Lista de miniștri a Guvernului Luca Niculescu - anunțul premierului desemnat

Premierul desemnat Luca Niculescu/ Inquam Photos/Octav Ganea

Premierul desemnat Luca Niculescu a vorbit despre lista de miniștri care va fi depusă marți, dacă vom avea un Guvern tehnocrat.

Dacă va fi un guvern tehnocrat, voi depune o listă mâine - a declarat premierul desemnat Luca Niculescu, luni seară, la un post de televiziune, unde afirmase anterior că toate variantele sunt pe masă: guvern politic, guvern tehnocrat, guvern hibrid.

El a afirmat că discută cu președintele Nicușor Dan, ”îl țin la curent cu ce se întâmplă”.

Despre măsurile Guvernului Bolojan, susține, din punct de vedere economic, că preferă să evite cuvinte precum austeritate: ”trebuie să ne înscriem în țintele negociate, dar sunt convins că se pot face lucruri bune pentru români”.

În ceea ce privește PSD-ul, Luca Niculescu afirmă că, ”dacă vor fi la guvernare, cu siguranță că au specialiști buni care să combine rigorile de care trebuie să ținem cont cu îmbunătățirea vieții oamenilor”.

Premierul desemnat a mai spus că, în acest moment, ”cred mai mult că va trece acest guvern decât că nu va trece, cred într-o proporție bună, că va trece. Acest aspect ține și de optimismul meu natural, ține și de faptul că partidele își dau seama că situația este gravă”.

Joi vor fi depuse listele la Parlament, ca săptămâna viitoare, la început, să avem votul în Parlament, a mai precizat Luca Niculescu.

Astăzi, premierul desemnat Luca Niculescu a avut mai multe discuții cu partidele și grupurile parlamentare. Va fi votat de UpR, Minorități și PACE. Spre sfârșitul zilei, a venit vestea și de la PNL, care se pare că a luat decizia să susțină Guvernul Niculescu în Parlament. De asemenea, și UDMR ar susține Guvernul Niculescu, dar nu alături de AUR sau SOS. PSD a spus de la început că va face acest gest politic, pentru a salva țara.