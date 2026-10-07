Luca Niculescu a făcut primul pas către PSD. UPDATE: Joi vor fi consultări cu premierul desemnat

Premierul desemnat Luca Niculescu l-a sunat pe Sorin Grindeanu după ce decretul de nominalizare a sa a fost publicat în Monitorul Oficial.
UPDATE: Joi, 8 octombrie 2026, de la ora 11.00, delegația Partidului Social Democrat va avea consultări politice cu prim-ministrul desemnat, Luca Niculescu. Acestea se vor desfășura la sediul PSD.
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Știrea inițială:
Premierul desemnat Luca Niculescu l-a contactat pe preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, iar cel mai probabil prima întâlnire dintre cei doi va avea loc joi, conform unor surse politice citate de Agerpres. În cursul zilei de miercuri se vor stabili amănuntele unei prime întâlniri, care va avea loc cel mai probabil joi. Ceea ce este deja un avans față de situația lui Siegfried Mureșan, care a declarat, public, de mai multe ori, că președintele PSD, Sorin Grindeanu, l-a evitat constant.
Sursele citate au menţionat că, la întâlnire, social-democraţii vor să afle propunerile lui Luca Niculescu privind programul de guvernare şi componenţa viitorului Executiv. La rândul lor, reprezentanţii PSD îi vor prezenta premierului desemnat propriile propuneri, precum şi condiţiile în care formaţiunea ar accepta să participe la guvernare. În cazul în care există compatibilităţi între cele două părţi, discuţiile vor continua prin alte întâlniri şi negocieri.
Sursele politice au precizat că prima discuţie se va concentra în principal asupra programului de guvernare, urmând ca, în zilele următoare, PSD să decidă dacă va intra sau nu la guvernare.
”Le-am cerut colegilor mei un mandat pentru a-l asculta pe domnul Luca Niculescu”
Marți, PSD a intrat în ședință, pentru a lua o decizie în ceea ce privește a patra desemnare de premier, în persoana lui Luca Niculescu. În urma ședinței PSD, Sorin Grindeanu a ieșit cu declarații de presă, afirmând: ”Din interacțiunile avute cu Luca Niculescu, nu am decât cuvinte apreciative. E o persoană care a demonstrat că poate gestiona dosare dificile, cum este cel de aderare a României la OCDE. Doar că acest lucru nu este suficient pentru românii pe care PSD îi reprezintă. Le-am cerut colegilor mei un mandat pentru a-l asculta pe domnul Luca Niculescu”.
Conform surselor politice, nu este decis dacă propunerea de Guvern a lui Luca Niculescu va fi una tehnocrată sau una politică. O decizie va fi luată în urma consultărilor cu partidele.
În urmă cu o zi, când partidele încă se aflau în șocul ultimei desemnări de premier, Luca Niculescu întindea mâna partidelor, în stilul său diplomat:
”În ultimii patru ani am coordonat procesul de aderare a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE). A fost cea mai intensă experiență profesională pe care am avut-o vreodată și o radiografie extraordinară a statului român: a economiei, administrației, educației, sănătății, companiilor de stat, pieței muncii, fiscalității.
Am învățat în acești ani un lucru important: reformele bune se fac pe baza datelor, a realității din teren și a altor experiențe de succes. Și se fac pentru oameni.
Procesul de aderare la OCDE a însemnat deja peste 100 de reforme pentru România. Vreau ca această muncă să continue și să devină una dintre bazele programului de guvernare. Nu pentru că o recomandă OCDE, ci pentru că sunt idei bune pentru România, evaluate și testate în unele dintre cele mai performante economii ale lumii.
Mai este ceva ce ne-a arătat procesul de aderare la OCDE. Partidele politice au reușit să susțină împreună un obiectiv important pentru România, dincolo de diferențele firești dintre ele. Acest consens a contat enorm.
Sper să găsim aceeași deschidere și acum, în jurul unui program realist, construit pornind de la ceea ce ne unește. Sunt deschis la discuții și respect ideile bune, indiferent de unde vin”.