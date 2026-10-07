UDMR începe negocierile cu Luca Niculescu. Kelemen Hunor: Este important pentru noi ca programul de guvernare să includă trei aspecte

Kelemen Hunor UDMR / Foto: Agerpres

Kelemen Hunor a anunțat că UDMR va începe joi, 8 octombrie, negocierile cu Luca Niculescu, premierul desemnat de Nicușor Dan.

Kelemen Hunor a anunțat, miercuri, 7 octombrie, că UDMR va începe joi negocierile cu Luca Niculescu, cel de-al patrulea premier desemnat de Nicușor Dan. Acesta a precizat că pentru UDMR este important ca programul de guvernare pe care îl va propune Niculescu să includă trei aspecte.

"În baza mandatului Consiliului Permanent Federal, vom începe negocierile cu Luca Niculescu. Ne vom întâlni joi cu candidatul la funcția de prim-ministru.

Cele trei condiții puse de UDMR pentru programul de guvernare a lui Niculescu

Este important pentru noi ca programul de guvernare care este în curs de pregătire să includă trei aspecte.

Să aibă o componentă economică puternică, care să protejeze locurile de muncă și să creeze altele noi.

Trebuie să-i sprijinim pe cei aflați în situații vulnerabile, inclusiv pe pensionari. Pensiile trebuie indexate pentru a ține pasul cu inflația", a scris Kelemen Hunor pe pagina sa de Facebook.

Promisiunea lui Luca Niculescu înainte de consultări

Precizăm că Luca Niculescu a anunțat astăzi că se pregătește de consultările cu partidele parlamentare și a făcut o primă promisiune românilor.

Acesta a menționat că printre preocupările sale principale se află creșterea economică, protecția puterii de cumpărare, măsurile de relansare pentru mediul de afaceri, dar și problema prețurilor la energie.

Poziția USR

Reamintim că Dominic Fritz a anunțat că USR va analiza programul, echipa de miniștri și majoritatea care îl susține pe Luca Niculescu, iar decizia finală va fi luată în forurile statutare ale partidului.

"USR a luat act de desemnarea lui Luca Niculescu pentru funcția de prim-ministru. Este un diplomat respectat, renumit pentru execuția profesionistă a misiunilor care i-au fost încredințate, de exemplu procesul de aderare a României la OCDE.

USR va analiza programul, echipa de miniștri și majoritatea care îl susține. Vom discuta cu premierul desemnat despre cum vrea să se asigure că guvernul poate să livreze rezultate așa cum au livrat miniștrii USR. Decizia va fi luată în forurile statutare ale partidului.

Un lucru este însă clar: USR nu va susține un guvern cu miniștri PSD sau controlat de PSD. Nici nu va vota un premier folosit drept paravan pentru întoarcerea PSD la cutiile de pantofi. Un premier dependent de comenzi de la PSD nu va putea fi “independent.”

România are nevoie urgentă de un guvern. Dar are nevoie de unul care să scoată țara din criză, nu să-i întoarcă la putere pe cei care au provocat-o", a scris Dominic Fritz pe pagina sa de Facebook, marți, 6 octombrie.

Poziția PSD

Sorin Grindeanu a declarat marți că PSD vrea ca măsurile adoptate de partid la Consiliul Politic Național de la Sinaia să fie cuprinse în programul de guvernare al lui Luca Niculescu.

"Vreau să văd că există dorință din partea lui Luca Niculescu să schimbe direcția de administrare a țării", a spus Sorin Grindeanu.

"Ne așteptam ca după patru premieri de dreapta să aibă o șansă și cei care au câștigat alegerile. Am solicitat ieri acest mandat de prim-ministru. Soluția președintelui a fost să acorde acest mandat lui Luca Niculescu. Aceste decizii arată că nu a existat niciodată o înțelegere între Nicușor Dan și PSD. Aceste scenarii au existat doar în mintea bolnavă a unora care încearcă să-și ascundă incompetența în justificări de acest tip", a mai declarat liderul PSD.

Precizăm că potrivit informațiilor apărute pe surse, o parte dintre liberalii care se află în acest moment în spatele lui Ilie Bolojan ar fi încântați de desemnarea lui Niculescu și ar putea să-i acorde votul de încredere în Parlament. PNL nu vrea ca în viitorul Guvern să fie miniștri PSD.