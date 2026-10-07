Luca Niculescu a făcut primul pas către PSD. UPDATE: Joi vor fi consultări cu premierul desemnat

Luca Niculescu / Inquam Photos / George Călin

Premierul desemnat Luca Niculescu l-a sunat pe Sorin Grindeanu după ce decretul de nominalizare a sa a fost publicat în Monitorul Oficial.

UPDATE: Joi, 8 octombrie 2026, de la ora 11.00, delegația Partidului Social Democrat va avea consultări politice cu prim-ministrul desemnat, Luca Niculescu. Acestea se vor desfășura la sediul PSD.

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Știrea inițială:

Premierul desemnat Luca Niculescu l-a contactat pe preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, iar cel mai probabil prima întâlnire dintre cei doi va avea loc joi, conform unor surse politice citate de Agerpres. În cursul zilei de miercuri se vor stabili amănuntele unei prime întâlniri, care va avea loc cel mai probabil joi. Ceea ce este deja un avans față de situația lui Siegfried Mureșan, care a declarat, public, de mai multe ori, că președintele PSD, Sorin Grindeanu, l-a evitat constant.

Sursele citate au menţionat că, la întâlnire, social-democraţii vor să afle propunerile lui Luca Niculescu privind programul de guvernare şi componenţa viitorului Executiv. La rândul lor, reprezentanţii PSD îi vor prezenta premierului desemnat propriile propuneri, precum şi condiţiile în care formaţiunea ar accepta să participe la guvernare. În cazul în care există compatibilităţi între cele două părţi, discuţiile vor continua prin alte întâlniri şi negocieri.

Sursele politice au precizat că prima discuţie se va concentra în principal asupra programului de guvernare, urmând ca, în zilele următoare, PSD să decidă dacă va intra sau nu la guvernare.

”Le-am cerut colegilor mei un mandat pentru a-l asculta pe domnul Luca Niculescu”

Marți, PSD a intrat în ședință, pentru a lua o decizie în ceea ce privește a patra desemnare de premier, în persoana lui Luca Niculescu. În urma ședinței PSD, Sorin Grindeanu a ieșit cu declarații de presă, afirmând: ”Din interacțiunile avute cu Luca Niculescu, nu am decât cuvinte apreciative. E o persoană care a demonstrat că poate gestiona dosare dificile, cum este cel de aderare a României la OCDE. Doar că acest lucru nu este suficient pentru românii pe care PSD îi reprezintă. Le-am cerut colegilor mei un mandat pentru a-l asculta pe domnul Luca Niculescu”.

Conform surselor politice, nu este decis dacă propunerea de Guvern a lui Luca Niculescu va fi una tehnocrată sau una politică. O decizie va fi luată în urma consultărilor cu partidele.

În urmă cu o zi, când partidele încă se aflau în șocul ultimei desemnări de premier, Luca Niculescu întindea mâna partidelor, în stilul său diplomat: