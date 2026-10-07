PSD se pregătea de guvernare. Informații de culise în premieră: ”Spre surprinderea lui Grindeanu, Nicușor Dan i-a păcălit”

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Informații de culise oferite în premieră pentru DCNews susțin că au existat oameni care, în această perioadă, au lucrat la programul de guvernare al PSD.

La Interviurile DCNews, jurnalistul Val Vâlcu l-a avut invitat pe Dan Podaru, lector universitar doctor, vicepreședinte al Partidului Ecologist Român (PER) și fost consilier local PNL Sector 1. Dan Podaru a analizat criza politică și negocierile pentru formarea unui nou Guvern, susținând că între Sorin Grindeanu și Nicușor Dan ar fi existat negocieri și că președintele l-ar fi "păcălit" pe liderul Partidului Social Democrat (PSD). Totodată, acesta a criticat dur politica economică a Guvernului condus de Ilie Bolojan.

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"Spre surprinderea lui Grindeanu și a PSD-ului, Nicușor Dan i-a păcălit"

"Vă spun ceva în premieră. Există cunoscuți, apropiați, profesioniști, din zona politică și zona academică, care au ajutat la construcția planului de guvernare al PSD în aceste zile.

În consecință, din moment ce în cadrul PSD s-a lucrat la un astfel de proiect, este clar că au existat niște negocieri ale lui Grindeanu cu Nicușor Dan. Spre surprinderea lui Grindeanu și a PSD-ului, Nicușor Dan i-a păcălit. De altfel, o să observi în declarațiile date că Grindeanu este consternat. Acolo a fost o păcăleală. În anul 2026, într-o criză economică atât de puternică, președintele Nicușor Dan nu poate găsi soluții de genul acesta, iresponsabile, pentru că dereglează lucrurile. Aici fac o paranteză, pentru că nu mă miră. Am fost și sunt opozant puternic al lui Nicușor Dan. Am susținut că în cazul în care va fi votat va reuși să blocheze România așa cum a blocat și Bucureștiul. După ce am văzut mandatele sale la primărie, era clar care va fi evoluția și aici. Doar cei naivi sau simpatizanții înfocați au crezut altceva. În acest moment trebuia să ia o decizie responsabilă, mai exact să încerce să desemneze, așa cum este firesc după trei încercări, un lider PSD pentru ca România să aibă un guvern.

"Simion știa de dimineață faptul că ceea ce se negociase deja nu mai era un scenariu valabil. De aceea nu s-a mai dus"

PSD a făcut negocieri și cred că AUR-ul se poate alătura. AUR a făcut declarații politice, abia după ce au aflat desemnarea. Dacă ne uităm la comunicarea nonverbală a liderilor AUR care au ieșit de la Cotroceni, o să vedem că au ieșit total dezamăgiți. Putem să privim imaginile liderilor ieșiți de la întâlnirea cu Nicușor Dan și vom vedea niște oameni obosiți, dezamăgiți și deziluzionați. Se vede asta pe mimica și postura lor. Mai este un element simbolic extrem de important. Cel care a condus delegația AUR pentru întâlnirea cu Nicușor Dan, într-un moment atât de important, teoretic, este Petrișor Peiu. Nu a fost Simion. Simion știa de dimineață faptul că ceea ce se negociase deja, adică deschiderea către un guvern PSD-AUR, nu mai era un scenariu valabil. De aceea nu s-a mai dus. În momentul în care ai o criză economică și politică de o asemenea gravitate, astfel de lucruri nu pot exista.

"PSD-ul are legitimitatea de a face guvernul pentru că a câștigat alegerile"

PSD-ul, chiar dacă e un partid pe care nu-l iubesc, nu l-am votat niciodată, are legitimitatea de a face guvernul pentru că a câștigat alegerile. În momentul în care le propui lucruri, ai discuții și ratezi deja 3 desemnări de prim-ministru, încerci să faci cu ei. Dacă vor reuși, le accepți noua linie politică și economică pe care vor să o implementeze. Politica lui Bolojan este falimentară. România se află în al treilea sau al patrulea trimestru de contracție economică și financiară. Inflația a crescut enorm. Situația este critică. De exemplu, în județul Cluj am discutat cu constructori. Au contracte cu statul și nu sunt plătiți de 8 luni de zile. Construiesc autostrăzi, poduri, alte elemente de infrastructură, și au costuri de zeci de milioane de euro. Lucrurile acestea duc o companie privată la faliment. Au plătit carburanți, oameni, materiale, dar nu au primit niciun ban de 8 luni de zile. Dacă așa face statul economie, neplătind facturile, atunci o să ne fie și mai rău decât acum", a explicat Dan Podaru.