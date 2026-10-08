Sorin Grindeanu, apel către PSD și UDMR, nu și către USR, după întâlnirea cu Luca Niculescu: Ne dorim o majoritate asumată

Sorin Grindeanu, președintele Partidului Social Democrat (PSD), a anunțat primele concluzii după discuția cu Luca Niculescu, premierul desemnat de președintele Nicușor Dan să formeze Guvernul.
Luca Niculescu, premier desemnat, a început negocierile pentru formarea Guvernului său cu PSD. A făcut mai multe declarații la ieșirea din sediul PSD, lansând, ca noutate, scenariul unui Guvern hibrid. A precizat că și Sorin Grindeanu i-a făcut o propunerea de Guvern.
După declarațiile susține de Luca Niculescu, la declarații a ieșit și Sorin Grindeanu. Acesta a făcut apel către UDMR și PNL, nu și către USR, pentru a lăsa orgoliile la o parte.
Redăm cele mai importante precizări ale liderului PSD, după negocierile purtate cu premierul desemnat:
- Domnul Niculescu mi-a dat asigurări că idei esențiale din programul PSD se vor oglindi în programul său de guvernare, așteptăm coagularea acestui program de guvernare, să vedem soluțiile pentru oameni și pentru economie.
- Ne-am arătat disponibilitatea și i-am transmis-o domnului Niculescu ca parte din colegii care au lucrat la programul de guvernare să fie parte activă, în zilele următoare, într-un dialog continuu, până la definitivarea acestui program.
- Din start, i-am spus primului ministru desemnat că ne dorim o majoritate asumată și că nu ne interesează funcțiile.
- Fac apel către PSD și UDMR să dea dovadă de maturitate politică, să pună umărul la construirea unei majorități transparente dacă se dorește participarea PSD la acest demers comun.
- Dacă nu ne vom găsi în acest proiect și nu vom avea o asumare clară, de către celelalte partide, PSD nu va ezita să spună ”nu” acestui demers politic.
- În mod normal, PSD ar fi trebuit să primească mandatul pentru a forma o majoritate care să investească Guvernul. Am fi putut construi o majoritate și-n jurul ideii de schimbare.
- Apelul meu se îndreaptă către partide. Să lase orgoliile politice, să se gândească mai mult la oameni.
- Miza acestor zile nu este o victorie politică a unui partid împotriva altuia.
- PSD își dorește să fie parte a unei soluții, dar nu oricum. Nu vom susține o majoritate de conjunctură.
- Nu există soluție perfectă pentru niciunul dintre partide.
- Noi nu susţinem, şi am transmis prim-ministrului desemnat, varianta de guvern tehnocrat. Mi se pare un guvern slab, un guvern care nu poate să ducă la îndeplinire şi să atingă ţintele nici măcar pe termen scurt pe care şi le-ar propune orice guvern.
- Pe cei de la USR i-am văzut foarte tranşanţi în a spune că vor anticipate, alături de AUR. Asta i-am vazut în ultimele zile. Nu le-am pus eu cuvintele în gură şi vorbele. Ei vor anticipate. L-am văzut pe Fritz în urmă cu două zile, la un post de televiziune, spunând că dânsul vrea anticipate. Deci, vrând anticipate, nu vrea să fie parte a unei soluţii de guvernare. Eu asta înţeleg.