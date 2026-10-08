Este Luca Niculescu ”omul președintelui”? Dezvăluirea făcută de Sorin Grindeanu. Cum l-a cunoscut și ce ”știe sigur”

Luca Niculescu, desemnat premier de Nicușor Dan - Inquam Photos / George Călin

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a făcut o declarație surprinzătoare despre Luca Niculescu, premierul desemnat.

Luca Niculescu a fost la sediul Partidului Social Democrat (PSD), unde a deschis negocierile pentru susținerea Guvernului. Întâmpinat de Radu Oprea și Bogdan Ivan, Luca Niculescu a purtat discuții, aproximativ o oră, în sediul PSD, inclusiv cu Sorin Grindeanu, președintele PSD. Premierul desemnat a ieșit primul la declarații, conturând ideea unui Guvern hibrid. A fost urmat de Sorin Grindeanu, care a spus că nu va susține un Guvern tehnocrat.

Întrebat dacă Luca Niculescu este omul președintelui, Sorin Grindeanu a afirmat cert că este propunerea președintelui, dar că l-a cunoscut înainte de a-l fi cunoscut pe Nicușor Dan.

”Eu l-am cunoscut pe Luca Niculescu înainte de a-l cunoaște pe Nicușor Dan, ca să dau un exemplu. Și-l știam din perioada în care am fost eu prim-ministru. Dânsul era ambasador la Paris. Dacă-mi aduc bine aminte, în acea perioadă am deschis dosarul pentru adevărarea României la OECD. Sper să nu greșesc. Cu primul capitol, cel pe energie atomică, încheiat. Așa că nu știu dacă e omul președintelui. În schimb, știu sigur că a fost alegerea președintelui” a precizat Sorin Grindeanu, la declarațiile făcute după întâlnirea cu Luca Niculescu, premierul desemnat să formeze Guvernul.

Astăzi, au început negocierile premierului desemnat Luca Niculescu cu liderii partidelor parlamentare în vederea susținerii Guvernului. Luca Niculescu este al patrulea premier desemnat, din luna mai până astăzi.