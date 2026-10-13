Luca Niculescu, mesaj către partide, după încheierea consultărilor: "România are nevoie de responsabilitatea noastră"

Luca Niculescu / Inquam Photos / George Călin

Premierul desemnat Luca Niculescu a transmis un mesaj după finalizarea consultărilor cu partidele parlamentare pentru formarea viitorului Guvern.

Premierul desemnat Luca Niculescu îndeamnă partidele la "responsabilitate", după încheierea consultărilor pentru formarea viitorului Guvern. Acesta a menționat că "dialogul rămâne deschis" și a reamintit că joi, 15 octombrie, va depune lista miniștrilor în Parlament.

Luca Niculescu: Cântărim cu atenție toate formulele posibile

"Am încheiat azi două zile pline de consultări cu partidele parlamentare pentru formarea viitorului Guvern. Le mulțumesc tuturor partidelor și grupurilor parlamentare pentru timpul acordat, pentru deschidere și pentru propunerile pe care mi le-au transmis.

Dialogul rămâne deschis, cântărim cu atenție toate formulele posibile, cu un singur criteriu: un Guvern stabil, care să poată lucra pentru români.

Joi depunem la Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor. România are nevoie de responsabilitatea noastră a tuturor pentru a avea instalat repede un Guvern care să lucreze pentru cetățeni. Fac tot ce ține de mine pentru asta", a scris Luca Niculescu pe pagina sa de Facebook.

Mesajul său vine în contextul în care potrivit ultimelor informații apărute în presă pe surse, președintele Nicușor Dan ar lua în considerare dizolvarea Parlamentului dacă, după depunerea programului de guvernare și a listei de miniştri, Luca Niculescu nu va găsi sprijinul necesar în Parlament pentru învestirea Guvernului. Acest lucru ar putea deschide calea alegerilor anticipate.

Premierul desemnat s-a întâlnit marți cu parlamentarii neafiliați

Precizăm că marți, 13 octombrie, premierul desemnat Luca Niculescu s-a întâlnit cu parlamentarii neafiliați, după ce zilele trecute a avut consultări cu PSD, PNL și UDMR. În cursul zilei, el a explicat pe ce s-au axat discuțiile de astăzi, afirmând că este "optimist" că va ajunge la un rezultat bun.

"Evident, discuțiile au fost despre formarea guvernului, dar au fost multe despre programul de guvernare, despre ceea ce îi interesează pe români. Și aș spune că pe români interesează să aibă un guvern cu puteri depline care să se aplece asupra problemelor lor. Probleme care sunt numeroase, după cum știți, traversăm o criză politică de atâtea luni, o criză economică care trebuie rezolvată, o criză socială pe care o simt din ce în ce mai mulți oameni. Și toate aceste discuții au fost cu reprezentanții Parlamentului, am discutat cu ei și am spus, și am repetat, că este nevoie de acest guvern care să se aplece asupra problemelor lor. Am discutat și despre chestiuni mai tehnice, proiecte de legi, documente care pot fi adoptate, reforme care pot fi implementate", a declarat Luca Niculescu marţi, la Parlament, după discuţiile cu parlamentarii neafiliaţi.

Totodată, Luca Niculescu declarase că în acest moment toate opţiunile rămân pe masă: Guvern politic, tehnocrat sau hibrid (politic și tehnic n.r.). El a afirmat că, pentru un guvern tehnocrat, are o listă de miniştri pe care o poate prezenta chiar "mâine".

Ce spun UDMR, PSD, PNL și USR despre susținerea Guvernului Niculescu

Kelemen Hunor a anunțat, marți, într-o postare pe pagina sa de Facebook, că UDMR va vota Guvernul și programul de guvernare cu care premierul desemnat Luca Niculescu va veni în Parlament, indiferent dacă Executivul va fi unul tehnocrat sau dacă va fi format în jurul PSD.

"Citesc în fiecare zi câte o apreciere de la diverși analiști politici care spun ca rezolvarea blocajului politic depinde de UDMR! Că la noi ar fi cheia. Nimic mai neadevărat.

De 36 de ani, Uniunea Democrată Maghiară din România de fiecare dată a fost parte a soluției și nu a problemei, dar niciodată nu a fost singura formațiune care avea cheia deblocării unor crize politice și nu dădea majorități. Azi, după mai bine de cinci luni de când am discutat săptămânal cu toate părțile, am negociat mai multe soluții posibile și am căutat compromisul cel mai bun pentru țara noastră, oferim soluția.

Vom vota guvernul și programul de guvernare cu care va veni în fața Parlamentului domnul Luca Niculescu, indiferent dacă acel guvern este unul tehnocrat sau format în jurul PSD.

În același timp, suntem pregătiți să semnăm și un acord de susținere cu Luca Niculescu pentru toate proiectele guvernamentale începând cu rectificarea bugetară, cu legea salarizării, legea bugetului pentru anul viitor și alte proiecte necesare relansării economice, stabilității fiscale și acordarea ajutorului celor nevoiași, dacă premierul va cere sprijinul nostru și va dialoga cu noi pe temele respective.

Important pentru noi este să punem capăt acestui blocaj politic distructiv și țara noastră să aibă un guvern cu puteri depline chiar vineri sau cel târziu luni", a scris Kelemen Hunor pe pagina sa de Facebook.

PNL anunțase că ia în calcul încheierea unui acord politic bilateral pentru următoarele șase luni, fără ca liberalii să intre în viitorul Cabinet Niculescu, iar USR, prin vocea lui Fritz, a susținut că formațiunea nu va vota un Guvern din care fac parte miniștri PSD. Decizia finală a PSD referitoare la Guvernul propus de Luca Niculescu va fi luată miercuri, 14 octombrie, în cadrul Consiliului Politic Național convocat de Sorin Grindeanu.