Ilie Bolojan, după întâlnirea cu Luca Niculescu: PNL nu intenționează să participe în acest guvern

Ilie Bolojan. Sursa foto: Captură video PNL, Facebook

Președintele PNL, Ilie Bolojan, a făcut declarații, joi, după discuțiile cu premierul desemnat Luca Niculescu.

„Am încheiat discuțiile cu domnul Luca Niculescu, candidatul nominalizat de președintele României pentru funcția de prim-ministru. L-am ascultat prezentându-ne intențiile pe care le are privind programul de guvernare, obiectivele pe care și le propune. Din acest punct de vedere, angajamentul privind respectarea țintelor de deficit și a traiectoriei asumate de România pentru anul viitor, este un lucru important - nu pentru o țintă bugetară sau alta, ci pentru că acest lucru este o condiție pentru menținerea echilibrelor bugetare generale, pentru buna funcționare a instituțiilor de stat și pentru relansarea economiei românești”, a declarat, joi, Ilie Bolojan, după ce a participat la discuțiile cu premierul desemnat.

PNL l-a informat pe Niculescu: Nu intră în guvernul său, dacă participă PSD

„Am discutat, de asemenea, despre posibilitatea participării PNL în Guvernul Niculescu. L-am informat pe domnul Luca Niculescu că PNL nu intenționează să participe în acest guvern. Avem o decizie în baza experienței pe care am avut-o în ultimul an de a nu mai participa în actualul context la guvernări cu PSD. Dacă acest partid va fi la guvernare, PNL va intra în opoziție”, a adăugat Ilie Bolojan.

Liberalii iau în calcul să susțină Guvernul Niculescu

Totuși, liberalii iau în calcul să sprijine Guvernul Niculescu, potrivit lui Ilie Bolojan, care a declarat, însă, că decizia finală va fi luată săptămâna viitoare, după convocarea BPN.

„Am discutat, de asemenea, despre sprijinirea instalării acestui guvern. L-am informat pe domnul Luca Niculescu că PNL este deschis să acorde un vot de instalare a acestui guvern, având în vedere situația în care se găsește România și necesitatea de a avea un guvern cu puteri depline, care pe de-o parte să acționeze pentru a rezolva urgențele bugetare actuale, asigurarea bunei funcționare a serviciilor statului prin rectificarea de buget, luarea de măsuri pentru limitarea cheltuielilor în așa fel încât să ne încadrăm în ținte și sigur, pregătirea bugetului pentru anul viitor, în așa fel încât România să intre într-o perioadă de relansare economică și ceea ce am câștigat cu eforturile pe care le-au făcut toți românii în acest an să nu fie pierdut”, a adăugat acesta.

„Acestea sunt elementele principale ale discuției de astăzi. În funcție de programul pe care îl va definitiva, în funcție de componența pe care o va propune acestui guvern, săptămâna viitoare vom convoca Biroul Politic Național. Probabil că vom mai avea o discuție cu domnul Luca Niculescu și vom lua o decizie în ceea ce privește situația acestui guvern și poziția PNL față de acest guvern”, a mai spus Ilie Bolojan.