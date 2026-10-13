Bogdan Chirieac ridică întrebarea momentului după ce Nicușor Dan a avertizat partidele că dizolvă Parlamentul

Nicușor Dan, președintele României. Sursa foto: Agerpres

Analistul politic Bogdan Chirieac a făcut o analiză a ultimelor subiecte de pe scena politică, pornind de la posibilitatea ca președintele Nicușor Dan să dizolve Parlamentul.

Președintele Nicușor Dan ar dori să dizolve Parlamentul în cazul în care Guvernul Luca Niculescu nu trece în Parlament, potrivit surselor Realitatea Plus, deschizându-se astfel calea spre posibilitatea unor alegeri anticipate.

Prezentatoarea TV Realitatea Plus Nicoleta Cone a deschis subiectul, în această seară, prezentându-i analistului politic Bogdan Chirieac "această informație lansată pe surse dinspre președintele Nicușor Dan, cum că îi amenință cu anticipatele pe posesorii de linii roșii".

"Nu văd de ce trebuie să se mai amenințe cineva cu alegerile anticipate"

Întrebat ce crede că urmează să se întâmple, după ce, în platou, s-a dezbătut despre faptul că aceștia "doar de frică ar vota un guvern, că responsabilitatea se pare că este doar un cuvânt gol pentru ei, nu funcţionează, în condiţiile în care se discută în ce situaţie se află România", analistul politic Bogdan Chirieac și-a început analiza spunând:

"Eu n-am emoții. În momentul în care PSD a renunțat la orgoliu, și-a flexibilizat poziția și e de acord să intre într-un guvern când premierul nu este de la PSD - este mai degrabă de la USR, chiar dacă Luca Niculescu e un om foarte echilibrat."

În acest context, analistul politic ridică o problemă esențială: de ce a amenințat președintele cu dizolvarea Parlamentului, când pare că toți se înțeleg și există o majoritate parlamentară.

"În momentul în care dânșii intră la guvernare, în momentul în care înțeleg că Ilie Bolojan dorește un guvern monocolor PSD condus de Luca Niculescu și a spus că votează doar dacă nu sunt liberal-conservatori în acest guvern - și probabil că nu vor fi -, iar UDMR-ul va vota și el, avem majoritate de voturi. În plus, celelalte grupuri din Parlamentul României - Uniți pentru România, PACE - votează și ei. Vor fi fără probleme cele 233 de voturi. Nu văd care e problema și nu văd de ce trebuie să se mai amenințe cineva cu alegerile anticipate", a punctat Bogdan Chirieac.

Guvernul Niculescu "nu are coerență"

Despre posibilidatea ca Guvernul Niculescu să nu reziste prea mult la conducere, Bogdan Chirieac a punctat că "nu e vorba că va rezista mult sau puțin. Problema este că nu are coerență, nu are un program de guvernare relativ coerent, cum a fost al lui Ilie Bolojan, că și PSD-ul era la putere când s-au majorat taxele și au pus economia pe butuci. Să păstrăm proporția. Nu erau impozitele Vioricăi Dăncilă cu 1% și 5%.

Când au hotărât 16% cu 16% și au terminat economia, erau toți patru în coaliție, la Putere. Că apoi PSD-ul și-a dat seama de dezastru și a încercat să schimbe lucrurile... Așa este. Dar când s-a luat decizia erau la sfânta masă, ca să spun așa.

Iar cu banii... În februarie, vin din nou agențiile de rating, care așteaptă minuni fără de care va veni Fondul Monetar Internațional, singurul care te împrumută în condiții decente, dar care va spune majorați încă o dată taxele și impozitele, majorați TVA-ul, majorați impozitul pe proprietate. Apropo de asta, a mărit de trei ori și jumătate impozitul pe proprietate domnul Bolojan și s-au încasat mai puțini bani anul acesta decât anul trecut. Cum se explică lucrul ăsta?".