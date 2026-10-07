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PSD se pregătea de guvernare. Informații de culise în premieră: ”Spre surprinderea lui Grindeanu, Nicușor Dan i-a păcălit”

Tiberiu Vasile Autor: Tiberiu Vasile
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Presidency.ro

Informații de culise oferite în premieră pentru DCNews susțin că au existat oameni care, în această perioadă, au lucrat la programul de guvernare al PSD.

La Interviurile DCNews, jurnalistul Val Vâlcu l-a avut invitat pe Dan Podaru, lector universitar doctor, vicepreședinte al Partidului Ecologist Român (PER) și fost consilier local PNL Sector 1. Dan Podaru a analizat criza politică și negocierile pentru formarea unui nou Guvern, susținând că între Sorin Grindeanu și Nicușor Dan ar fi existat negocieri și că președintele l-ar fi "păcălit" pe liderul Partidului Social Democrat (PSD). Totodată, acesta a criticat dur politica economică a Guvernului condus de Ilie Bolojan.

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"Spre surprinderea lui Grindeanu și a PSD-ului, Nicușor Dan i-a păcălit"

"Vă spun ceva în premieră. Există cunoscuți, apropiați, profesioniști, din zona politică și zona academică, care au ajutat la construcția planului de guvernare al PSD în aceste zile.

În consecință, din moment ce în cadrul PSD s-a lucrat la un astfel de proiect, este clar că au existat niște negocieri ale lui Grindeanu cu Nicușor Dan. Spre surprinderea lui Grindeanu și a PSD-ului, Nicușor Dan i-a păcălit. De altfel, o să observi în declarațiile date că Grindeanu este consternat. Acolo a fost o păcăleală. În anul 2026, într-o criză economică atât de puternică, președintele Nicușor Dan nu poate găsi soluții de genul acesta, iresponsabile, pentru că dereglează lucrurile. Aici fac o paranteză, pentru că nu mă miră. Am fost și sunt opozant puternic al lui Nicușor Dan. Am susținut că în cazul în care va fi votat va reuși să blocheze România așa cum a blocat și Bucureștiul. După ce am văzut mandatele sale la primărie, era clar care va fi evoluția și aici. Doar cei naivi sau simpatizanții înfocați au crezut altceva. În acest moment trebuia să ia o decizie responsabilă, mai exact să încerce să desemneze, așa cum este firesc după trei încercări, un lider PSD pentru ca România să aibă un guvern.

"Simion știa de dimineață faptul că ceea ce se negociase deja nu mai era un scenariu valabil. De aceea nu s-a mai dus"

PSD a făcut negocieri și cred că AUR-ul se poate alătura. AUR a făcut declarații politice, abia după ce au aflat desemnarea. Dacă ne uităm la comunicarea nonverbală a liderilor AUR care au ieșit de la Cotroceni, o să vedem că au ieșit total dezamăgiți. Putem să privim imaginile liderilor ieșiți de la întâlnirea cu Nicușor Dan și vom vedea niște oameni obosiți, dezamăgiți și deziluzionați. Se vede asta pe mimica și postura lor. Mai este un element simbolic extrem de important. Cel care a condus delegația AUR pentru întâlnirea cu Nicușor Dan, într-un moment atât de important, teoretic, este Petrișor Peiu. Nu a fost Simion. Simion știa de dimineață faptul că ceea ce se negociase deja, adică deschiderea către un guvern PSD-AUR, nu mai era un scenariu valabil. De aceea nu s-a mai dus. În momentul în care ai o criză economică și politică de o asemenea gravitate, astfel de lucruri nu pot exista.

"PSD-ul are legitimitatea de a face guvernul pentru că a câștigat alegerile"

PSD-ul, chiar dacă e un partid pe care nu-l iubesc, nu l-am votat niciodată, are legitimitatea de a face guvernul pentru că a câștigat alegerile. În momentul în care le propui lucruri, ai discuții și ratezi deja 3 desemnări de prim-ministru, încerci să faci cu ei. Dacă vor reuși, le accepți noua linie politică și economică pe care vor să o implementeze. Politica lui Bolojan este falimentară. România se află în al treilea sau al patrulea trimestru de contracție economică și financiară. Inflația a crescut enorm. Situația este critică. De exemplu, în județul Cluj am discutat cu constructori. Au contracte cu statul și nu sunt plătiți de 8 luni de zile. Construiesc autostrăzi, poduri, alte elemente de infrastructură, și au costuri de zeci de milioane de euro. Lucrurile acestea duc o companie privată la faliment. Au plătit carburanți, oameni, materiale, dar nu au primit niciun ban de 8 luni de zile. Dacă așa face statul economie, neplătind facturile, atunci o să ne fie și mai rău decât acum", a explicat Dan Podaru.

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Comentarii (10)

VANIEM   •   07 Octombrie 2026   •   19:09

Nicusor a trimis din nou PSD la incalzire, dar nu l-a introdus in teren nici de data asta!

Lefter Popescu   •   07 Octombrie 2026   •   17:41

Grindeanu s-a jucat cu focul si s-a ars.Dacă Grindeanu & Co o sa faca o miscare anti ND , acesta o sa le demonsteeze ca PSD este istorie , declanseaza anticipatele, adică Grindesnu nu o sa mai fie presedintele PSD , dupa alegeri, ptr ca PSD o sa ia sub 15% ,deci adio locul 1.Ce soarta il paște ? Păi la cate dosare are , mai ales cel Nordis unde este bagat pana in gât , sigur o sa-si faca bocceluta ptr Rahova precum Dragnea si Nastase.
PS.Nici amicul lui de la SRI ,Razvan Ionescu nu-l mai poate scapa din ghearele procurilor.

Dreptate   •   07 Octombrie 2026   •   16:14

Dacă PSD va vota acest guvern, va avea soarta PNȚCD-ului: alegeri anticipate și suspendare.

Valter Cojman   •   07 Octombrie 2026   •   15:58

Dar, ca de obicei, Mucusor Ban a folosit Constitutia pe post de hartie igienica.

Anonim   •   07 Octombrie 2026   •   15:52

O confruntare mexicană din care cel mai șifonat, deși aparent nu înțelege, iese omul de rând...

Vlad   •   07 Octombrie 2026   •   14:24

Susțin ce a făcut PSD. A guvernare si legitima fascismul e inacceptabil.
PNL si USR sunt definiția corupției si extremismului .
Democratia a murit in Romania acum 2 ani definitiv.O minoritate PNL USR a refuzat sa predea puterea conform rezultatelor alegerilor

GAVRILA ENE   •   07 Octombrie 2026   •   14:12

PSD-ul a facut o mare greseala cu motiunea impotriva guvernului. Ce au realizat daca a picat guvernul din care facea parte, avand mai multi ministri?. Goana dupa bani si avutie a primarilor PSD au facut presiuni pentru demiterea guvernului. Ce au realizat? Nimic. Mai sunt 6 luni si potrivit rotativei ajungeau ei la guvernare. S-au facut de ras fata de alegatori. Toti oamenii de rand comenteaza prostia facuta de PSD.

Mihai1   •   07 Octombrie 2026   •   13:19

Din 2019 până azi au fost numai prim-miniștrii de la PNL cu o singură excepție: Ciolacu. Cu toate astea, repetând mereu, obsesiv mantra: "PSD este vinovat" gruparea prorusă USR-PNL au convins românii că ei ar fi imaculați.
USR și AUR au metode comune de acțiune și obiective foarte apropiate!

Nu e o surpriza   •   07 Octombrie 2026   •   12:20

20% extremisti guvernează cu mici întreruperi din 2004.
PSD care a băgat țara in UE si NATO nu trebuie sa guverneze cubfascistii prorusi Nicusir,USR PNL

Cornel   •   07 Octombrie 2026   •   12:01

Este vina PSD că a luat țeapă de la Muchușhor! PSD ar trebui să nu voteze un guvern dacă nu au funcția de prim-ministru!

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