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Este Luca Niculescu ”omul președintelui”? Dezvăluirea făcută de Sorin Grindeanu. Cum l-a cunoscut și ce ”știe sigur”

Roxana Neagu Autor: Roxana Neagu
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Luca Niculescu Nicușor Dan
Luca Niculescu, desemnat premier de Nicușor Dan - Inquam Photos / George Călin

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a făcut o declarație surprinzătoare despre Luca Niculescu, premierul desemnat.

Luca Niculescu a fost la sediul Partidului Social Democrat (PSD), unde a deschis negocierile pentru susținerea Guvernului. Întâmpinat de Radu Oprea și Bogdan Ivan, Luca Niculescu a purtat discuții, aproximativ o oră, în sediul PSD, inclusiv cu Sorin Grindeanu, președintele PSD. Premierul desemnat a ieșit primul la declarații, conturând ideea unui Guvern hibrid. A fost urmat de Sorin Grindeanu, care a spus că nu va susține un Guvern tehnocrat

Întrebat dacă Luca Niculescu este omul președintelui, Sorin Grindeanu a afirmat cert că este propunerea președintelui, dar că l-a cunoscut înainte de a-l fi cunoscut pe Nicușor Dan. 

”Eu l-am cunoscut pe Luca Niculescu înainte de a-l cunoaște pe Nicușor Dan, ca să dau un exemplu. Și-l știam din perioada în care am fost eu prim-ministru. Dânsul era ambasador la Paris. Dacă-mi aduc bine aminte, în acea perioadă am deschis dosarul pentru adevărarea României la OECD. Sper să nu greșesc. Cu primul capitol, cel pe energie atomică, încheiat. Așa că nu știu dacă e omul președintelui. În schimb, știu sigur că a fost alegerea președintelui” a precizat Sorin Grindeanu, la declarațiile făcute după întâlnirea cu Luca Niculescu, premierul desemnat să formeze Guvernul

Astăzi, au început negocierile premierului desemnat Luca Niculescu cu liderii partidelor parlamentare în vederea susținerii Guvernului. Luca Niculescu este al patrulea premier desemnat, din luna mai până astăzi.

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luca niculescu
nicusor dan
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Comentarii (4)

Ghici   •   08 Octombrie 2026   •   21:02

Nicusor ia luat ca i s au dat pe rand. La luat pe Bolojan pentru ca asa i s a cerut, s a dus Ilie Saracie , a mai incercat ce i au spus unii si altii n a mers, a venit neamtul si Bruxellul si l au dat pe Muresan iar n a mers, ei acum a venit vremea francezilor sa vedem daca cad la pace !Daca nu cad la pace vin americanii si ne dau ei, ce ne dau vom vedea. Si tot asa. Sa stam linistiti premierul nu este pentru noi, poporul sau pentru tara, este pentru ei. Asa ca va merge totul ca si pana acum.

John   •   08 Octombrie 2026   •   16:53

Vad ca unii nu se simtt bine. Le doredc sanatate..

Ibit   •   08 Octombrie 2026   •   16:34

Ar trebui sa stim cine a finantat studiile in Franta ale lui Nicusor Dan dar si ale si Luca Niculescu ! Este vorba de Soros , serviciile franceze ?

Gogu   •   08 Octombrie 2026   •   15:55

Normal ca este omul președintelui, pus sa tragă de timp. Nu va fi nici un guvern. ND, Bolojan și bolojenistii lui din PNNL, USR-istii sunt înțeleși sa fie “interimat cat mai lung” ca să vândă, sa fure cât mai mult iar după ei potopul. Noi românii nu contăm, economia nu contează, tara nu contează pentru ei. Dacă Nicușor nu era înțeles cu fasciștii ii dădea mana liberă PSD-ului sa facă guvern cu AUR sau la sfârșitul lui Iunie dizolva parlamentul și acum în Octombrie aveam anticipate. Așa avem un paralimpic președinte, fasciști și hoți guvern interimar, inflație de 15% la sfârșitul anului, salarii și pensii înghețate și în 2027 în cel mai fericit caz, fără buget pe 2027, multă sărăcie, mult frig, sclavie pe câmpie, și ce va fi cel mai grav foarte mulți morți (de frig și foame) adică genocid!!!! Și noi stăm și privim?!!! NOAPTE BUNĂ ROMÂNI!!!!! ADIO ROMÂNIA!!!!!

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