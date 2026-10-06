Nicușor Dan a semnat decretul pentru desemnarea lui Luca Niculescu. Premierul desemnat: „Sunt deschis la discuții și respect ideile bune, indiferent de unde vin”

Premierul desemnat Luca Niculescu (d) și președintele Nicușor Dan (s). Sursa foto: Agerpres

Președintele Nicușor Dan a semnat, marți, decretul privind desemnarea lui Luca-Alexandru Niculescu în calitate de candidat la funcția de prim-ministru. Premierul desemnat a transmis, astăzi, un nou mesaj pentru partidele politice.

Al patrulea premier desemnat de președinte în ultimele cinci luni a transmis un mesaj, astăzi, spunând că speră să găsească, în urma dialogului cu partidele, „deschidere (...), în jurul unui program realist, construit pornind de la ceea ce ne unește”. „Sunt deschis la discuții și respect ideile bune, indiferent de unde vin”, a adăugat acesta.

Luca Niculescu: „Sper să găsim deschidere în jurul unui program realist”

„În ultimii patru ani am coordonat procesul de aderare a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE). A fost cea mai intensă experiență profesională pe care am avut-o vreodată și o radiografie extraordinară a statului român: a economiei, administrației, educației, sănătății, companiilor de stat, pieței muncii, fiscalității. Am învățat în acești ani un lucru important: reformele bune se fac pe baza datelor, a realității din teren și a altor experiențe de succes. Și se fac pentru oameni. Procesul de aderare la OCDE a însemnat deja peste 100 de reforme pentru România. Vreau ca această muncă să continue și să devină una dintre bazele programului de guvernare. Nu pentru că o recomandă OCDE, ci pentru că sunt idei bune pentru România, evaluate și testate în unele dintre cele mai performante economii ale lumii.

Mai este ceva ce ne-a arătat procesul de aderare la OCDE. Partidele politice au reușit să susțină împreună un obiectiv important pentru România, dincolo de diferențele firești dintre ele. Acest consens a contat enorm. Sper să găsim aceeași deschidere și acum, în jurul unui program realist, construit pornind de la ceea ce ne unește. Sunt deschis la discuții și respect ideile bune, indiferent de unde vin”, a scris Luca Niculescu, într-o postare pe Facebook.

Nicușor Dan l-a desemnat pe Luca Niculescu, după trei nominalizări eșuate

Luni seara, la finalul consultărilor avute cu reprezentanții partidelor și formațiunilor politice reprezentate în Parlament, șeful statului a anunțat desemnarea lui Luca Niculescu în calitatea de candidat la funcția de premier.

„Propunerea mea pentru poziția de prim-ministru este Luca Niculescu. Este un diplomat, adică un om care are ca meserie să armonizeze poziții. În ultimii patru ani s-a ocupat de procesul de aderare a României la OCDE și în calitatea asta a lucrat cu instituțiile statului român, deci este cineva care cunoaște statul român, și a făcut o muncă de patru ani în care a dus la elaborarea a 100 de acte normative cu acordul partidelor parlamentare”, a afirmat președintele, într-o declarație susținută la Palatul Cotroceni.

Premierul desemnat Luca Niculescu a precizat că prima misiune va fi construirea unei majorități care să voteze un Guvern ce va fi „profund ancorat” în direcția europeană și euroatlantică a României, menționând că va avea discuții în acest sens cu partidele parlamentare.

„Accept această responsabilitate cu deplina conștiință a dificultății momentului. România traversează de multă vreme o perioadă de incertitudine politică într-un context economic și internațional care la rândul său este dificil. Prima misiune va fi construirea unei majorități parlamentare care să voteze un Guvern ce va fi profund ancorat în direcția europeană și euroatlantică a României, voi avea discuții cu partidele parlamentare pentru a construi această majoritate și pentru a conveni asupra unui program de guvernare realist, iar în următoarele zile voi prezenta public rezultatul acestor consultări, prioritățile Guvernului și echipa cu care le vom pune în practică”, a afirmat Niculescu, după ce a fost desemnat candidat la funcția de prim-ministru.

Conform articolului 85 din Constituție, președintele României desemnează un candidat pentru funcția de prim-ministru și numește Guvernul pe baza votului de încredere acordat de Parlament.

Articolul 103 din Legea fundamentală prevede că:

„(1) Președintele României desemnează un candidat pentru funcția de prim-ministru, în urma consultării partidului care are majoritatea absolută în Parlament ori, dacă nu există o asemenea majoritate, a partidelor reprezentate în Parlament.

(2) Candidatul pentru funcția de prim-ministru va cere, în termen de 10 zile de la desemnare, votul de încredere al Parlamentului asupra programului și a întregii liste a Guvernului.

(3) Programul și lista Guvernului se dezbat de Camera Deputaților și de Senat, în ședință comună. Parlamentul acordă încredere Guvernului cu votul majorității deputaților și senatorilor”, potrivit Agerpres.

Luca Niculescu este al patrulea premier desemnat de președintele Nicușor Dan după Eugen Tomac (independent), Adrian Veștea (PNL, fără susținerea partidului) și Siegfried Mureșan (PNL).