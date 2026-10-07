”Un stat care își respectă cetățenii începe prin a le respecta banii”. Promisiunea lui Luca Niculescu înainte de consultări

Luca Niculescu, desemnat premier de Nicușor Dan - Inquam Photos / George Călin

Premierul desemnat Luca Niculescu începe consultările cu partidele parlamentare și face o primă promisiune românilor, una despre bani!

”Zilele acestea elaborăm programul de guvernare și mă pregătesc de consultările cu partidele parlamentare. Se va vorbi mult despre majorități, negocieri și nume. Este firesc. Dar, dincolo de ele, ceea ce caut sunt soluții pentru echilibrul politic și economic în România.

Pornesc de la următoarea întrebare: ce așteaptă oamenii de la un guvern? Vor să știe că banii lor sunt cheltuiți cu rost și corect, că pot face față prețurilor și că statul este acolo când au nevoie de el. Mai ales acum, când vine iarna, iar facturile nu așteaptă calendarul politic.

”Un stat care își respectă cetățenii începe prin a le respecta banii”

Printre preocupările principale se află creșterea economică, protecția puterii de cumpărare și măsurile de relansare pentru mediul de afaceri. Și trebuie să găsim răspunsuri la problema prețurilor la energie.

Grija față de oameni înseamnă o economie sănătoasă, o mai bună colectare a banului public și atenție la felul în care este cheltuit. Un stat care își respectă cetățenii începe prin a le respecta banii.

Cred că România nu are nevoie să o ia de fiecare dată de la zero. Trebuie să păstrăm ceea ce funcționează și să corectăm ceea ce nu funcționează.

Voi ține cont de ceea ce îmi vor spune partidele în aceste zile. Au priorități diferite și este firesc să fie așa. Rolul meu este să le unesc într-un program realist.

Voi prezenta public rezultatul acestor discuții” a transmis premierul desemnat Luca Niculescu, pe Facebook.

Șansa lui Luca Niculescu, numită de Claudiu Manda

Claudiu Manda, secretarul general al PSD, a declarat că social-democraţii au pregătit un program de guvernare, cu măsuri clare pentru relansarea economiei, iar dacă programul propus de premierul desemnat Luca Niculescu ”răspunde aceleiaşi nevoi de schimbare”, atunci există baza unei discuţii serioase:

”Premierul desemnat are acum şansa să arate ce fel de Guvern vrea să construiască şi, mai ales, dacă înţelege că România are nevoie de o schimbare de direcţie. După cinci luni în care un singur om a blocat orice soluţie raţională pentru refacerea unei majorităţi stabile, România nu-şi mai permite încă o rundă de orgolii, calcule politice şi negocieri pentru funcţii. PNL şi USR au început deja să pună condiţii pentru participarea la viitorul Guvern. Programul nu există încă pe masă, măsurile pentru economie şi pentru români nu le cunoaştem, dar ei ştiu deja cine are voie şi cine nu are voie să guverneze. La împărţirea funcţiilor şi a puterii au demonstrat că se pricep. La construirea unei majorităţi au eşuat chiar şi cu propriul premier desemnat. Iar rezultatele guvernării lor se văd astăzi în economie”.

Prima mutare a premierului desemnat către PSD

În această dimineață, au apărut și primele informații despre demersurile făcute de către premierul desemnat Luca Niculescu. Acesta a avut o primă discuție cu președintele PSD, Sorin Grindeanu.

Premierul desemnat este cel care a făcut demersurile pentru ca România să facă parte din OCDE. La acest aspect s-a referit și Nicușor Dan în momentul desemnării. Președintele și-a pus ca obiectiv strategic ca aderarea României la OCDE să aibă loc chiar în acest an, iar Luca Niculescu pare cel mai potrivit pentru asta. Pentru DCNews, el a explicat ce s-ar schimba în țara noastră după aderarea la OCDE.