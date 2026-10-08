Luca Niculescu, la negocieri cu PSD, PNL și UDMR. Update: Mesajul premierului desemnat după discuțiile de joi / FOTO / VIDEO

Imagine cu Luca Niculescu la sediul PSD. Sursa foto: Agerpres

Premierul desemnat Luca Niculescu a avut, joi, 8 octombrie, consultările cu partidele parlamentare pentru formarea Guvernului. Cu cine se întâlnește astăzi

UPDATE ora 20:45 - Luca Niculescu, nou mesaj după consultările cu partidele

„Am avut discuții bune și foarte concrete, cu liderii PSD, PNL și UDMR, despre lucrurile care contează pentru noi toți, românii. Am vorbit despre liniile principale din viitorul program de guvernare. Am abordat împreună problemele legate de sănătate, agricultură, administrație locală și dureroasele inegalități sociale din România.

Mă bucur că am fost întâmpinat cu deschidere pentru găsirea acelei soluții care sa deblocheze criza politică și economică. Deschidere pentru a găsi o formulă de guvernare responsabilă.

Am intrat în prima fază a discuțiilor. Am văzut pozițiile celor trei partide cu care m-am întâlnit azi. Și am remarcat un lucru important pentru stabilitatea țării: toate sunt de acord că trebuie să ne înscriem în coordonatele fiscal-economice pe care România și le-a asumat.

Rolul meu și al colegilor cu care lucrez este să luăm cele mai bune idei și să le armonizăm într-un program de guvernare. Sunt multe lucruri bune în toate programele pe care le-am văzut până acum.

Luni, urmează consultările cu USR și cu celelalte grupuri parlamentare. Vom continua dialogul și am încredere că, de această dată, ajungem la un rezultat bun pentru România“, a transmis Luca Niculescu, joi seară, pe Facebook.

UPDATE ora 16:50 - Luca Niculescu a făcut declarații de presă după discuțiile cu UDMR

„A fost o discuție foarte, foarte bună și vreau să le mulțumesc, am găsit deschidere pentru a găsi o formulă de guvernare, sunt optimist după această întâlnire și după toată această primă zi de dialog cu PSD, PNL și acum UDMR pentru că doar ascultând înveți și îți dai seama ce mai poți îmbunătăți.

Deocamdată vreau să creez o majoritate după discuțiile pe care le-am avut. În momentul de față nu sunt în discuții (n. r. AUR, SOS, PACE).

Ceea ce vreau să avem e un guvern pe următorii 2 ani, România are nevoie de stabilitate, investiții, nu se pot face cu un guvern care se schimbă“, a spus premierul desemnat Luca Niculescu.

UPDATE ora 15:30 - Ilie Bolojan, declarații după negocierile cu Luca Niculescu

Ilie Bolojan, președintele PNL, a făcut declarații de presă după negocierile cu premierul desemnat Luca Niculescu.

"Am încheiat discuțiile cu domnul Luca Niculescu, candidatul nominalizat de președintele României pentru funcția de prim-ministru. L-am ascultat prezentându-ne intențiile pe care le are privind programul de guvernare, privind obiectivele pe care și le propune. Din acest punct de vedere, angajamentul privind respectarea țintelor de deficit și a traiectoriei asumate de România pentru anul viitor, este un lucru important nu pentru o țintă bugetară sau alta, ci pentru că acest lucru este o condiție pentru menținerea echilibrelor bugetare generale, pentru buna funcționare a instituțiilor de stat și pentru relansarea economiei românești.

Am discutat de asemenea despre posibilitatea participării PNL în Guvernul Luca Niculescu. L-am informat pe domnul Luca Niculescu că PNL nu intenționează să participe în acest guvern. Avem o decizie în baza experienței pe care am avut-o în ultimul an de a nu mai participa în actualul context politic la guvernări cu PSD, iar dacă acest partid va fi într-o guvernare, PNL va intra în opoziție", a declarat Ilie Bolojan.

UPDATE ora 15:29 - Luca Niculescu a ajuns la sediul UDMR

Luca Niculescu a ajuns la sediul UDMR și în scurt timp va începe negocierile cu Kelemen Hunor.

UPDATE ora 15:04 - Luca Niculescu, declarații după negocierile cu PNL

Luca Niculescu a ieșit din nou la declarații. Acesta a spus ce a discutat cu PNL în cadrul negocierilor.

"Am avut discuții de substanță, discuții serioase cu reprezentanții PNL. În primul rând, țin să spun că le-am mulțumit pentru felul în care au sprijinit procesul de aderare al României la OCDE, așa cum am făcut-o și cu cei de la PSD în această dimineață, pentru că, așa cum spuneam, a fost un efort comun al întregii clase politice și al tuturor instituțiilor din România. Le-am spus de ce este important să avem un guvern cu puteri depline cât mai rapid, susținut de o majoritate parlamentară cât mai solidă", a declara Niculescu.

Întrebat despre șansele unui Guvern PSD-PNL-UDMR, acesta a spus: "Niciodată nu iau un prim răspuns drept un ultim răspuns", lăsând de înțelesc că PNL exclude în continuare orice formă de guvernare alături de social-democrați.

Atunci când a fost întrebat ce i-au spus reprezentanții PNL legat de propunerea PSD privind o majoritate solidă, Luca Niculescu a declarat: "Au ascultat propunerea venită de la PSD și am discutat pe marginea ei. Nu mi s-a părut că este o propunere pe care o primesc cu cea mai mare deschidere. Cred că o să vorbească și domnul Ilie Bolojan după mine… sau…" a mai spus Luca Niculescu, la ieșirea de la sediul PNL.

UPDATE ora 15:00 - S-au încheiat negocierile dintre PNL și Luca Niculescu

Negocierile dintre premierul desemnat Luca Niculescu și PNL s-au încheiat. Întâlnirea a durat tot o oră, la fel ca în cazul negocierilor cu PSD.

UPDATE ora 14:00 - Luca Niculescu a început negocierile cu PNL

Premierul desemnat, Luca Niculescu, a ajuns joi la sediul PNL pentru discuţii cu liberalii privind formarea noului Guvern. El a fost întâmpinat la intrare de preşedintele Senatului, Mircea Abrudean.

UPDATE ora 13:20 - PNL refuză invitația PSD

PNL, prin vocea lui Siegfried Mureșan, cel de-al treilea premier desemnat de Nicușor Dan, care a picat la votul din Parlament, refuză propunerea PSD de a forma o majoritate solidă în Guvernul Niculescu.

"Pesediștii ne tot invită la guvernare alături de ei. Nu, mulțumim! PSD a generat criza acum cinci luni, cu ajutorul AUR. De cinci luni, ține țara în criză, fiindcă prioritatea PSD nu este binele României, ci binele partidului și al clientelei de partid. PNL și-a asumat guvernarea în perioada de criză și a rezolvat problemele României prin măsurile Guvernului Bolojan.

Am fost dispuși să ne asumăm și acum această responsabilitate, dar PSD s-a opus din nou. PNL este în totală antiteză cu PSD, fiindcă PNL dorește soluționarea problemelor României, iar PSD dorește doar supraviețuirea sa ca partid și a clientelei sale politice. România are nevoie de un guvern dispus și capabil să rezolve problemele urgente ale României. România nu are nevoie de un guvern controlat de PSD cu responsabilitatea aruncată pe umerii altor partide", a scris europarlamentarul Siegfried Mureșan pe pagina sa de Facebook, după conferința de presă susținută de Sorin Grindeanu, președintele PNL.

UPDATE ora 12:20 - Sorin Grindeanu, declarații după negocierile cu Luca Niculescu

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că discuțiile cu premierul desemnat Luca Niculescu au fost constructive. El a anunțat care sunt condițiile social-democraților pentru a vota în Parlament acest Executiv: o reconfigurare macroeconomică majoră și o majoritate asumată.

"Am avut discuții pe care le cataloghez constructive cu prim-ministrul desemnat. Din start vă pot spune că aceste discuții s-au axat pe două componente. Pe o componentă economică, în mod evident. Și pe cea politică. Din perspectiva primei componente, cea economică, noi l-am anunțat, i-am spus din start domnului Niculescu ceea ce ne dorim și anume schimbarea direcției economice. Acest lucru este condiția PSD pentru orice sprijin politic.

Ne dorim o reconfigurare macroeconomică majoră care să pună stop sărăcirii agresive a românilor. România incertitudinilor economice trebuie să se oprească aici. De aceea, astăzi, la discuțiile pe care le-am avut cu domnul prim-ministru desemnat au fost prezenți și o parte din specialiștii PSD care au pregătit programul de guvernare pentru următorii ani. Am discutat, în mod evident, despre elemente concrete legate de relansarea economiei, astfel încât chinurile ajustărilor economice din ultima perioadă să nu mai fie suportate de mame, pensionari, copii și firme românești. Domnul Niculescu ne-a dat asigurări că idei esențiale din programul PSD se vor oglindi în programul său de guvernare. (...) A doua componentă este partea politică. Din start i-am spus că ne dorim o majoritate asumată și că nu ne interesează funcțiile", a spus președintele PSD.

Ulterior, Grindeanu a lansat și un apel către PNL și UDMR.

"Fac un apel în special la PNL și UDMR să dea dovadă de maturitate politică și să pună umărul la construirea unei majorități solide dacă se dorește participarea PSD la guvernare sau la acest demers comun. Dacă nu ne vom găsi în acest proiect pentru economie și nu vom avea o asumare clară de către celelalte partide, PSD nu va ezita să spună nu acestui demers politic. În mod normal, PSD ar fi trebuit să primească mandatul pentru a forma o majoritate care să învestească un guvern și am fi putut construi o majoritate și în jurul ideii de schimbare", a declarat Sorin Grindeanu.

"Să lase orgoliile și să se gândească la oameni. (...) Miza acestor zile nu este câștigul unui partid în fața altui partid. (...) Fac un apel de bună-credință să lăsăm deoparte conflictele politice și să ne gândim la oamenii care ne-au acordat votul. Aceasta este propunerea noastră", este mesajul lui Grindeanu pentru partide.

Președintele PSD a reiterat faptul că România are nevoie urgentă de un guvern cu drepturi depline, dar a subliniat că un guvern tehnocrat ar fi "o variantă slabă care nu va putea duce la îndeplinire și să atingă țintele pe care și le-ar propune nici măcar pe termen scurt".

"E nevoie de o rectificare și e nevoie de un buget. Un guvern tehnocrat, care, din exeperiența trecută, nu știu, acum 10 ani, a fost votat de aproape tot Parlamentul atunci, iar a doua zi a fost guvernul nimănui, mă refer la Guvernul Cioloș.... Un guvern de acest tip care trebuie să vină în fața Parlamentului, de exemplu cu bugetul, nu îl văd având forța necesară să și treacă măsuri de acest fel. Așa că este o soluție pe care noi nu o susținem și nu trebuie să mințim. Trebuie să existe o soluție politică asumată, pe o majoritate asumată", a mai spus Sorin Grindeanu.

UPDATE ora 12:00 - Luca Niculescu, declarații după negocierile cu PSD

Premierul desemnat Luca Niculescu a făcut mai multe declarații după negocierile cu PSD și a vorbit despre prioritățile mandatului său. Discuțiile dintre Luca Niculescu și delegația PSD au durat o oră.

"Am avut o întâlnire interesantă, de substanță cu reprezentanții PSD. Obiectivul meu e să construim această majoritate parlamentară în jurul câtorva lucruri care sunt esențiale pentru România. România are nevoie în primul rând de stabilitate și de încredere. Este nevoie de un guvern cu puteri depline și de un mandat clar. Prioritățile imediate: o rectificare bugetară de care România are nevoie, un buget pe 2027 care trebuie încheiat până la finalul acestui an și evident respectarea angajamentelor asumate de România referitoare la traiectoria fiscală", a declarat Niculescu.

Luca Niculescu a fost ulterior întrebat care sunt liniile roșii trasate de PSD în cadrul negocierilor. Premierul desemnat a spus că nu își mai dorește linii roșii, vrea "linii verzi".

Cât despre măsurile economice pe care le va include în programul său de guvernare, Niculescu a declarat: "Am spus că nu sunt omul care să vină să șteargă lucrurile bune făcute înainte. Lucrurile bune le vom continua, pe cele care pot fi îmbunătățite le vom îmbunătăți. Toate măsurile de relaxare, dacă vor exista, trebuie să fie făcute în așa fel încât să nu atingă angajamentele internaționale pe care ni le-am asumat".

A spus și că se gândește la o indexare prudentă a pensiilor, alături de alte măsuri sociale, dar a precizat că nu a venit cu "un program bătut în cuie", așa că va continua negocierile cu partidele.

"Va exista un capitol despre politici sociale. Ne gândim la o indexare prudentă a pensiilor, dar încă o dată, nu pot dezvălui foarte multe până când nu lucrăm, nu definitivăm programul de guvernare și înainte de toate trebuie să discutăm cu toate partidele, pentru că eu n-am venit cu un program bătut în cuie. Sunt foarte deschis, ascult propunerile lor și sper să existe mare deschidere din partea partidelor, tocmai pentru că, după cum ziceam, situația e complexă", a mai spus premierul desemnat.

Luca Niculescu a fost întrebat și ce tip de guvern își propune: tehnocrat sau politic. Premierul desemnat a spus că nu a luat încă o decizie.

"Eu încerc să îmi deschid ușile acum, nu să mi le închid", a mai spus Niculescu, lansând posibilitatea unui guvern hibrid.

"Nu știm încă cum va arăta guvernul, dacă va fi unul politic sau dacă va fi unul tehnocrat. Reprezentanții PSD au venit cu o propunere, dar rămâne de văzut", a mai spus acesta.

UPDATE ora 11:00 - Luca Niculescu începe negocierile cu PSD

Premierul desemnat Luca Niculescu a ajuns la sediul PSD. El a fost întâmpinat de Radu Oprea și Bogdan Ivan, iar acum începe negocierile cu social-democrații. Totuși, întâlnirea cea mai importată pe care o va avea Luca Niculescu va fi cu șeful partidului, Sorin Grindeanu.

Sursa foto: captură video PSD

Din delegația PSD pentru aceste negocieri mai fac parte și Radu Oprea, Bogdan Ivan, fostul ministru al Muncii Florin Manole, dar și Marian Neacșu, fost vicepremier.

Sursa foto: Agerpres

UPDATE ora 10:55 - Mesajul lui Ilie Bolojan înainte de negocierile cu Luca Niculescu

"Astăzi ne vom întâlni la sediul PNL cu domnul Luca Niculescu, candidatul desemnat de președintele României pentru funcția de prim-ministru. Vom analiza cum putem pune capăt crizei politice declanșate de PSD și AUR.

Avem nevoie, cât mai repede, de un guvern cu puteri depline, care să poată gestiona urgențele pentru care actualul executiv nu are instrumentele legale necesare:

• să asigure funcționarea serviciilor publice în ultimele luni ale anului, inclusiv prin rectificarea bugetară;

• să ia măsurile necesare pentru limitarea cheltuielilor și pentru încadrarea în țintele stabilite pentru acest an;

• să pregătească bugetul pentru anul viitor.

Dincolo de aceste urgențe, indiferent de formula de guvernare din perioada următoare, menținerea cumpătării în cheltuieli și a echilibrului bugetar va rămâne principala provocare. Disciplina bugetară este o condiție de bază pentru controlul cheltuielilor. Nu este un scop în sine, ci singurul mod prin care putem evita să irosim ceea ce am obținut cu greu în ultimele luni și putem crea condițiile pentru o relansare economică și o prosperitate sustenabilă.

Care sunt riscurile? Împrumuturile din perioadele trecute și dobânzile mari pe care acestea le implică au majorat rapid datoria publică, crescând riscul pierderii controlului asupra bugetului.

Situația este complicată de creșterea ratei dobânzii la care se împrumută România, pe fondul unui fenomen mondial determinat, între altele, de războiul din Orientul Mijlociu, dar și de efectele căderii guvernului, ale declarațiilor populiste ale PSD și ale prelungirii instabilității politice.

Creșterea primei de risc pentru țara noastră reflectă preocuparea creditorilor față de lipsa de stabilitate și responsabilitate fiscală într-un context politic incert.

Am recâștigat anul trecut încrederea piețelor, ceea ce ne-a permis să obținem reducerea dobânzilor. Riscăm să pierdem însă acest câștig dacă nu păstrăm linia responsabilității. Fiecare punct procentual plătit în plus la dobânzi înseamnă miliarde de lei anual, bani pe care nu îi mai putem folosi pentru investiții, sănătate sau educație.

Care este calea? Țintele de deficit stabilite pentru anul viitor și pentru 2028 nu sunt negociabile. Discuția poate să fie doar despre modul în care le atingem.

Gestionarea corectă a unui buget nu înseamnă să ignorăm privilegiile, ci să le contestăm. Cheltuielile statului nu trebuie să crească.

Cei care, referindu-se la ceea ce s-a întâmplat până acum, vorbesc despre „austeritate sălbatică” sunt iresponsabili. Am început să adaptăm cheltuielile la venituri, să apropiem consumul de ceea ce producem, de ceea ce ne permitem cu adevărat. Cei care fac promisiuni fără acoperire își bat joc de oameni, generând frustrări care amplifică nemulțumirea. Este un mod de a guverna pe care l-am refuzat de la început și pe care nu îl vom accepta nici în continuare", a scris Ilie Bolojan pe pagina sa de Facebook.

Știrea inițială:

Luca Niculescu, cel de-al patrulea premier desemnat de președintele Nicușor Dan, se va întâlni, joi, 8 octombrie, cu trei dintre partidele parlamentare, în cadrul consultărilor pentru formarea Guvernului şi stabilirea programului de guvernare. DC NEWS va transmite LIVE în cadrul acestui articol cele mai importante informații despre aceste negocieri.

Cu ce partide se întâlnește astăzi Luca Niculescu

Potrivit programului întâlnirilor, stabilit pe baza confirmărilor primite de la liderii partidelor politice până în prezent, Luca Niculescu se va întâlni de la ora 11:00 cu reprezentanţii Partidul Social Democrat (PSD), de la ora 14:00 cu cei ai Partidului Naţional Liberal (PNL) şi de la ora 15:30 cu reprezentanţii Uniunii Democrate Maghiare din România (UDMR).

Întâlnirile vor avea loc la sediile partidelor, calendarul consultărilor cu celelalte partide parlamentare urmând să fie comunicat în cel mai scurt timp.

Luca Niculescu, a patra nominalizare de premier

Reamintim că preşedintele Nicuşor Dan l-a desemnat pe Luca Niculescu, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe, să formeze Guvernul, luni, 5 octombrie, în urma noilor consultări care au avut loc la Palatul Cotroceni cu partidele şi formaţiunile parlamentare.

Aceasta este a patra nominalizare de premier, după ce Guvernul Bolojan a fost demis prin moţiune de cenzură pe 5 mai.

Promisiunea făcută de Luca Niculescu

Premierul desemnat a declarat, luni, că prima misiune va fi construirea unei majorităţi care să voteze un guvern ce va fi "profund ancorat" în direcţia europeană şi euroatlantică a României, menţionând că va avea discuţii în acest sens cu partidele parlamentare.

Niculescu a spus că nu poate promite miracole, dar poate promite seriozitate în folosirea banului public, accelerarea investiţiilor şi a reformelor.

Cum se poziționează PSD

Conducerea PSD a primit, marţi, mandat de la Biroul Permanent Naţional pentru a începe discuţiile cu premierul desemnat, Luca Niculescu.

"Toţi colegii şi-au exprimat revolta, dezamăgirea că preşedintele, în loc să încredinţeze mandatul de premier PSD, a continuat să facă experimente politice. (...) Legat de Luca Niculescu pot să vă spun că nu am decât cuvinte apreciative, e o persoană decentă, profesionistă, care a demonstrat că poate gestiona dosare dificile. Doar că acest lucru nu este suficient pentru românii pe care PSD îi reprezintă. Ne dorim să vedem dacă există o dorinţă reală din partea premierului desemnat de a decupla România de la politice falimentare marca Bolojan. În acest sens, le-am cerut colegilor un mandat larg pentru a-l asculta pe domnul Luca Niculescu. (...) Este absolut necesar să vedem care este viziunea economică şi socială şi dacă este compatibilă cu programul de guvernare pregătit de PSD", a declarat preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, după şedinţa Biroului Permanent Naţional al partidului, amintește Agerpres.

AUR nu susține Guvernul Niculescu

Preşedintele Alianţei pentru Unirea Românilor, George Simion, a fost printre primii oameni politici care au reacţionat după anunţul şefului statului privind desemnarea lui Luca Niculescu pentru funcţia de prim-ministru.

"Luca Niculescu e tot o marionetă. Zero voturi de la AUR! Libertate pentru Călin Georgescu", a scris George Simion, luni seara, pe pagina sa de Facebook.

Liberalii, indeciși

PNL va decide dacă va susţine învestirea Guvernului condus de premierul desemnat Luca Niculescu după ce va analiza propunerile acestuia pentru funcţiile de miniştri, a declarat marţi deputatul Ionel Bogdan, purtător de cuvânt al PNL. El a reafirmat că liberalii nu vor forma un guvern împreună cu PSD.

"Am anunţat încă dinainte de consultări că Partidul Naţional Liberal va lua decizii interne abia după desemnare şi după ce vom consulta cabinetul de miniştri, propunerile pe care premierul desemnat le va face. Şi, ulterior, sigur, în interiorul partidului vom discuta, în organele statutare ale partidului ce este de făcut şi cum vom proceda. Dacă colegii vor decide, atunci vom vota învestirea Guvernului. Dacă nu, nu. Dar până atunci trebuie să vedem cu ce propuneri vine domnul Niculescu şi, în funcţie de asta, vom lua deciziile care se impun", a afirmat Ionel Bogdan.

Condițiile puse de USR

USR va analiza programul, echipa de miniştri şi majoritatea care îl susţine pe Luca Niculescu pentru funcţia de prim-ministru, a declarat preşedintele partidului, Dominic Fritz. Totodată, el a reiterat că USR nu va susţine un guvern cu miniştri PSD sau "controlat" de PSD.

"USR a luat act de desemnarea lui Luca Niculescu pentru funcţia de prim-ministru. Este un diplomat de carieră respectat, renumit pentru execuţia profesionistă a misiunilor care i-au fost încredinţate, de exemplu procesul de aderare a României la OCDE. USR va analiza programul, echipa de miniştri şi majoritatea care îl susţine. Vom discuta cu premierul desemnat despre cum vrea să se asigure că guvernul poate să livreze rezultate aşa cum au livrat miniştrii USR", a precizat Dominic Fritz într-o postare pe Facebook.

UDMR cere un compromis politic

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, este de părere că partidele trebuie să ajungă la un compromis pentru ca Guvernul Luca Niculescu să treacă de votul Parlamentului, pentru că, altfel, "ţara intră într-un blocaj". El a menţionat că a avut o discuţie telefonică cu premierul desemnat, dar de la care nu a aflat dacă va propune miniştri politici sau "mai puţin politici".

Kelemen Hunor a declarat marţi, într-o conferinţă de presă susţinută la Arad, că "după o sută cinzeci şi ceva de zile, toată lumea aşteaptă ca România să aibă un guvern cu puteri depline, fiindcă aşa cum s-a întâmplat până acum nu mai poate continua".

"România nu a cunoscut o astfel de criză guvernamentală niciodată, mai ales după 1989, după căderea comunismului. (...) Conjunctura regională internaţională nu este una favorabilă nici pentru România, nici pentru celelalte state. Războiul din Orientul Mijlociu, războiul dintre Rusia şi Ucraina, încetinirea economiei europene şi pe noi ne afectează extrem de dur. Neavând guvern cu puteri depline, din luna mai acest guvern interimar nu are puterea de a da ordonanţe de urgenţă, de a iniţia proiecte de legi, de a iniţia politici publice şi, încet, toată ţara intră într-un blocaj", a subliniat liderul UDMR.

Miercuri, Kelemen Hunor a precizat că pentru UDMR este important ca programul de guvernare pe care îl va propune Niculescu să includă trei aspecte.