Trece Guvernul Niculescu? Bogdan Chirieac, ipoteză: "În cazul acesta, n-are șanse!". Întrebarea esențială care se pune

Luca Niculescu, la Palatul Cotroceni

Analistul politic Bogdan Chirieac susține că Guvernul Luca Niculescu are șanse mari să fie învestit.Totuși, avertizează că ecuația majorității ar putea fi blocată.

Care sunt liniile roșii trasate de partide

Recent, Luca Niculescu, premierul desemnat, a spus că va ține cont totuși de cerințele partidelor. PSD-ul spune clar că va dori totuși să se schimbe direcția măsurilor de austeritate din perioada lui Ilie Bolojan.

Social-democrații vor ca premierul desemnat să se focuseze pe bugetul pe 2027. Totodată, pe o posibilă indexare a pensiilor și a salariilor, însă și asupra unei rectificări bugetare. Vor, totodată, să se renunțe la CASS pentru mame și veterani și ca premierul desemnat să vadă dacă poate să vină cu niște soluții și pentru criza energetică.

De cealaltă parte, Partidul Național Liberal susține, totuși, că este indicat să se continue această direcție fiscal-bugetară pe care a urmat-o Ilie Bolojan și ar trebui să fie una dintre țintele lui Luca Niculescu, să scadă și deficitul.

Întrebarea esențială care se pune

"Având în vedere aceste negocieri, având în vedere aceste linii roșii trasate de PSD, de PNL, vor urma ulterior discuții și cu UDMR în timpul zilei de astăzi. Ce șanse are acest guvern să treacă sau ce șanse are Luca Niculescu să obțină votul de încredere de la marile partide, în principal?", a fost întrebarea pe care a primit-o analistul politic Bogdan Chirieac, la Realitatea Plus.

Ulterior, acesta a fost întrebat și dacă este de părere că Luca Niculescu le va oferi social-democraților ministerele pe care aceștia și le doresc pentru a obține votul Parlamentului.

"Eu cred că are șanse mari (n.r. să treacă Guvernul Niculescu), fiindcă înțeleg că între liniile roșii nu se află și prezența miniștrilor PSD în guvern. Așa ceva n-am auzit. Este această linie trasată de PSD - prezența miniștrilor PSD în guvern -, că n-am auzit-o? Câtă vreme n-au pus această condiție și sunt de acord, dacă Luca Niculescu își ia angajamentul că va respectă cerințele PSD, PSD poate vota acest guvern.

Dacă miniștrii PSD nu sunt în guvern, probabil că și PNL va vota acest guvern și atunci guvernul trece. Problema este dacă PNL vrea să-și pună miniștrii în guvern și automat își pune și USR-ul. În această situație, PSD va mai vota Guvernul? Întrebare esențială", a punctat Bogdan Chirieac.

"În cazul acesta, Guvernul n-are șanse să treacă"

În contextul în care USR și PNL au spus de fiecare dată că nu mai vor la guvernare cu cei din PSD, analistul politic a fost întrebat dacă PNL va mai vrea să voteze, în cazul în care PSD ar avea miniștri, PNL așteptând în aceste momente decizia social-democraților.

"În cazul acesta, Guvernul n-are șanse să treacă, dar eu n-am auzit, între condițiile puse de PSD și pe care dumneavoastră le-ați anunțat acum două minute, condiția ca PSD să aibă miniștrii în Guvern", a spus Bogdan Chirieac.