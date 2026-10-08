Sorin Grindeanu, apel către PSD și UDMR, nu și către USR, după întâlnirea cu Luca Niculescu: Ne dorim o majoritate asumată

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Sorin Grindeanu, președintele Partidului Social Democrat (PSD), a anunțat primele concluzii după discuția cu Luca Niculescu, premierul desemnat de președintele Nicușor Dan să formeze Guvernul.

Luca Niculescu, premier desemnat, a început negocierile pentru formarea Guvernului său cu PSD. A făcut mai multe declarații la ieșirea din sediul PSD, lansând, ca noutate, scenariul unui Guvern hibrid. A precizat că și Sorin Grindeanu i-a făcut o propunerea de Guvern.

După declarațiile susține de Luca Niculescu, la declarații a ieșit și Sorin Grindeanu. Acesta a făcut apel către UDMR și PNL, nu și către USR, pentru a lăsa orgoliile la o parte.

Redăm cele mai importante precizări ale liderului PSD, după negocierile purtate cu premierul desemnat: