Luca Niculescu schimbă jocul. Partidele acceptă dialogul, dar nimeni nu dă un cec în alb. Cine pune condiții - Surse

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După consultările de la Cotroceni, Nicușor Dan a surprins partidele cu propunerea de premier, în timp ce rămâne întrebarea: cine l-a propus pe Luca Niculescu? Astăzi, partidele își revin din șoc.

Preşedintele României desemnează un candidat pentru funcţia de prim-ministru, în urma consultării partidului care are majoritatea absolută în Parlament ori, dacă nu există o asemenea majoritate, a partidelor reprezentate în Parlament - Articolul 103 din Constituția României, Învestitura.

Președintele Nicușor Dan a făcut luni, 5 octombrie 2026, a patra desemnare de premier. Prima a fost Eugen Tomac, unul din consilierii săi, aparent independent, dar europarlamentar și fost lider de partid. A doua desemnare a fost făcută din PNL, în persoana lui Adrian Veștea, mai puțin cunoscut până atunci la nivel central, și fără a fi propus e conducerea partidului. PNL, oficial, nu l-a susținut. Dar o parte din liberali, da, ceea ce a generat o ruptură în partid. A urmat Siegfried Mureșan, susținut, în final, de PNL, USR, UDMR, fără a obține majoritate, ci 51 de voturi sub prag. Luni, Luca Niculescu a fost desemnat premier. Diplomat, jurnalist, în general, nimic nu are nimeni de reproșat omului. Dar, la nivel politic, având în vedere criza în care se află România, se ridică întrebarea: Cine l-a propus? Din declarațiile făcută la ieșirile de la consultări, niciun lider politic nu i-a spus numele. Și atunci, în urma căror consultări a fost propus, conform Constituției? Și de ce PSD n-a avut nicio șansă să dea premierul, din patru?

George Simion joacă până la capăt. Are și muniție

Astăzi, AUR a marșat pe nemulțumirile din PSD și caută semnături pentru a declanșa suspendarea președintelui. Are nevoie de mai puține semnături decât ar fi avut nevoie Guvernul Mureșan să treacă de votul Parlamentului. George Simion se poziționează, în tot acest context politic complicat, ca politician jucător. Nu a mers la consultări, la Cotroceni, după ce președintele Nicușor Dan a răspuns direct că exclude nu doar AUR din Guvern, dar și un Guvern cu voturile AUR.

Guvernul Niculescu, un du-te-vino

Întrebarea cine l-a propus pe Luca Niculescu nu este singura. Vom avea un Guvern tehnocrat sau unul politic? - este o altă nebuloasă. Se pare că nu doar noi nu știm, dar nici însuși președintele sau premierul desemnat. Iar decizia ar urma să fie luată, conform unor surse politice, abia după discuțiile cu partidele. Atunci, premierul desemnat va decide dacă miniștrii vor fi tehnocrați sau dacă vom avea un Guvern politic cu premier tehnocrat.

Liniile roșii ale PSD, PNL și UDMR

Până atunci, conform informațiilor pe surse:

PSD ar vrea miniștri în Guvernul Niculescu, pentru a susține Guvernul.

UDMR ar vota un astfel de Guvern, dacă ar vota și o parte din PNL.

O parte din PNL, apropiați lui Ilie Bolojan, ar susține un Guvern Niculescu, dar fără miniștri PSD sau liberali pro-Veștea.

Alți liberali, în schimb, partea care au votat Guvernul Veștea, susțin Guvernul Niculescu.

Nici unii, nici alții nu dau un cec în alb. Luca Niculescu, premierul desemnat, afirmă că este deschis la idei ”indiferent de unde vin”. Președintele Nicușor Dan i-a dat mână liberă, nu este clar dacă și la voturi - ”indiferent de unde vin”. Între timp, astăzi, la ora publicării acestei știri (14:00), PSD iese din șoc și intră în ședință. S-ar fi așteptat ca Sorin Grindeanu să fie desemnat premier, conform aritmeticii anunțate de președinte la desemnarea lui Siegfried Mureșan. A renunțat la ea, la desemnarea lui Luca Niculescu. Rămâne de văzut câte linii roșii pică odată cu această desemnare. Politicienii nu mai vor criză, vor să ieșim din criză, după cum vin declarațiile atât dinspre PSD, cât și dinspre PNL, dar nu în orice condiții.