Luca Niculescu, ultima șansă pentru țară, avertizează Victor Ponta: Va fi un dezastru național pe care nimeni nu-l controlează

Victor Ponta, deputat și fost premier al României. Sursa foto: Agerpres

Fostul premier Victor Ponta anunță decizia UpR, după discuțiile cu premierul desemnat Luca Niculescu.

Grupul parlamentar ”Uniți pentru România” ar fi gata să facă parte din Guvernul propus de Luca Niculescu. Parlamentarii nu ar condiționa, însă, votul de învestitură de participarea la guvernare, a afirmat Victor Ponta, după întâlnirea cu premierul desemnat. Dacă pică și acest Guvern, va fi un dezastru național pe care nimeni nu-l controlează, susține Victor Ponta, conform Agerpres.

”Dacă depinde votul la Guvernul Luca Niculescu de voturile UPR, le va avea”, a spus Victor Ponta.

”Vom lua o decizie în momentul în care domnia sa (Luca Niculescu - n.r.) vine cu lista, dar noi vrem să avem Guvern cu puteri depline. Spre deosebire de alţii, chiar înţelegem că suntem în ceasul al 13-lea, nu al 12-lea, că dacă pică şi acest Guvern, va fi un dezastru naţional pe care nimeni nu-l controlează din punct de vedere fiscal, social, economic. Nu suntem aşa de mulţi, dar suntem serioşi, ceea ce e important. Nu am pus condiţia ”dacă nu e cineva de la UPR, nu o să votăm”. Nici vorbă de aşa ceva, dar dacă vreunul dintre noi este util în Guvern, evident facem politică şi vrem să ne implicăm. Ceea ce vreau eu să spun este următorul lucru: cred că e cam ultima şansă cea cu Luca Niculescu, înainte de a ne sinucide în grup, ca ţară, ca şi clasă politică”, a afirmat Victor Ponta, membru al grupului.

Ilie Bolojan, poziție extrem de rațională, apreciază Victor Ponta

Fostul premier consideră poziția PSD inexplicabilă, în ceea ce privește condiționarea participării la guvernare. În plus, a susținut că Ilie Bolojan, în schimb, a avut o poziție extrem de rațională: ”Am văzut că domnul Bolojan a cedat, ca să spun aşa, a avut o poziţie extrem de raţională: votăm, nu mai suntem noi în Guvern, pentru că ne-aţi dat jos. Cred că la momentul votului pentru Guvernul Luca Niculescu aflăm dacă mai avem o şansă să ne salvăm sau dacă ne sinucidem ca şi clasă politică”.

Victor Ponta mai afirmă despre PSD că a crezut că-i cunoaște până zilele acestea, așteptându-se la o strategie sofisticată a partidului: ”va veni mâine, poimâine şi o să facă ceea ce trebuie să facă un partid mare”. În opinia sa, acest Guvern are un prim-ministru desemnat care poate fi acceptat de absolut toată lumea şi, în afară de AUR, toate partidele vor pierde la alegerile anticipate.

Avertisment pentru PSD, PNL, USR, UDMR: O să plătească toți patru

"Dacă îşi închipuie cineva de la PSD, PNL, USR, UDMR că o să câştige, făcând ţara praf ca să meargă la anticipate, înseamnă că habar n-au de politică. O să plătească toţi patru” a avertizat Victor Ponta. Acesta mai consideră că doar președintele Nicușor Dan ”poate să-i cheme pe Grindeanu şi pe Bolojan şi pe Kelemen Hunor la aceeaşi masă” în vederea susținerii lui Luca Niculescu.

Liderul grupului UPR, Răzvan Chiriţă, a precizat, răspunzând unei întrebări referitoare la eventualitatea participării la guvernare, că Victor Ponta ar putea ocupa o astfel de poziţie, având în vedere experienţa sa, că a trecut cu România printr-o perioadă similară cu cea de acum şi a avut "rezultate remarcabile", a luat cele mai bune măsuri liberale.

Premierul desemnat, Luca Niculescu, a avut luni consultări pentru formarea viitorului Guvern, cu reprezentanţii Uniunii Salvaţi România, ai Grupului parlamentar al minorităţilor naţionale, ai Grupului PACE - Întâi România şi cu cei ai Grupului parlamentar Uniţi pentru România.