistul politic avertizează cu privire la cine se află ”după colț”.

Va reuși PSD să își respecte promisiunile?

Având în vedere situația economică actuală a României, analistul politic DCNews Bogdan Chirieac a vorbit despre posibilitatea ca PSD să își respecte promisiunile făcute odată cu intrarea la guvernare, descriind situația "fără ieșire".

"Aceasta este întrebarea fără răspuns deocamdată. Acesta este și motivul pentru care Sorin Grindeanu spune că trebuie făcut un audit pentru a ști exact situația finanțelor țării. Deocamdată, au descoperit 35 de miliarde de lei care lipsesc. Adică nu lipsesc că i-a furat neapărat cineva, ci fiindcă nu s-au plătit facturile către firmele private care au lucrat pentru stat. Se adaugă și miliardul de euro - așadar, 5 miliarde de lei pentru magistrați - cu sentință executorie și dobândă de 10 milioane de euro pe zi, dacă nu se plătește și cine știe ce o mai fi acolo.

De asta, ei încearcă să majoreze pensiile, dar probabil că nu au bani. Situația este fără ieșire. Până acum n-a găsit nimeni o soluție miraculoasă în care să crești cheltuielile și să scazi veniturile, dar, în același timp, să fii echilibrat financiar. Nu s-a găsit și nici nu se va găsi. Dacă se va găsi, cel care va găsi soluția va lua Premiul Nobel și toate premiile din lume. Nu cred că suntem în pericolul ăsta în România (n.r. notă ironică)", a spus Bogdan Chirieac, la Realitatea Plus.

"Cine a spus că absurdul nu face voturi în politică?"

Plecând de la această realitate, Bogdan Chirieac a pus lupa și pe jocurile politice care ar putea avea loc dacă PSD ar ajunge să spună că nu există bani și ar anunța inclusiv că iese de la guvernare. Vorbind despre aceste scenarii, analistul politic a precizat că "după colț, așteaptă Ilie Bolojan".

"Așteaptă să dea toată vina pe PSD, pe Guvernul Niculescu. O să spuneți: "Bine, dar e absurd."  Sunt de acord cu dumneavoastră, dar cine a spus că absurdul nu face voturi în politică? Să fim serioși! Și, așteptând cu parul după colț, Ilie Bolojan dorește să se întoarcă, să fie alegeri anticipate, parlamentare - în alianță cu USR-ul  - USR-ul obține un scor foarte bun -, PSD-ul să se prăbușească.

El vrea toate lucrurile acestea, fiindcă suntem în situația în care, deși s-a promis, indexarea pensiilor, care nu s-a făcut conform legii în ultimii doi ani, e în pericol și al treilea an. Ceva, ceva probabil că vor încerca să facă - un 3%. Dar se pare că și acei 3% sunt greu de găsit, fiindcă situația este mult mai rea decât s-a anticipat. Ilie Bolojan a băgat tot gunoiul sub preș", a continuat Bogdan Chirieac.

"O să dea vina pe PSD"

Întrebat dacă vom afla ce s-a întâmplat cu cele 35 de miliarde la care făcea referire și unde s-a dus această diferență de bani, analistul politic a punctat că este vorba despre "facturi neachitate, sunt cofinanțări care nu sunt pe fonduri europene, care nu sunt achitate de Guvernul Bolojan. De ce s-a făcut asta? Pentru a cosmetiza deficitul, pentru a anunța că are un deficit - când a plecat, avea deficit sub 3% - și să arate că ceilalți, vezi doamne, nu au putut să îl țină sub control. 

Și, într-adevăr, am văzut estimări ale specialiștilor care vorbesc de 8,5%, anul acesta. Păi, așa ne-a fost vorba? Anul trecut a fost 7,7 și anul acesta crește din nou cu un punct? O să dea vina pe PSD.

Dar adevărul este că Bolojan a lăsat și în privința deficitului o situație dezastruoasă. La asta se referă lucrurile. Dar o să avem cifrele oficiale și o să le discutăm atunci. Înțeleg că destul de repede le vom avea, deși nu vor fi toate, să știți. Să nu credem că se face România auditul în două săptămâni, când vrea Sorin Grindenu", a conchis analistul politic. 

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acest articol reprezintă o opinie
guvernul niculescu
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psd
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Comentarii (5)

ilie de la sculerie   •   26 Octombrie 2026   •   22:03

31. Municipiul Oradea – 2,400 RON / 480 EUR – 3 October 2024
32. Municipiul Oradea – 2,400 RON / 480 EUR – 28 September 2024
33. Asociația pentru Protejarea Monumentelor Istorice din Județul Bihor – 15,126 RON / 3,025.20 EUR – 5 October 2024
34. Municipiul Oradea – 2,400 RON / 480 EUR – 8 September 2024
35. Asociația pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune – 60,000 RON / 12,000 EUR – 27 August 2024
36. Oradea Transport Local SA – 54,000 RON / 10,800 EUR – 22 July 2024
37. Societatea Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A. – 60,000 RON / 12,000 EUR – 10 July 2024
38. Municipiul Oradea – 2,400 RON / 480 EUR – 5 July 2024
39. Municipiul Oradea – 2,400 RON / 480 EUR – 3 June 2024
40. Municipiul Oradea – 2,400 RON / 480 EUR – 18 May 2024

ilie de la sculerie   •   26 Octombrie 2026   •   22:03

21. Asociat , ia pentru Promovarea Turismului din Oradea s , i Regiune: 2,400 RON / 480 EUR – 5 March 2025
22. Asociat , ia pentru Protejarea Monumentelor Istorice din Judet , ul Bihor: 12,000 RON/ 2,400 EUR – 18 December 2024
23. Municipiul Oradea: 2,400 RON / 480 EUR – 8 December 2024
24. Municipiul Oradea: 2,400 RON / 480 EUR – 18 November 2024
25. Asociat , ia pentru Promovarea Turismului din Oradea s , i Regiune: 2,400 RON / 480 EUR – 5 November 2024
26. Asociația de Promovare a Turismului în Stațiunile Băile Felix și Băile 1 Mai – 42,000 RON / 8,400 EUR – 24 October 2024
27. Municipiul Oradea – 2,400 RON / 480 EUR – 10 October 2024
28. Oradea Transport Local SA – 54,000 RON / 10,800 EUR – 10 October 2024
29. Municipiul Oradea – 2,400 RON / 480 EUR – 2 October 2024
30. Compania de Apă Oradea S.A. – 135,000 RON / 27,000 EUR – 12 April 2024

ilie de la sculerie   •   26 Octombrie 2026   •   22:03

11. Sociitatea Agent , ia de Dezvoltare Locală Oradea S.A.: 60,000 RON / 12,000 EUR
– 5 March 2025
12. Municipiul Oradea: 2,400 RON / 480 EUR – 5 March 2025
13. Asociat , ia pentru Protejarea Monumentelor Istorice din Judet , ul Bihor: 15,126 RON/ 3,025.20 EUR – 5 March 2025
14. Asociat , ia pentru Promovarea Turismului din Oradea s i Regiune: 34,800 RON / 6,960 EUR – 8 February 2025
15. Municipiul Oradea: 2,000 RON / 400 EUR – 21 March 2024
16. Asociat , ia pentru Promovarea Turismului din Oradea s , i Regiune: 60,000 RON / 12,000 EUR – 18 December 2024
17. Oradea Transport Local SA: 54,000 RON / 10,800 EUR – 10 October 2024
18. Compania de Apă Oradea S.A.: 135,000 RON / 27,000 EUR – 12 April 2024
19. Asociat , ia pentru Protejarea Monumentelor Istorice din Judet , ul Bihor: 15,126 RON / 3,025.20 EUR – 24 December 2024
20. Fundatia de Protejare a Monumentelor Istorice din Judet , ul Bihor: 57,600 RON /

ilie de la sculerie   •   26 Octombrie 2026   •   22:02

Bani incasati de ziarul Bihoreanul de la institutii publice din Bihor pentru propaganda
1. Municipiul Oradea: 2,400 RON / 480 EUR – 8 May 2025
2. R.A. Aeroportul Oradea: 4,000 RON / 800 EUR – 29 April 2025
3. Agentia de Dezvolare Locala Oradea: 1,200 RON / 240 EUR – 23 April 2025
74. Asociat , ia pentru Promovarea Turismului din Oradea s , i Regiune: 57,600 RON / 11,520 EUR – 27 February 2025
5. Liceul Teoretic ”Horváth János”: 600 RON / 120 EUR – 27 February 2025
6. Asociat , ia de Promovare a Turismului ı̂n Stat , iunile Băile Felix s , i Băile 1 Mai: 42,000 RON / 8,400 EUR – 18 December 2024
7. Municipiul Oradea: 2,400 RON / 480 EUR – 24 December 2024
8. Regia Nat , ională a Pădurilor – ROMSILVA: 14,400 RON / 2,880 EUR – 30 January
2025
9. Compania de Apă Oradea S.A.: 95,000 RON / 19,000 EUR – 15 April 2025
10. Compania de Apă Oradea S.A.: 64,300 RON / 12,860 EUR – 8 April 2025

ilie de la sculerie   •   26 Octombrie 2026   •   22:01

Ca tot e premierul de la Oradea: Cristian Panait a fost vertical, i-a luat apararea procurorului Alexandru Lele, incriminat la ordinele mafiei PSD pentru arestarea unei capetenii PeSeD-iste (Adrian Tarau, aciuat in USA). Panait a fost sinucis (versiune oficiala), la presiunea presei.

Pe aceasta cale, amintesc pe jurnalistii redactiei Bihoreanul, acuzati public de procurorul Lele ca sunt sprijiniti de mafia PSD: https://hotnews.ro/doi-jurnalisti-de-la-bihoreanul-mana-n-mana-cu-mafia-psd-812124

Jurnalista Liliana Sime de la ziarul Bihoreanul a fost condamnata penal la 4 ani de inchisoare cu suspendare pentru santaj. A cerut 2000 de euro mamei victimei unui viol sa nu publice in ziar numele victimei: https://revista22.ro/dosar/presa-malpraxis sau https://gazetadecluj.ro/fosta-ziarista-de-la-bihoreanul-a-cerut-stramutarea/

Jurnalistul Abrudan Adrian (scrie sub pseudonimul Adrian Cris) a fost acuzat de santaj: https://hotnews.ro/jurnalist-acuzat-de-santaj-810481

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